Abrego García lucha contra su deportación a Liberia

Nacional

Tras el retiro de cargos penales

Kilmar Abrego García habla con las personas que participaron en una vigilia de oración y manifestación en su apoyo frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025. Lydia Walther Rodríguez, de CASA, actúa como intérprete. (Foto de William J. Ford/Maryland Matters)

Tras la desestimación de los cargos penales que la administración Trump había presentado en su contra, Kilmar Abrego Garcia solicitó el jueves a un juez federal que impida su deportación a cualquier país que no sea Costa Rica, nación que ha aceptado recibirlo como refugiado.

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La petición fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland después de que un juez federal en Nashville desestimara el pasado 22 de mayo los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto tráfico de personas, derivados de una detención de tránsito ocurrida en 2022. El juez calificó el proceso judicial como “selectivo y motivado por represalias”.

En su recurso de hábeas corpus ante la jueza federal Paula Xinis, Abrego García sostiene que la administración Trump no realizó un esfuerzo genuino para trasladarlo a un país donde no enfrentara riesgos de daño, persecución o una eventual devolución a su país natal, El Salvador. Desde 2019 cuenta con protección judicial contra la deportación a El Salvador.

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Actualmente, la administración Trump busca deportarlo nuevamente, esta vez al país africano de Liberia.

El caso de Abrego García adquirió relevancia nacional después de que fuera deportado por error a la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT, considerada una de las cárceles más severas de El Salvador. Su situación se convirtió en un símbolo de las políticas de deportación agresivas impulsadas por la administración Trump.

Abrego García ha aceptado ser trasladado a Costa Rica debido a que ese país le otorgaría protección legal y estatus de refugiado. Sin embargo, según el expediente judicial, la administración Trump condicionó dicha opción a que él se declarara culpable de los cargos federales presentados en Tennessee, los cuales fueron finalmente desestimados la semana pasada.

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Abrego García se declaró inocente. Desde entonces, la administración ha intentado trasladarlo a otras naciones africanas, entre ellas Eswatini y Uganda.

“Consideradas en conjunto, las acciones del Gobierno envían un mensaje claro: debido a que Abrego García impugnó con éxito su traslado ilegal al CECOT, rechazó el acuerdo de culpabilidad ofrecido por el Gobierno y ha seguido obteniendo decisiones favorables en los tribunales, las autoridades prefieren intentar deportarlo ilegalmente a un tercer país lejano en lugar de trasladarlo legalmente al país que él ha designado”, señala el documento judicial. “Eso no constituye una política migratoria; es un castigo”.

La nueva solicitud pide a la jueza Xinis que emita una orden definitiva que resuelva el caso, prohibiendo a la administración Trump deportar a Abrego García a Liberia o a cualquier otro país distinto de Costa Rica. Asimismo, solicita que el Gobierno no vuelva a detenerlo, salvo que el propósito sea efectuar su traslado a Costa Rica.

Abrego García fue llevado nuevamente a Estados Unidos desde El Salvador para enfrentar la acusación penal. Diversos tribunales, incluida la Supreme Court of the United States, concluyeron que su deportación a El Salvador había sido ilegal. Sin embargo, el máximo tribunal no llegó a ordenar expresamente que la administración Trump facilitara su regreso al territorio estadounidense. (https://marylandmatters.org)