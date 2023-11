Arrestan a hombre en relación con el cuerpo desmembrado, la desaparición de su esposa y sus suegros

La policía arrestó a un hombre de Los Ángeles en relación con el descubrimiento del torso de un cuerpo femenino desmembrado y la desaparición de su esposa y sus padres.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó el sábado el arresto de Samuel Haskell, de 35 años. Ha sido encarcelado bajo sospecha de asesinato mientras la policía intenta identificar el torso, que fue encontrado dentro de una bolsa en un contenedor de basura el miércoles.

El arresto fue respaldado por evidencia de una búsqueda en la casa de Haskell en el área de Tarzana, donde vivía con su esposa, su familia política y sus tres hijos, dijo la policía. La esposa de Haskell, Mei Li Haskell, de 37 años, desapareció junto con sus padres. Los niños han sido localizados y están bajo el cuidado de familiares, dijo la policía.

La policía no sabía si Haskell tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, y no había archivos judiciales disponibles de inmediato en línea que indicaran si había contratado a un abogado o se le había asignado un defensor público. No fue posible localizar de inmediato a los familiares.

Haskell estaba detenido con una fianza de 2 millones de dólares y su comparecencia ante el tribunal estaba prevista para el lunes. Varios medios de comunicación han identificado a Haskell como el hijo y homónimo de un ex ejecutivo de una destacada agencia de talentos de Hollywood.

La policía identificó a los padres de Mei Li Haskell como Gaoshan Li, de 71 años, y Yanxiang Wang, de 64.