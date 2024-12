Arrestan al sospechoso del asesinato de un alto ejecutivo en Nueva York

Un sospechoso fue arrestado el lunes en el noreste de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el asesinato del máximo ejecutivo de una gigante de los seguros médicos la semana pasada en Nueva York, informaron la policía y la alcaldía de esa ciudad.

«Miembros del Departamento de Policía de (la ciudad de) Altoona arrestaron a Luigi Mangione, un hombre de 26 años, por posesión de armas de fuego. En este momento, creemos que esta es la persona que estamos buscando», dijo Jessica Tisch, jefa de la policía de Nueva York, durante una conferencia de prensa junto al alcalde neoyorquino, Eric Adams.

El individuo había sido interrogado más temprano por la policía de Altoona, en el estado de Pensilvania y a unos 500 kilómetros al oeste de Nueva York, después de que se le encontrara un arma con características similares a la utilizada para matar a tiros al ejecutivo Brian Thompson, según informaron la cadena NBC News y otros medios citando a fuentes cercanas al caso.

Las autoridades investigan la posibilidad de que el autor del crimen utilizara una pistola veterinaria de cañón largo, normalmente usada para sacrificar animales, para cometer el asesinato.

El sospechoso fue visto en un restaurante McDonald’s en Altoona por un cliente que avisó a las autoridades, informó el diario The New York Times.

También tenía identificaciones falsas similares a las que utilizó el asesino antes del crimen, añadió el medio.

– Crimen descarado -El pistolero se acercó por detrás de Thompson, de 50 años y CEO de UnitedHealthcare, una de las aseguradoras médicas más grandes del país, y le disparó el miércoles pasado frente a transeúntes, en un ataque capturado por una cámara de vigilancia y visto desde entonces por millones de personas.

Las imágenes de vídeo muestran a Thompson en la acera frente al New York Hilton Midtown cuando un hombre vestido con chaqueta con capucha y la parte inferior del rostro cubierta se acerca por detrás y le dispara varias veces, tras lo cual el ejecutivo se desploma en el suelo.

El asesino huyó en bicicleta en dirección a Central Park, el inmenso pulmón de Manhattan, donde se le perdió el rastro.

Mientras el Departamento de Policía de Nueva York dijo a la AFP que los detectives no tenían novedades, el Departamento de Policía de Altoona no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el hombre detenido.

– ¿Posible venganza ? -Thompson asistía a una conferencia de inversores en el distrito comercial de Midtown. El crimen ocurrió frente al hotel Hilton, en una de las zonas más concurridas del distrito de Manhattan, centro turístico de la Gran Manzana.

La policía aún no dio a conocer posibles motivos y no confirmó informes de prensa que indicaban que las palabras «demorar» y «denegar» -lenguaje que suelen utilizar las compañías de seguros para rechazar reclamos- estaban escritas en casquillos de bala encontrados en la escena del crimen.

UnitedHealth Group es una de las mayores compañías de seguros médicos en Estados Unidos, con 440.000 empleados. En el tercer trimestre del año facturó 100.800 millones de dólares.

Padre de dos hijos, Thompson llevaba más de veinte años en la compañía y desde 2021 dirigía su filial de salud UnitedHealthcare, que cuenta con unos 140.000 empleados y ofrece planes de salud a empleadores privados y personas aseguradas por programas estatales como Medicare y Medicaid.