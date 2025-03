Acusan a 4 personas por la muerte de un niño incinerado en una explosión en una cámara hiperbárica

Cuatro personas fueron acusadas por la muerte de un niño de 5 años que fue “incinerado” dentro de una cámara de oxígeno presurizado que explotó en un centro médico suburbano de Detroit, dijo el martes el fiscal general de Michigan.

Thomas Cooper, de Royal Oak, Michigan, fue declarado muerto en el lugar de los hechos el 31 de enero en el Centro Oxford de Troy. Su madre estaba de pie junto a la cámara y resultó herida.

“Una sola chispa parece haber provocado un incendio total que en cuestión de segundos le costó la vida a Thomas”, dijo el martes la fiscal general Dana Nessel en una conferencia de prensa.

“Los incendios dentro de una cámara hiperbárica se consideran un evento terminal. Es casi seguro que cada uno de estos incendios es fatal y por eso se han desarrollado muchos procedimientos y prácticas de seguridad esenciales para evitar que se produzcan”, afirmó.

La fundadora y directora ejecutiva del centro, Tamela Peterson, de 58 años, está acusada de asesinato en segundo grado. El director de la instalación, Gary Marken, de 65 años, y el director de seguridad, Gary Mosteller, de 64, están acusados ​​de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. La operadora de la cámara cuando explotó, Aleta Moffitt, de 60 años, está acusada de homicidio involuntario y de colocar intencionalmente información médica falsa en un historial médico.

Todos fueron arrestados el lunes a la espera de ser procesados ​​el martes por la tarde en el Tribunal de Distrito de Troy, dijo Nessel.

Nessel afirmó que los acusados ​​pusieron en riesgo sin escrúpulos los cuerpos de los niños mediante tratamientos no acreditados y desacreditados, simplemente porque eso les reportaba dinero. Afirmó que poner al niño en una cámara de oxígeno presurizado para tratar las dolencias que sufría “no está respaldado por la ciencia médica”.

NBC News informó que, según el abogado de la familia, el niño recibió múltiples sesiones para la apnea del sueño y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no ha aprobado que estas afecciones se comercialicen como tratamientos eficaces con oxigenoterapia hiperbárica, un hecho que Nessel reiteró el martes.

“Como estos tratamientos eran tan poco seguros desde el punto de vista médico, las pólizas de seguro de los pacientes no cubrían el uso de estas cámaras para tratar estas afecciones”, dijo Nessel. “Este negocio era un negocio puramente lucrativo y de flujo de caja”.

El cargo de asesinato en segundo grado es “un shock total”, dijo Raymond Cassar, el abogado de Marken.

“Para ser justos, se presume que es inocente”, dijo Cassar. “Fue un accidente trágico y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de este pequeño. Quiero recordarles a todos que fue un accidente, no un acto intencional. Tendremos que dejar que los expertos averigüen cuál fue la causa”.

La abogada de Moffitt, Ellen Michaels, también expresó sus oraciones y condolencias a la familia de Cooper, al tiempo que pidió «paciencia y justicia mientras se desarrolla este proceso».

“Este evento ha tenido un profundo impacto en muchas personas, incluido mi cliente, la comunidad y los socorristas”, dijo Michaels en una declaración a The AP. “Rezo por la curación de todos los afectados. Aleta Moffitt es una profesional dedicada con muchos años de experiencia en la industria de la salud. Siempre ha sido una persona comprometida y trabajadora, que se adhiere a todas las políticas y procedimientos corporativos y prioriza el bienestar de sus pacientes”.

La Associated Press dejó un mensaje telefónico el martes por la mañana solicitando comentarios del abogado de Peterson. No figuraba ningún abogado para Mosteller.

Se dejó un mensaje de voz solicitando comentarios a un abogado que representa al Centro Oxford. La AP también dejó un mensaje solicitando comentarios del centro. Associated Press envió un correo electrónico a los abogados que representan a la familia para que comentaran sobre los cargos y no recibió respuesta de inmediato.

El Centro Oxford había dicho en un correo electrónico después de la explosión que “la seguridad y el bienestar de los niños a los que atendemos es nuestra máxima prioridad”.

“Nunca había ocurrido algo parecido en los más de 15 años que llevamos brindando este tipo de terapia. No sabemos por qué ni cómo ocurrió esto y participaremos en todas las investigaciones que ahora deban realizarse”, afirma el comunicado del centro.

La terapia hiperbárica suministra oxígeno puro al cuerpo de una persona dentro de una cámara presurizada. Eso es hasta cinco veces la cantidad de oxígeno que hay en una habitación normal, dijo el teniente de bomberos de Troy, Keith Young, después de la explosión.

“La presencia de una cantidad tan alta de oxígeno en un ambiente presurizado puede hacerlo extremadamente combustible”, dijo Young.

Nessel calificó la muerte de Cooper como “una tragedia fácilmente evitable”. Ese día no se había realizado un control de mantenimiento de la cámara, no había ningún médico ni supervisor de seguridad en el lugar y el tratamiento no lo había realizado un técnico autorizado. No se habían realizado las inspecciones anuales y “no se utilizó la correa de conexión a tierra que es esencial para los pacientes”, afirmó.

La FDA ha autorizado la comercialización de cámaras hiperbáricas como seguras y eficaces para una lista de 13 trastornos, como quemaduras graves, enfermedad por descompresión y heridas que no cicatrizan. La lista no incluye muchos de los otros trastornos publicitados por el Centro Oxford.

La FDA también recomienda que los consumidores utilicen únicamente centros hiperbáricos que estén inspeccionados y acreditados por la Undersea and Hyperbaric Medical Society. El Centro Oxford no aparece en la lista de instalaciones acreditadas de la sociedad de febrero de 2025.

Nessel dijo que su oficina consultó ampliamente a expertos sobre cámaras y tratamientos hiperbáricos.

“Se llegó a conclusiones horribles y simples”, dijo. “El Centro Oxford utilizó rutinariamente cámaras hiperbáricas sensibles y letalmente peligrosas más allá de su vida útil esperada y haciendo caso omiso de las medidas y prácticas de seguridad vitales que los profesionales médicos y técnicos consideran esenciales”.