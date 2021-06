Biden, a diferencia de sus predecesores, ha mantenido el escepticismo de Putin

AP

El presidente Joe Biden habla con frecuencia de lo que él ve como central en la ejecución de una política exterior efectiva: la construcción de relaciones personales.

Pero a diferencia de sus cuatro predecesores más recientes en la Casa Blanca, que hicieron un esfuerzo por construir una medida de relación con Vladimir Putin, Biden ha dejado en claro que la virtud de fusionar una conexión personal podría tener sus límites cuando se trata del líder ruso.

Biden, que se reunirá con Putin cara a cara el miércoles en Ginebra, ha repetido una anécdota sobre su última reunión con Putin, hace 10 años, cuando era vicepresidente y Putin se desempeñaba como primer ministro.

Putin se había tomado un descanso de la presidencia porque la constitución rusa en ese momento prohibía un tercer mandato consecutivo, pero todavía se le veía como el líder más poderoso de Rusia.

Biden recordó al biógrafo Evan Osnos que durante esa reunión en 2011, Putin le mostró su ornamentado cargo en Moscú. Biden recordó haberle dicho a Putin un ex oficial de la KGB que «es increíble lo que hará el capitalismo».

Biden dijo que luego se dio la vuelta y de pie a centímetros de Putin dijo: «Señor primer ministro, le estoy mirando a los ojos, y no creo que tenga un alma». Biden dijo que Putin sonrió y respondió: «Nos entendemos».

Putin, por su parte, dijo en una entrevista de NBC News transmitida el lunes que no recordaba tal intercambio. «No recuerdo esta parte particular de nuestras conversaciones», dijo Putin.

El comentario de Biden fue en parte una excavación en el expresidente George W. Bush, quien enfrentó el ridículo después de su primera reunión con Putin cuando afirmó que había «mirado al hombre a los ojos» y «era capaz de tener un sentido de su alma». Pero al reproducir su intercambio de hace una década con Putin, Biden también ha intentado demostrar que tiene los ojos claros sobre el líder ruso de una manera que sus predecesores no lo fueron.

Biden y Putin se reencuen ahora, en un momento en el que la relación entre Estados Unidos y Rusia parece complicarse día a día. Biden ha retado repetidamente a Putin y ha impuesto sanciones contra entidades e individuos rusos en la órbita de Putin por las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2020 y el hackeo de agencias federales en lo que se conoce como la violación de SolarWinds.

A pesar de las sanciones, Putin se ha mantenido impasible. Los ataques cibernéticos en Estados Unidos originados por hackers con sede en Rusia en las últimas semanas también han afectado a un importante oleoducto y al mayor proveedor de carne del mundo. Putin ha negado la participación del Kremlin.

Michael McFaul, un ex embajador de Estados Unidos en Rusia que estuvo con Biden para la reunión de 2011 con Putin, dijo en una entrevista que Biden podría tener un escepticismo más profundo y tal vez una visión más informada de Putin que cualquiera de sus predecesores en la Casa Blanca.

«El conocimiento de Biden de la región puede ser mejor que cualquiera que haya ocupado el cargo», dijo McFaul. «Biden ha pasado un tiempo en Georgia. Pasó mucho tiempo en Ucrania. Viajé con él a Moldavia, y ha pasado mucho tiempo en las partes orientales de la alianza de la OTAN. Ha estado en esos lugares y ha oído hablar de primera mano de la agresión rusa y la amenaza rusa. … Ha creado un componente único de su análisis de Putin que otros presidentes no han tenido».

De hecho, como presidente, Biden ha dicho que tomaría un rumbo muy diferente en su relación con Putin que el ex presidente Donald Trump, quien mostró una deferencia inusual hacia Putin, y los otros tres presidentes anteriores de Estados Unidos, cuyas vidas políticas se solaparon con el tiempo de Putin en el poder.

Durante su primera visita de su presidencia al Departamento de Estado, en febrero, Biden dijo a los empleados de la agencia que los días de «variote» para Putin habían terminado, un tiro no tan velado contra Trump. Más tarde, en una entrevista de ABC News, Biden respondió afirmativamente que Putin era «un asesino».

La tendencia de Trump a la genuflexión a Putin hizo que muchos en Washington cuestionara abiertamente si los rusos tenían algo embarazoso en el magnate inmobiliario. Tanto Trump como Putin negaron públicamente las especulaciones.

Trump intentó repetidamente descalonar la afirmación generalizada , subrayada por los hallazgos de inteligencia de Estados Unidos , de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016. Preguntado en su conferencia de prensa conjunta al final de su cumbre de 2018 en Helsinki, Finlandia, a quien creía -la inteligencia estadounidense o Putin-, Trump desmintió.

La Casa Blanca dijo que Biden no celebraría una conferencia de prensa conjunta con Putin, sino que hablaría con los medios por su cuenta después de la reunión del miércoles. Funcionarios de la administración dicen que Biden no quiere elevar a Putin. Cuando se le preguntó el domingo por qué años de sanciones de Estados Unidos no han cambiado el comportamiento de Putin, Biden se rió y respondió: «Es Vladimir Putin». ″

Barack Obama llegó al cargo en busca de un restablecimiento de la relación entre Estados Unidos y Rusia, un esfuerzo por mejorar las relaciones con el liderazgo ruso y encontrar áreas de interés común.

Antes de su visita a Moscú a principios de su primer mandato, Obama habló despectivamente de Putin, diciendo que el entonces primer ministro tenía «un pie en las viejas formas de hacer negocios y un pie en las nuevas». Pero después de reunirse cara a cara durante el viaje, Obama declaró que estaba «muy convencido de que el primer ministro es un hombre de hoy y tiene sus ojos puestos en el futuro».

Esa sensación no duró.

Para cuando Obama y Putin se reunieron al margen de la cumbre del Grupo de los Ocho de 2013 en Irlanda del Norte, el esfuerzo de restablecimiento estaba en el soporte vital.

En ese momento, los líderes del G-8 estaban presionando sin éxito a Putin para que se uniera a un llamado para que el presidente sirio Bashar Assad renunciara. Al ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Snowden se le había permitido permanecer en Rusia después de liberar inteligencia estadounidense altamente clasificada.

El desdén de Obama y Putin por el otro era palpable. Durante una oportunidad fotográfica ante la prensa en Irlanda del Norte, se sentaron con la cara sombría y evitaron mirarse.

En 2014, después de que Rusia invadió la vecina Ucrania, cualquier vapor de esperanza de un reinicio se había evaporado.

George W. Bush intentó poderosamente seducir a Putin, recibiéndolo en su rancho en Crawford, Texas, y llevándolo a la finca de su padre en Kennebunkport, Maine, donde los presidentes 43 y 41 llevaron al presidente ruso a pescar.

Pero Putin finalmente desquició a Bush y la relación se vio gravemente dañada después de la invasión rusa de su vecina Georgia en 2008 después de que el presidente georgiano, Mijeil Saakashvili, ordenara a sus tropas entrar en la región separatista de Osetia del Sur.

Bill Clinton fue el primer presidente de Estados Unidos en tratar con Putin, reuniéndose con él por primera vez en 1999 en los meses de reunión del Acuerdo Económico Asia-Pacífico. Eso fue meses antes de que Putin sucediera a Boris Yeltsin como presidente y un poco más de un año antes del final de la presidencia de Clinton.

En una llamada telefónica con el primer ministro británico Tony Blair en noviembre de 2000, Clinton llamó a Putin «un tipo con mucha ambición por los rusos», pero también expresó su preocupación de que Putin «pudiera ser blando con la democracia», según una transcripción de la llamada publicada por los Archivos Presidenciales de Clinton.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas la semana pasada que Biden conoce a Putin desde hace mucho tiempo y «nunca se resistió» a expresar sus preocupaciones.

«No se trata de amistad. No se trata de confianza», dijo Psaki. «Se trata de lo que le interesa a Estados Unidos. Y, en nuestra opinión, eso es avanzar hacia una relación más estable y predecible».

Biden ha manejado varias relaciones complicadas con líderes extranjeros durante sus casi 50 años en la política nacional. Ha desarrollado una relación con Xi Jinping de China: pasa días viajando con Xi en los Estados Unidos y China. Biden en los últimos días ha dicho a sus asesores que su relación con el turquía Recep Tayyip Erdogan se ha mantenido fuerte a pesar de las diferencias sobre el apoyo de Estados Unidos a los kurdos en el noroeste de Siria y Biden menospreciando a Erdogan como un autócrata.

Pero Putin ha dejado a Biden con problemas fundamentalmente más difíciles que la diplomacia personal no puede solucionar, dijo Rachel Ellehuus, subdirectora del Programa de Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

«Con alguien como Erdogan, Xi o el norcoreano (Kim Jong Un), Biden ha tenido esta sensación de que tenemos algo que quieren», dijo Ellehuus. «Biden ha reconocido durante mucho tiempo que lo único que Putin realmente quiere es socavar a Estados Unidos, dividir a la OTAN, dividir a la UE. Biden sabe que hay pocos puntos en común para trabajar con Putin».