Aprueban paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán

El Senado aprobó el martes temprano un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, avanzando después de meses de difíciles negociaciones y en medio de crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el extranjero.

La votación se produjo después de que un pequeño grupo de republicanos opuestos a los 60.000 millones de dólares para Ucrania ocuparan el pleno del Senado durante la noche, aprovechando las últimas horas del debate para argumentar que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero. Pero 22 republicanos votaron junto con casi todos los demócratas para aprobar el paquete por 70 a 29, y sus partidarios argumentaron que abandonar Ucrania podría envalentonar al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional en todo el mundo .

“Con este proyecto de ley, el Senado declara que el liderazgo estadounidense no flaqueará, no flaqueará, no fracasará”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quien trabajó estrechamente con el líder republicano Mitch McConnell en la legislación.

La aprobación del proyecto de ley en el Senado fue una señal bienvenida para Ucrania en medio de una escasez crítica en el campo de batalla .

Sin embargo, el paquete enfrenta un futuro profundamente incierto en la Cámara, donde los republicanos de línea dura alineados con el expresidente Donald Trump (el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano y crítico del apoyo a Ucrania) se oponen a la legislación.

El presidente Mike Johnson arrojó nuevas dudas sobre el paquete en una declaración el lunes por la noche, dejando en claro que podrían pasar semanas o meses antes de que el Congreso envíe la legislación al escritorio del presidente Joe Biden, en todo caso.

Aún así, la votación fue una victoria para ambos líderes del Senado. Schumer destacó el fuerte apoyo bipartidista y proyectó que si el presidente de la Cámara lo presenta tendría el mismo fuerte apoyo en esa cámara. McConnell ha hecho de Ucrania su principal prioridad en los últimos meses y se mostró decidido ante el considerable rechazo de su propia conferencia republicana.

Hablando directamente a sus detractores en un discurso pronunciado el domingo, McConnell dijo que “los ojos del mundo” estaban puestos en el Senado de Estados Unidos.

“¿Les daremos a quienes desean hacernos daño más razones para cuestionar nuestra determinación, o volveremos a comprometernos a ejercer la fuerza estadounidense?” -Preguntó McConnell.

Los dólares proporcionados por la legislación permitirían comprar equipos de defensa fabricados en Estados Unidos, incluidas municiones y sistemas de defensa aérea que, según las autoridades, se necesitan desesperadamente mientras Rusia azota al país. También incluye 8.000 millones de dólares para el gobierno de Kiev y otras ayudas.

“Para nosotros en Ucrania, la asistencia continua de Estados Unidos ayuda a salvar vidas humanas del terror ruso”, publicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en las redes sociales. «Significa que la vida continuará en nuestras ciudades y triunfará sobre la guerra».

Además, la legislación proporcionaría 14 mil millones de dólares para la guerra de Israel contra Hamas, 8 mil millones de dólares para Taiwán y sus socios en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China, y 9,2 mil millones de dólares en asistencia humanitaria para Gaza .

Dos demócratas, los senadores Jeff Merkley de Oregón y Peter Welch de Vermont, así como el senador independiente Bernie Sanders, votaron en contra. Los legisladores progresistas se han opuesto al envío de armamento ofensivo a Israel.

«No puedo, en conciencia, apoyar el envío de miles de millones de dólares adicionales de los contribuyentes para la campaña militar del Primer Ministro Netanyahu en Gaza», dijo Welch. “Es una campaña que ha matado y herido a un número alarmante de civiles. Ha creado una crisis humanitaria masiva”.

La aprobación del proyecto de ley se produjo tras casi cinco meses de tortuosas negociaciones sobre un proyecto de ley expansivo que habría combinado la ayuda exterior con una revisión de las políticas fronterizas y de asilo. Los republicanos exigieron una compensación, diciendo que el aumento de la migración hacia Estados Unidos debía abordarse junto con la seguridad de los aliados.

Pero un acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza fracasó pocos días después de su presentación, un hecho vertiginoso que dejó a los negociadores profundamente frustrados. Los republicanos declararon que el proyecto de ley era insuficiente y lo bloquearon en el Senado.

Después de que el proyecto de ley fronterizo colapsara, los dos líderes abandonaron las disposiciones fronterizas y siguieron adelante con la aprobación del paquete de ayuda exterior únicamente, como los demócratas habían pretendido originalmente.

Si bien el proyecto de ley de ayuda exterior reducido finalmente obtuvo suficiente apoyo republicano para ser aprobado, varios senadores republicanos que previamente habían expresado su apoyo a Ucrania votaron en contra. El episodio expuso aún más las divisiones en el partido, se hizo más público cuando Trump se atrincheró y un puñado de legisladores pidieron abiertamente que McConnell renunciara.

El senador JD Vance, republicano de Ohio, argumentó que Estados Unidos debería dar un paso atrás en el conflicto y ayudar a negociar su fin con Putin de Rusia. Cuestionó la conveniencia de seguir impulsando la defensa de Ucrania cuando Putin parece comprometido a luchar durante años.

«Creo que tiene que ver con la realidad en la que vivimos, que son un país más poderoso y es su región del mundo», dijo.

Vance, junto con el senador de Kentucky Rand Paul y otros oponentes, pasaron varias horas en el pleno protestando contra la ayuda y quejándose del proceso del Senado. Se mantuvieron firmes para retrasar la votación final y hablaron en el pleno hasta el amanecer.

Los partidarios de la ayuda retrocedieron, advirtiendo que inclinarse ante Rusia sería un error histórico con consecuencias devastadoras. En un tira y afloja inusualmente crudo, los senadores republicanos que apoyan la ayuda desafiaron a algunos de los opositores directamente en el pleno.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, refutó airadamente algunos de sus argumentos, señalando que el dinero sólo ayudaría a Ucrania durante menos de un año y que gran parte se destinaría a reponer las reservas militares estadounidenses.

“¿Por qué estoy tan concentrado en esta votación?” Dijo Tillis. “Porque no quiero estar en las páginas de la historia de las que nos arrepentiremos si nos marchamos. Verán cómo se desmorona la alianza que apoya a Ucrania. Al final veremos cómo China se envalentona. Y no voy a estar en esa página de la historia”.

El senador Jerry Moran, republicano por Kansas, se emocionó al hablar de la monotonía del Senado y de pasar tiempo lejos de su familia para hacer poco. “Pero de vez en cuando se nos presentan cuestiones que parecen ser las que explican por qué estamos aquí”, dijo con la voz quebrada.

Moran admitió que el costo del paquete era alto para él, pero señaló que si Putin atacara a un miembro de la OTAN en Europa, Estados Unidos estaría obligado por tratado a involucrarse directamente en el conflicto, un compromiso que Trump ha llamado a cumplir. pregunta mientras busca otro mandato en la Casa Blanca.

En un mitin el sábado, Trump dijo que una vez le había dicho a un aliado de la OTAN que alentaría a Rusia a “hacer lo que quisiera” con los miembros que “incumplan” sus compromisos financieros y militares con la alianza. El ex presidente ha alejado a su partido de las doctrinas de política exterior de una participación agresiva de Estados Unidos en el extranjero y lo ha acercado a un aislacionismo de “Estados Unidos primero”.

Moran evocando el lema dijo: “Creo en Estados Unidos primero, pero desafortunadamente Estados Unidos primero significa que tenemos que involucrarnos en el mundo”.

Si bien la gran mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes se han opuesto a la ayuda y es poco probable que se enfaden con Trump, un puñado de legisladores republicanos han señalado que presionarán para que se apruebe.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, republicano por Ohio, viajó a Ucrania la semana pasada con una delegación bipartidista y se reunió con Zelenskyy. Turner publicó en X, anteriormente Twitter, después del viaje que «reiteré el compromiso de Estados Unidos de apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia».

Pero el presidente Johnson se encuentra en una posición difícil. La mayoría de su conferencia se opone a la ayuda y él está tratando de liderar la mayoría más estrecha y evitar el destino de su predecesor, el ex presidente Kevin McCarthy, quien fue derrocado en octubre.

Johnson, republicano por Luisiana, dijo en un comunicado el lunes que debido a que el paquete de ayuda exterior carece de disposiciones de seguridad fronteriza, “guarda silencio sobre el tema más apremiante que enfrenta nuestro país”. Fue la señal más reciente –y potencialmente la más trascendental– de oposición a la ayuda a Ucrania por parte de los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, que habían rechazado el plan fronterizo bipartidista como “un fracaso”, contribuyendo a su rápida desaparición.

“Ahora, a falta de haber recibido ningún cambio en la política fronteriza del Senado, la Cámara tendrá que seguir haciendo su propia voluntad en estos importantes asuntos”, dijo Johnson. «Estados Unidos merece algo mejor que el status quo del Senado».

La representante Abigail Spanberger, demócrata de Virginia, viajó a Kiev la semana pasada con Turner y otros miembros de la Cámara. Dijo que el viaje le puso de relieve cómo Ucrania todavía está luchando por su existencia.

Mientras el grupo viajaba por Kiev en vehículos blindados, dijo, fueron testigos de signos de una guerra activa, desde refugios con sacos de arena hasta coches quemados y monumentos conmemorativos de los muertos. Durante la reunión con Zelenskyy, dijo que los legisladores estadounidenses intentaron ofrecer garantías de que el pueblo estadounidense sigue apoyando a su país.

«Dejó claro que nuestro apoyo continuo es fundamental para su capacidad de ganar la guerra», dijo Spanberger. “Es fundamental para su propia libertad. Y lo que es más importante, es fundamental para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.