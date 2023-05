Bailarinas en bar de Los Ángeles se convertirán en las únicas strippers sindicalizadas en EE. UU.

Las bailarinas de un bar de Los Ángeles pronto podrían convertirse en el único grupo sindicalizado de strippers en Estados Unidos.

El sindicato de trabajadores Actors’ Equity Association dice que los propietarios del Star Garden Topless Dive Bar en North Hollywood han retirado su oposición y acordaron reconocer al sindicato de strippers.

Desde hace 15 meses, los bailarines del club han buscado condiciones laborales más seguras, mejores salarios y seguro médico, entre otros beneficios. Pero su campaña de sindicalización se estancó por objeciones y desafíos legales de la gerencia del club.

El sindicato anunció esta semana que la dirección había llegado a un acuerdo. Se fijó para el jueves un conteo formal de votos por parte de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

“Esperamos que lo que hemos hecho para sindicalizar este club haya sentado las bases para cualquier otra stripper en el país que decida que también quiere tener una voz en la forma en que se administra su lugar de trabajo”, Lilith, bailarina de Star Garden, dijo a The Associated Press. Lilith pidió no ser identificada por su nombre legal en este artículo, por temor a ser acosada o acosada. La AP tiene conocimiento de su nombre legal.

Después de ser certificados, los bailarines de Star Garden se unirán a Actors’ Equity, un sindicato que representa a más de 51,000 trabajadores en la industria del entretenimiento en todo el país.

El caso de Star Garden no es la primera vez que las strippers estadounidenses buscan el reconocimiento sindical. A finales de los 90 , los bailarines de Lusty Lady de San Francisco organizaron el Exotic Dancers Union. Pero ese club se cerró en 2013 , por lo que, si la NLRB certifica los resultados del jueves como se esperaba, las bailarinas de Star Garden se convertirán en las únicas strippers sindicalizadas existentes en el país.

La batalla del sindicato de bailarines en el Star Garden se remonta a marzo de 2022, después de que los guardias de seguridad del club “fallaron repetidamente en proteger” a los bailarines del comportamiento abusivo o amenazante de los clientes, y despidieron a los que presentaron inquietudes a la gerencia, dijo Actors’ Equity.

“El lado positivo de Star Garden es que… es donde los bailarines pueden expresarse de manera creativa. Y todos mis compañeros de trabajo se cuidaron unos a otros, fue como una pequeña familia desde el principio”, dijo Lilith. “Entonces, cuando comenzamos a notar que había algunos problemas de seguridad que todos teníamos, no nos llevó mucho tiempo unirnos y decidir que teníamos que hacer algo al respecto”.

Lilith recordó un puñado de instancias que hicieron que ella y otros bailarines se sintieran inseguros mientras trabajaban, incluida la falta de protección adecuada contra el acoso y las agresiones sexuales que a menudo enfrentan los bailarines. La gerencia de Star Garden les dijo a los bailarines que no podían acudir directamente a la seguridad cuando se sintieran inseguros, dijo Lilith, y señaló que, en cambio, se les indicó que fueran a la gerencia, quien decidiría «si era una instancia lo suficientemente grave como para que interviniera la seguridad».

A los clientes también se les permitió quedarse en el bar después del cierre, lo que hizo que las bailarinas se sintieran inseguras porque los clientes podían verlas vestidas «como nuestras strippers» e identificar qué autos conducían cuando iban a casa, dijo. Según Lilith, una bailarina fue despedida por plantear sus preocupaciones sobre esto a la gerencia. Otra bailarina fue despedida por intervenir cuando notó que un cliente filmaba a un compañero de trabajo en el escenario sin su consentimiento, agregó.

Después de que los dos compañeros de trabajo fueran despedidos, los bailarines de Star Garden se prohibieron juntos en un esfuerzo por recuperar sus trabajos. Pero después de entregar una petición de seguridad a sus jefes, se quedaron sin trabajo, dijo Lilith, por lo que comenzaron a hacer piquetes fuera del club. Más tarde anunciaron su afiliación con Actors’ Equity, que se presentó a una elección gremial de la NLRB en nombre del grupo.

Según el sindicato, la NLRB realizó la elección por correo y planeó un conteo de votos en noviembre. Pero esos resultados quedaron en suspenso debido a los desafíos legales del Star Garden, que cuestionó la elegibilidad de algunos votantes. El club también se declaró en quiebra.

Como parte del acuerdo del martes, Star Garden acordó desestimar la declaración de bancarrota y reabrir el club poco después, dijeron los abogados que representan a la gerencia de Star Garden en un comunicado.

“Star Garden decidió llegar a un acuerdo, ya que siempre ha sido un empleador justo y con igualdad de oportunidades, que respeta los derechos de sus empleados”, dijeron los abogados Josiah R. Jenkins y An Nguyen Ruda, y agregaron que el club “está comprometido a negociar en buenas condiciones”. fe en Actor’s Equity, el primer acuerdo de negociación colectiva de su tipo que es justo para todas las partes”.

Mori Rubin, quien aprobó el acuerdo como directora regional de la Región 31 de la NLRB, dijo que admiraba a “los bailarines que tuvieron el coraje de protestar por sus inseguras condiciones de trabajo” y que estaba “muy satisfecha” con el acuerdo.

Lilith y otros bailarines dijeron que estaban ansiosos por preparar un contrato sindical y regresar al trabajo.

“Me siento muy optimista acerca de volver”, dijo Lilith. “Definitivamente será surrealista estar de vuelta en ese escenario específico, pero sé que nuestra comunidad se unirá a nosotros… Y con suerte podremos mostrarle al país cuán exitoso puede ser un club de striptease sindical. .”