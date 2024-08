Acusan a 4 empleados de hotel de ser cómplices de la muerte de un hombre negro

Los fiscales acusaron el martes a cuatro empleados de un hotel de Milwaukee de ser cómplices de un delito grave de homicidio en relación con la muerte de D’Vontaye Mitchell .

Mitchell era negro. El incidente ha generado comparaciones con el asesinato de George Floyd , un hombre negro que murió en 2020 después de que un policía blanco de Minneapolis le presionara el cuello con la rodilla durante unos nueve minutos. La muerte de Floyd desencadenó un ajuste de cuentas nacional sobre las relaciones raciales marcado por múltiples protestas en todo el país.

Los acusados ​​fueron el guardia de seguridad del hotel Todd Erickson; el recepcionista Devin Johnson-Carson; el botones Herbert Williamson; y el guardia de seguridad Brandon Turner. Si son declarados culpables, cada uno de ellos podría enfrentarse a hasta 15 años y nueve meses de prisión.

Contactado por teléfono el martes por la noche, Erickson remitió una solicitud de comentarios a su abogado, Michael Steinle, quien no respondió a los mensajes de voz ni de correo electrónico.

No estaba claro si alguno de los otros tres empleados tenía abogado. Los registros judiciales en línea no incluían ninguno de ellos el martes por la noche. Se había desconectado la lista de teléfonos de Williamson y The Associated Press no pudo localizar de inmediato los números de teléfono ni otra información de contacto de Johnson-Carson o Turner.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Milwaukee dijo en un comunicado de prensa que se habían emitido órdenes de arresto contra los cuatro empleados. La oficina y el Departamento de Policía de Milwaukee no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en los que se preguntaba si los empleados habían sido arrestados o si contaban con abogados.

Según una denuncia penal, los cuatro empleados sacaron a Mitchell del hotel Hyatt el 30 de junio después de que Mitchell entrara en el baño de mujeres y lo mantuvieran boca abajo durante ocho o nueve minutos. Uno de los empleados dijo a los investigadores que Mitchell tenía problemas para respirar y pidió ayuda en repetidas ocasiones, según la denuncia.

Una autopsia mostró que Mitchell sufría de obesidad mórbida y había ingerido cocaína y metanfetamina, según la denuncia.

El video de vigilancia del Hyatt muestra a Mitchell corriendo frenéticamente hacia el vestíbulo del hotel y luego hacia la tienda de regalos antes de entrar al baño de mujeres, según la denuncia. Unos segundos después, aparece una mujer y Turner, que estaba fuera de servicio pero que estaba visitando al personal en ese momento, arrastra a Mitchell fuera del baño hacia el vestíbulo agarrándolo por la camisa.

Los dos empiezan a forcejear y Turner golpea a Mitchell, tirándolo al suelo. Luego le propina seis puñetazos y lo arrastra fuera del hotel con la ayuda de un transeúnte. Mitchell se levanta e intenta volver a entrar.

Williamson, Johnson-Carson y Erickson, que estaba de servicio como jefe de seguridad, se unen a la pelea. Junto con Turner, mantienen a Mitchell boca abajo durante ocho o nueve minutos antes de que lleguen la policía y los servicios de emergencia. El video muestra que durante ese lapso, Mitchell intenta liberarse varias veces y Erickson lo golpea con una porra antes de que finalmente deje de moverse, según la denuncia.

Un video tomado por un testigo incluye un audio de Mitchell gimiendo y pidiendo perdón. Una autopsia determinó que Mitchell era obeso mórbido y tenía cocaína y metanfetamina en su organismo.

El médico forense del condado determinó finalmente que Mitchell murió por “asfixia por inmovilización”. Podría haber sobrevivido si los empleados le hubieran permitido ponerse de lado, dijo el médico forense, según la denuncia.

Erickson dijo a los investigadores que Mitchell era muy fuerte y se resistía constantemente y trataba de morderlo. Pero el guardia dijo que nunca hizo nada para herir o lastimar intencionalmente a Mitchell.

Turner le dijo a un detective que escuchó a mujeres gritar en el baño después de que Mitchell entró y pensó que Mitchell estaba drogado. En un momento, mientras el grupo sujetaba a Mitchell, le quitó la ropa de la cara, dijo, según la denuncia.

Johnson-Carson dijo a los investigadores que Mitchell no estaba “mentalmente estable” y que estaba diciendo “tonterías”, según la denuncia.

Dijo que recordaba que Mitchell decía “basta” y “¿por qué?” y algo sobre respirar mientras lo sujetaban. Le dijo a Williamson que dejara de aplicar presión, lo cual hizo. Johnson-Carson dijo que Mitchell mostraba “claros signos de angustia extrema, incluyendo arcadas, dificultad para respirar y reiteradas súplicas de ayuda”, según la denuncia.

La denuncia concluye que los empleados tenían que haber sabido que Mitchell estaba en apuros. “Todos estos factores, el jadeo, las acciones y palabras de DM, la angustia en la que se encontraba, muestran que los cuatro acusados ​​eran conscientes de que sujetar a DM boca abajo en el suelo era ‘prácticamente seguro’ que causaría un deterioro de su condición física”, dice la denuncia.

Los familiares de Mitchell y sus abogados habían revisado previamente un video de vigilancia del hotel proporcionado por la oficina del fiscal de distrito. Describieron cómo vieron a Mitchell siendo perseguido dentro del hotel por guardias de seguridad y luego arrastrado afuera, donde fue golpeado.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, que forma parte de un equipo de abogados que representa a la familia de Mitchell, dijo que un video grabado por un transeúnte y que circula en las redes sociales muestra a guardias de seguridad con sus rodillas en la espalda y el cuello de Mitchell.

Crump publicó una declaración en X el martes por la noche calificando los cargos como «un paso significativo hacia la justicia para la familia de D’Vontaye Mitchell».

DeAsia Harmon, la viuda de Mitchell, dijo el martes que la decisión fue un alivio, pero cuestionó por qué tomó semanas.

“Estas personas están filmando el asesinato de mi esposo”, dijo. “Deberían haber sido acusados ​​en el momento en que lo hicieron”.

Aimbridge Hospitality, la empresa que administra el hotel, dijo anteriormente que varios empleados involucrados en la muerte de Mitchell han sido despedidos.

La compañía emitió un comunicado el martes por la noche diciendo que había cooperado plenamente con las autoridades y que seguiría cooperando con los fiscales. “Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del señor Mitchell mientras este caso avanza”, decía el comunicado.