A prisión por usar seguro social y tarjeta de residente falsos (los chuecos)

Un hombre que usó documentos de identificación falsos y el número de seguro social de otra persona fue sentenciado hoy a seis meses en una prisión federal.

Fernando Moreno-Moreno, de 43 años, ciudadano de Nicaragua presente ilegalmente en los Estados Unidos y residente en Postville, Iowa, recibió la pena de prisión después de que un veredicto del jurado lo encontrara culpable de un cargo de uso ilegal de documentos de identificación y un cargo de uso indebido de un número de seguro social.

La evidencia en el juicio mostró que Moreno-Moreno ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en noviembre de 2021 y, después de ser liberado por las autoridades de inmigración, viajó a Iowa en busca de trabajo. A pesar de que le dijeron que no podía trabajar en los Estados Unidos sin autorización, Moreno-Moreno usó un alias y un número de Seguro Social asignado a otra persona cuando completó la documentación de empleo en enero de 2022 en una empresa en West Union, Iowa. Específicamente, Moreno-Moreno presentó a la empresa una tarjeta de residente permanente legal fraudulenta, también conocida como “tarjeta verde”, con el nombre de alias y un número de registro de extranjero, para probar su autorización para trabajar en los Estados Unidos. El número de registro de extranjero en la tarjeta verde no se asignó a nadie y no era válido. También presentó una tarjeta de Seguro Social con su alias, pero que contenía el número de seguro social asignado a otra persona al completar los formularios de impuestos estatales y federales. Moreno-Moreno admitió en el juicio que usó el alias cuando trabajaba en la empresa entre enero y marzo de 2022, pero negó haber usado a sabiendas los documentos de identificación de otra persona.

Moreno-Moreno fue sentenciado en Cedar Rapids por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos C.J. Williams. Moreno-Moreno fue condenado a seis meses de prisión. También debe cumplir una pena de tres años de libertad supervisada después de la pena de prisión. No hay libertad condicional en el sistema federal.

Moreno-Moreno está bajo la custodia del Alguacil de los Estados Unidos hasta que pueda ser transportado a una prisión federal.

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Daniel C. Tvedt y fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, Control de Inmigración y Aduanas, Operaciones de Control y Deportación.