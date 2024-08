A los maestros de Oklahoma se les dijo que usaran la Biblia

El distrito escolar Bixby de Oklahoma tiene mucho que ofrecer para un suburbio de Tulsa en rápido crecimiento: una nueva escuela secundaria de última generación que se inaugurará en 2025, un nuevo gimnasio de noveno grado y planes para una modernización de 12 millones de dólares de un complejo de fútbol que ya rivaliza con el de muchas universidades pequeñas.

Pero lo que el distrito no tiene ahora que los estudiantes regresaron esta semana es una Biblia en cada aula, a pesar de un mandato estatal del jefe de educación de Oklahoma para incorporar lecciones de la Biblia y promesas de repercusiones para aquellos que no cumplan. Otros distritos escolares grandes también han indicado públicamente que tampoco están haciendo cambios.

La resistencia sigue a una orden de verano que impulsó a Oklahoma al centro de un creciente impulso de los conservadores para darle a la religión un papel más importante en las escuelas públicas de todo Estados Unidos. Aún así, la lucha puede estar lejos de terminar, mientras que otros estados, incluido el vecino Texas, están viendo a los republicanos avanzar en esfuerzos similares para incorporar la Biblia en las aulas.

“Si no hay un estándar curricular que se relacione con esa clase en particular, ¿cuál sería el propósito de una Biblia si no fuera para el puro adoctrinamiento?”, dijo el superintendente de Bixby, Rob Miller, un ex artillero de la Infantería de Marina cuyas paredes de la oficina están adornadas con medallas de algunos de los 18 maratones que ha corrido y un cartel que dice: “Solo vibras positivas”.

Miller dijo que no es raro ver a los estudiantes con una Biblia en la mano o rezando durante un momento de silencio al comienzo de cada día escolar. Hay dos copias de la Biblia disponibles para préstamo en la sección de referencia de la biblioteca de la escuela secundaria, junto con un libro titulado “La historia de la Biblia” que incluye mapas y otros detalles históricos sobre las tierras santas que aparecen en las escrituras.

Pero dijo que una Biblia simplemente no tiene sentido para una clase de matemáticas de séptimo grado o una clase de química de secundaria.

“Como cristiano, me siento un poco ofendido por reducir la palabra de Dios a un mero elemento de apoyo en el aula”, dijo.

No está claro cuántos distritos escolares de Oklahoma (si es que hay alguno) reanudarán las clases este mes con una Biblia en cada aula. Un portavoz del departamento de educación del estado, Dan Isett, dijo que el mandato no es opcional y que el superintendente tiene “una amplia gama de herramientas para lidiar con los distritos rebeldes” que no cumplen.

Según el mandato, las escuelas de Oklahoma deben incorporar la Biblia en los planes de lecciones para todos los estudiantes de las escuelas públicas desde el quinto hasta el duodécimo grado en Oklahoma.

Los distritos escolares también han recibido orientación de los bufetes de abogados que los representan y del sindicato de docentes más grande del estado, la Asociación de Educación de Oklahoma, de que el superintendente no tiene la autoridad unilateral para emitir tal requisito y que el edicto no es ejecutable.

La decisión de muchos distritos escolares de Oklahoma de ignorar la directiva del superintendente estatal Ryan Walters no le sentó bien al republicano en su primer mandato, quien reprendió a esos distritos al comienzo de una reciente reunión de la junta.

“Estos son los distritos que quieren pornografía frente a los niños bajo el nombre de inclusión, pero no quieren el contexto histórico de la Biblia”, dijo Walters, refiriéndose a un esfuerzo fallido de su departamento de educación para obligar a un distrito local a retirar los libros “The Kite Runner” y “The Glass Castle” de los estantes de la biblioteca debido a su contenido sexual.

“Es indignante. No lo permitiremos. El hecho de que no les guste, el hecho de que les ofenda, el hecho de que no quieran hacerlo no significa que no lo hagan. Tendrán que rendir cuentas”.

La directiva de Walters es la última salva de un esfuerzo de los estados liderados por conservadores para atacar a las escuelas públicas: Louisiana les ha exigido que publiquen los Diez Mandamientos en las aulas , mientras que otros están bajo presión para enseñar la Biblia y prohibir libros y lecciones sobre raza, orientación sexual e identidad de género. A principios de este verano, la Corte Suprema de Oklahoma bloqueó un intento del estado de tener la primera escuela autónoma religiosa financiada con fondos públicos en el país.

Walters, un ex profesor de escuela pública que fue elegido para su puesto en 2022, hizo campaña con una plataforma de lucha contra la “ideología consciente”, prohibiendo libros en las bibliotecas escolares y deshaciéndose de los “izquierdistas radicales” que, según él, están adoctrinando a los niños en las aulas.

Entre sus colegas republicanos en la Legislatura, la paciencia con Walters parece estar agotándose. El representante estatal Mark McBride, un republicano de Moore que preside el subcomité que financia las escuelas públicas, solicitó a principios de este mes una investigación sobre Walters debido a lo que McBride dice son fallas del departamento en cumplir con las directivas legislativas sobre financiación y proporcionar los documentos solicitados sobre gastos. Más de dos docenas de miembros republicanos de la Cámara de Representantes apoyaron la solicitud de McBride, lo que llevó al presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, a solicitar una investigación independiente del departamento de educación.

Por su parte, Walters desestimó la investigación como un «ataque político» de los líderes de la Cámara e hizo alusión a las elecciones de gobernador de 2026, donde tanto McCall como Walters han sido mencionados como posibles candidatos para el puesto que dejará vacante el gobernador republicano Kevin Stitt, cuyo mandato está limitado.

Grant Sullivan, propietario de Scott’s Hamburgers en el centro de Bixby y quien da un sermón todos los domingos en una pequeña iglesia en la cercana ciudad de Morris, dijo que se pregunta si el mandato bíblico es una buena idea.

“¿Hemos pensado en esto?”, preguntó Sullivan, quien tiene una maestría en teología de la Universidad Cristiana de Oklahoma y dos niños en escuelas de Bixby. “¿Qué pasa si tienes un maestro ateo? ¿Van a enseñar de una manera que puede ser más problemática que útil?

“Simplemente siento que eso es para el hogar y la iglesia. Así es como me siento al respecto”.