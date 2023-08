Amazon comienza a ofrecer entrega de comestibles para clientes que no son miembros Prime

Amazon comenzó a ofrecer su servicio de entrega de comestibles Fresh a clientes que no son miembros de Prime.

El lanzamiento inicial solo estará disponible en una docena de ciudades, incluidas Boston, Phoenix, Dallas y San Francisco, dijo la compañía a los clientes el miércoles en un anuncio por correo electrónico.

Anteriormente, Amazon solo ofrecía entregas de comestibles para los miembros Prime, que pagan $139 al año por envíos más rápidos y otras ventajas.

Los miembros que no sean Prime que estén interesados ​​en probar el servicio pagarán $13.95 por entregas de menos de $50. Eso es $4 más de lo que los miembros Prime tienen que pagar por el mismo tamaño de pedido.

Las entregas de pedidos entre $50 y $100 costarán $10,95 y los pedidos superiores a $100 tendrán un cargo de $7,95. La compañía dijo que los pedidos de recogida están libres de áreas metropolitanas seleccionadas.

Amazon opera 44 tiendas de comestibles Fresh en todo el país, la mayoría de las cuales están ubicadas en California, Illinois, Virginia y el estado de Washington. También opera más de 20 tiendas de conveniencia sin cajeros en los EE. UU. bajo la marca Amazon Go y es propietaria de Whole Foods, que compró en 2017 por $ 13.7 mil millones.

Pero a pesar de sus crecientes ambiciones de ser un jugador importante en el sector, la compañía ha enfrentado desafíos para encontrar la fórmula adecuada para su negocio y obtener una participación de mercado significativa frente a competidores como Walmart y Kroger.

Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail, dijo que, en teoría, la decisión de Amazon de abrir las entregas de comestibles para los miembros que no son Prime tiene sentido, ya que amplía su base de clientes, lo cual es fundamental para impulsar el crecimiento.

“Sin embargo, dado que la penetración de membresía Prime es extremadamente alta, la escala del alza aún está por verse y es probable que se necesiten más cambios para ayudar a que el negocio avance”, dijo Saunders en un comunicado enviado por correo electrónico.

Mientras tanto, la compañía también ha estado recortando costos al cerrar algunas tiendas Amazon Fresh and Go y eliminar cientos de puestos de trabajo como parte de un plan de restricción en sus tiendas de comestibles Whole Foods y Fresh. También ha detenido la expansión de los supermercados Fresh, ya que su objetivo es encontrar la fórmula adecuada que le permita escalar su negocio.

En una publicación de blog el miércoles, la compañía también proporcionó un vistazo a dos tiendas Fresh rediseñadas en Schaumburg y Oak Lawn, Illinois. Dice que el nuevo formato ofrece más selecciones de productos, precios bajos en más artículos y una mayor comodidad durante el pago. También cuentan con tiendas Krispy Kreme Donut.