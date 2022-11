Amplían TPS hasta el 30 de junio de 2024

Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal mantendrán sus TPS mientras la orden judicial preliminar y la orden de suspensión de procedimientos en Bhattarai permanecen en efecto, siempre que continúen cumpliendo con todos los requisitos individuales para la elegibilidad al TPS.

El anuncio fue difundido el fin de semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado, donde da a conocer también la extensión automática de los documentos relacionados con TPS, que incluye los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) que les permite trabajar legalmente en el país, hasta el 30 de junio de 2024.

La vigencia actual de los TPS culminaban el 31 de diciembre próximo.

De inmediato fue suspendida una huelga de hambre que debía iniciarse el viernes 11.

El jueves 10 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la notificación en el Registro Federal, donde informa la continuación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de ciertos documentos relacionados con TPS para sus beneficiarios.

Esta esperada extensión garantiza el cumplimiento continuo con las órdenes emitidas por los tribunales federales de distrito en los pleitos Ramos y Bhattarai.

Los beneficiarios actuales no tienen que pagar una tarifa de presentación ni presentar cualquier solicitud para mantener su TPS y que se les extienda automáticamente sus documentos relacionados con TPS.

Los beneficiarios que interesen obtener un nuevo EAD que muestre la fecha de vencimiento de 30 de junio de 2024 deben presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, junto con la tarifa de presentación o una exención de tarifa.

La notificación del Registro Federal explica cómo los beneficiarios de TPS, sus empleadores y las agencias que otorgan beneficios, pueden determinar cuáles EAD han sido extendidos de manera automática.

Las personas que recibieron TPS por primera vez bajo la designación de Haití de 2021 o la designación de TPS de Sudán de 2022, pero no tenían el TPS anterior, no están protegidos por esta notificación de cumplimiento de litigio. Sus TPS permanecen válidos según sus notificaciones de aprobación individuales emitidas por USCIS. Para recibir TPS bajo las nuevas designaciones de Haití o Sudán, las personas elegibles deben presentar sus solicitudes antes de la fecha límite para reinscripciones el 3 de febrero de 2023 y el 19 de octubre de 2023, respectivamente.

(RECUADRO)

MIGRANTES ELOGIAN MEDIDA Y

SUSPENDEN HUELGA DE HAMBRE

Activistas y líderes comunitarios de la Alianza Nacional TPS elogiaron en Washington la medida de la Administración Biden que amplía la vigencia del TPS hasta junio de 2024.

Al mismo tiempo, anunciaron que su huelga de hambre que debía comenzar el viernes 11, “se pospondrá indefinidamente”.

“Es una alegría recibir buenas noticias pero vamos a continuar con esta lucha para lograr un estatus permanente”, prometió allí Arnoldo Díaz, un salvadoreño miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional del TPS.

En una conferencia frente a la Casa Blanca el mismo viernes, sus líderes dieron “la bienvenida” a la última extensión del TPS para El Salvador, Nicaragua, Honduras, Nepal, Haití y Sudán.