Avistamientos de drones provocan cierre del espacio aéreo en base militar

Más avistamientos sospechosos de drones en el este de Estados Unidos llevaron a un cierre temporal del espacio aéreo en una base de la Fuerza Aérea en Ohio y arrestos cerca del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, mientras funcionarios electos aumentaron su presión para que se tomen medidas para identificar y detener los misteriosos vuelos no tripulados.

Los drones que volaban alrededor de la Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, Ohio, obligaron a los funcionarios de la base a cerrar el espacio aéreo durante aproximadamente cuatro horas desde el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado, dijo Robert Purtiman, un portavoz de la base.

Es la primera vez que se avistan drones en la base, una de las más grandes del mundo, y no se ha informado de avistamientos desde la madrugada del sábado, dijo Purtiman el lunes. No dijo cuántos drones estaban volando en la zona, pero añadió que eran de distintos tamaños y que no habían afectado a ninguna instalación de la base.

En Boston, la policía de la ciudad arrestó a dos hombres acusados ​​de operar un dron “peligrosamente cerca” del aeropuerto Logan el sábado por la noche. Las autoridades dijeron que un agente que utilizó tecnología de monitoreo de drones detectó la aeronave y la ubicación de los operadores. Un tercer hombre que huyó de la policía sigue prófugo. Las autoridades dijeron que los dos hombres enfrentan cargos de invasión de propiedad privada y podrían enfrentar más cargos y multas.

La policía de Boston instó a los operadores de drones a adherirse a las pautas de seguridad federales.

“Incluso los drones pequeños plantean riesgos importantes, incluido el potencial de causar daños catastróficos a aviones y helicópteros. Las colisiones casi accidentales pueden hacer que los pilotos se desvíen de su curso, poniendo en riesgo vidas y propiedades”, dijo la policía en publicaciones en las redes sociales.

Los funcionarios de seguridad nacional han dicho que los drones recientemente avistados en la parte oriental del país no parecen ser señales de interferencia extranjera o una amenaza a la seguridad pública. Pero como no pueden decir con certeza quién es responsable de las repentinas oleadas de drones -o cómo se los puede detener- los líderes de ambos partidos políticos están exigiendo mejor tecnología y poderes para lidiar con los drones.

“Hay muchos de nosotros que estamos bastante frustrados en este momento”, dijo el representante Jim Himes de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara, en “Fox News Sunday”, mientras se informaba sobre avistamientos de drones en su estado. “‘No lo sabemos’ no es una respuesta suficientemente buena”.

El senador demócrata Chuck Schumer pidió el domingo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que implemente una mejor tecnología de rastreo de drones en Nueva York y Nueva Jersey para identificar a los drones y a sus operadores. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que los funcionarios federales habían acordado enviar un sistema de detección de drones al estado.

La corresponsal de AP Julie Walker informa que el líder del Senado de Estados Unidos quiere que se utilice tecnología avanzada para identificar drones en el área de Nueva Jersey y Nueva York.

“Los neoyorquinos tienen muchas preguntas al respecto”, dijo Schumer, el líder de la mayoría del Senado, a los periodistas sobre los avistamientos de drones. “Vamos a obtener las respuestas para ellos”.

El gobierno federal hizo poco por responder a esas preguntas en sus propias conferencias de prensa durante el fin de semana. “No hay duda de que la gente está viendo drones”, dijo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a George Stephanopoulos de la cadena ABC el domingo. “Pero quiero asegurarle al público estadounidense que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades estatales y locales”.

Algunos de los drones que se han visto en zonas de Nueva York y Nueva Jersey han resultado ser “aeronaves tripuladas que suelen confundirse con drones”, dijo Mayorkas. “No sabemos de ninguna participación extranjera en lo que respecta a los avistamientos en el noreste y estamos atentos a la investigación de este asunto”.

El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, publicó en el sitio web X el domingo por la noche que había estado buscando drones con la policía estatal en West Trenton, Nueva Jersey. “El público merece respuestas claras; seguiremos presionando al gobierno federal para obtener más información y recursos”, dijo, y agregó que el FBI lo había informado sobre los avistamientos en Colts Neck, Nueva Jersey.

Las autoridades federales de aviación exigen desde el año pasado que ciertos drones transmitan su identificación remota, incluida la ubicación de sus operadores. No está claro si esa información se ha utilizado para determinar quién está detrás de los drones que plagan lugares sobre Nueva York y Nueva Jersey. La oficina de Mayorkas no respondió a las preguntas sobre si han podido identificar drones utilizando esta capacidad.

El mes pasado, decenas de misteriosos vuelos nocturnos comenzaron sobre algunas zonas de Nueva Jersey, lo que generó preocupación entre los residentes y las autoridades. Parte de la preocupación se debe a que los objetos voladores fueron vistos inicialmente cerca del Picatinny Arsenal, una instalación de investigación y fabricación militar estadounidense, y sobre el campo de golf del presidente electo Donald Trump en Bedminster.

“Al principio no me preocupaba”, dijo Trisha Bushey, de Clinton Township, Nueva Jersey, a unos 50 kilómetros al sur del Arsenal Picatinny. “No le di importancia hasta que empezó a ocurrir que todas las noches, a la misma hora, en los mismos lugares”.

Bushey dijo que al principio pensó que se trataba de ejercicios militares, pero luego los funcionarios dijeron que los militares no estaban involucrados.

“Y luego, una vez que salieron y dijeron que no lo eran y que no sabían lo que eran y que no eran extranjeros, pero que no eran nuestros y que no representaban una amenaza, ahí es cuando se volvió preocupante”, dijo a The Associated Press.

Ahora se informa sobre drones en todo el noreste de Estados Unidos.

Algunos líderes políticos estadounidenses, incluido Trump, han pedido acciones mucho más enérgicas contra los drones, incluido su derribo.

Ciertas agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional tienen el poder de “incapacitar” a los drones, dijo Mayorkas el domingo. “Pero necesitamos que se amplíen esas facultades”, dijo.