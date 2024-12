Aliado clave de Trump en materia de inmigración explica cómo podrían funcionar las deportaciones masivas

Un funcionario de Kansas que es asesor informal del equipo de transición del presidente electo Donald Trump en temas de inmigración no espera que las deportaciones masivas provoquen arrestos de migrantes en lugares sensibles como escuelas e iglesias.

Pero el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, espera que Trump tome medidas que desencadenen un desafío legal sobre el estatus de ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes que viven en el país ilegalmente. También espera que Trump aliente a los agentes de la ley locales y estatales a ayudar en los esfuerzos para arrestar y detener a los inmigrantes.

Kobach ha sido durante dos décadas uno de los abogados más influyentes del movimiento republicano para restringir la inmigración ilegal. También es un partidario de Trump desde hace mucho tiempo y podría ser un aliado clave dada la necesidad que tienen las autoridades federales de inmigración de contar con la cooperación de los estados y las localidades para llevar a cabo la promesa de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

El miércoles dijo que está en contacto regular con el equipo de Trump, incluido Tom Homan, el candidato de Trump para zar fronterizo, y Stephen Miller, el próximo subdirector de gabinete de la Casa Blanca para políticas. Hizo sus comentarios durante una entrevista con The Associated Press. A continuación, se incluyen extractos:

¿Es realista intentar expulsar a millones de inmigrantes?

Los críticos de los planes de deportación masiva de Trump sostienen que el presidente promete expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos y que eso no es logísticamente posible. Pero Kobach y otros aliados de Trump creen que sólo una parte de esos inmigrantes tendría que ser deportada para que la iniciativa tuviera éxito.

KOBACH: “Cuando se pone en marcha un esfuerzo masivo de control, muchas personas empiezan a marcharse por su cuenta”.

“Si se le pone un multiplicador a esa cifra, será una cifra mucho mayor. Comenzarán a irse por su cuenta porque no quieren que los arresten. Quieren irse en sus propios términos, así que no sé, no sabemos, cuál será ese multiplicador, pero habrá uno”.

¿Qué pasa con los arrestos en lugares sensibles?

Los defensores de los derechos de los inmigrantes temen que la administración Trump rescinda una política de larga data de evitar arrestos de inmigrantes en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto.

KOBACH: “No he oído nada al respecto… En primer lugar, no creo que sea probable que se detenga a estudiantes de primaria y secundaria. Los adultos serán el foco de las expulsiones”.

“Hay algunos lugares que son mejores para hacer un arresto que otros. Hay razones por las que la política de un departamento de policía es diferente con respecto a una persecución a alta velocidad en un vecindario que con respecto a una persecución a alta velocidad en una carretera. Por lo tanto, creo que probablemente tendrán que tomar decisiones sobre cuáles implican el menor riesgo para el público”.

¿Se avecina un intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento significa que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano, independientemente del estatus legal de sus padres. Trump ha prometido ponerle fin, aunque otros dicen que la 14ª Enmienda la consagra en la Constitución estadounidense.

KOBACH: “Todo lo que haga la administración Trump sin duda será objeto de litigio porque es uno de esos temas polémicos”.

“Creo que la administración Trump tiene toda la intención de abordar esta cuestión en su segundo mandato”.

¿Cómo ayudarían los funcionarios estatales y locales?

La administración Trump necesitaría la ayuda de funcionarios estatales y locales en sus esfuerzos por deportar a millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Una disposición de la ley federal de inmigración permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hacer acuerdos con agencias estatales y policiales para designar y capacitar a oficiales para arrestar a los migrantes.

KOBACH: “Pueden proporcionar un multiplicador de fuerza al gobierno federal, y creo que es lo mejor y más importante que los estados y los condados pueden hacer para ayudar… El punto es que se trata de una red diaria”.

“No veo cómo un programa de deportación masiva podría tener éxito sin esto”.

¿Dónde serían detenidos los inmigrantes?

La administración del presidente Joe Biden redujo el número de camas que tenía el ICE para detener a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, en agosto, la agencia emitió solicitudes de información sobre la posibilidad de abrir nuevos centros de detención en Arizona, California, Nuevo México, Oregón y Washington, según muestran los documentos.

Trump podría buscar nuevos contratos con los condados para mantener a los inmigrantes en sus cárceles, y Kobach dijo que anteriormente trabajó como abogado para algunos condados de Texas con cárceles más grandes de las que necesitan para los delincuentes locales.

KOBACH: “La administración Trump y la gente del ámbito migratorio son muy conscientes de este problema y he hablado con ellos”.

“Algunos de esos condados (de Texas) tienen una instalación realmente grande, una cárcel, y la razón por la que es tan grande es que quieren contratar a otros condados y al gobierno federal”.