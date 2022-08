Aprueban legislación para proteger a inmigrantes militares y veteranos

La aprobación de la Ley de Reconocimiento del Servicio de Veteranos por parte del Comité Judicial de la Cámara de Representantes fue aprobada la semana pasada.

Este proyecto de ley reconoce el servicio de nuestros veteranos no ciudadanos al: (1) facilitar que los miembros del servicio no ciudadanos soliciten la naturalización mientras están en las fuerzas armadas; (2) establecer un proceso de revisión para los veteranos que no son ciudadanos, los miembros del servicio activo y sus familias que se encuentran en proceso de deportación; (3) brindar una oportunidad para que los veteranos que no son ciudadanos y que hayan sido expulsados o se haya ordenado su expulsión y que no hayan sido condenados por delitos graves, obtengan el estatus de residente permanente legal; y (4) permitir que los familiares inmediatos de los miembros del servicio o veteranos con una petición de inmigrante aprobada puedan ajustar su estatus y obtener una tarjeta verde siempre que sean admisibles.

El proyecto de ley facilita la naturalización de los no ciudadanos que sirven en las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley ordena al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa que implementen un programa que permita a los miembros del servicio que no son ciudadanos solicitar la naturalización durante el entrenamiento básico, o tan pronto como sea posible.

El proyecto de ley ordena al Departamento de Seguridad Nacional que establezca un Comité Asesor de Inmigración de Familias Militares. Este comité revisará los casos de veteranos no ciudadanos y miembros del servicio activo en procedimientos de deportación y brindará recomendaciones sobre si se justifica la discreción procesal o si los procedimientos de deportación deben continuar.

El proyecto de ley brinda una oportunidad para que los veteranos no ciudadanos que hayan sido expulsados ​​u ordenados y que no hayan sido condenados por delitos graves soliciten y obtengan el estatus de residente permanente legal si es de interés público. El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional no puede renunciar a las causales de inadmisibilidad basadas en delitos graves como asesinato, violación, abuso sexual de un menor, pornografía infantil, esclavitud, servidumbre involuntaria, trata de personas, tráfico de personas (no miembros de la familia), y traición.

El proyecto de ley permite que los familiares inmediatos de los miembros del servicio o veteranos con una petición de inmigrante aprobada puedan ajustar su estatus y obtener una tarjeta verde siempre que sean admisibles. El proyecto de ley incluye exenciones discrecionales limitadas destinadas a ayudar a los cónyuges, hijos y padres de los miembros del servicio y veteranos ciudadanos estadounidenses que se encuentran en los Estados Unidos pero no pueden adaptarse porque ingresaron sin inspección o son inadmisibles por otras razones relacionadas con la forma en que ingresaron. el país.

Ahora falta que la ley sea debatida en el senado para buscar su aprobación.