¿A dónde se fue toda la lluvia? se avecina una sequía

Un octubre extremadamente seco está empujando a casi la mitad de los Estados Unidos a una sequía repentina, lo que provoca incendios en el Medio Oeste y dificulta la navegación en el río Misisipi.

Según los registros del Centro Climático Regional del Sur y del Centro Climático Regional del Medio Oeste, más de 100 estaciones meteorológicas de largo plazo en 26 estados, incluida Alaska, están teniendo su octubre más seco registrado hasta el domingo. Entre las ciudades que no han tenido lluvias mensurables en octubre se encuentran Nueva York, Houston, Dallas, Filadelfia, San Francisco y Sioux City, Iowa, junto con lugares normalmente secos como Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix, según muestran los registros del Servicio Meteorológico Nacional.

“Este octubre va camino de ser un mes seco sin precedentes”, dijo Allison Santorelli, coordinadora interina de alertas del Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en College Park, Maryland. Esto incluye el sureste, parte del cual sufrió inundaciones mortales el mes anterior a causa del huracán Helene.

En junio, menos del 12% del país sufría sequía. Ahora, la cifra es casi del 50% y sigue aumentando, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos .

Eso encaja en la definición de “sequía repentina”, que es diferente de los períodos secos normales de desarrollo lento, dijo el meteorólogo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brad Rippey, autor del monitor de sequías. Un estudio del año pasado mostró que un mundo que se calienta debido a la quema de carbón, petróleo y gas está causando sequías repentinas más frecuentes y dañinas, como una de 30 mil millones de dólares que afectó a Estados Unidos en 2012 y una sequía devastadora de 2022 en China .

En una octava parte de la superficie continental de Estados Unidos no se han registrado lluvias durante los primeros 28 días de octubre. Alrededor del 93% del territorio continental de Estados Unidos está registrando lluvias por debajo de la media en octubre, la mayoría con menos de una pulgada, según datos del centro climático analizados por The Associated Press.

Se pronostica que ciudades como Washington alcanzarán los 80 grados en Halloween, justo después de que Chicago y Detroit coqueteen con esas temperaturas veraniegas. «Es una locura» para finales de octubre, dijo el meteorólogo Ryan Maue, ex científico jefe de la NOAA que recordó haber pedido dulces en la nieve en Michigan.

Santorelli dijo que una cúpula de alta presión ha impedido que la humedad se mueva hacia el norte desde el Golfo de México, manteniendo seca gran parte de Estados Unidos, desde las llanuras y el Medio Oeste hasta la costa este.

“Hemos estado atrapados en este patrón de bloqueo durante casi dos meses”, dijo Rippey.

Los estudios de la última década han demostrado que la corriente en chorro (las corrientes de aire que mueven los sistemas meteorológicos en todo el mundo) es más ondulada y se atasca con más frecuencia, lo que se atribuye al calentamiento adicional del Ártico provocado por el cambio climático antropogénico, dijo Rippey. Lo que está sucediendo ahora, especialmente con un Ártico extremadamente cálido y «temperaturas oceánicas febriles en todo el Pacífico Norte», encaja bien con la teoría, dijo Jennifer Francis, científica senior del Centro de Investigación Climática Woodwell, una de las pioneras del concepto.

Los sistemas meteorológicos estancados de este año han causado un “latigazo climático” en lugares como Sioux City, donde los aguaceros de junio provocaron tanta lluvia que derribaron un puente ferroviario y obligaron a la gente a subir a los tejados , dijo la climatóloga Melissa Widhalm, directora asociada del Centro Climático Regional del Medio Oeste de la Universidad de Purdue.

Asheville, Carolina del Norte, devastada por el huracán Helene, recibió casi 35 centímetros de lluvia en tres días en septiembre, pero en octubre solo recibió una centésima de pulgada.

El río Mississippi, un importante transportador de cosechas, se encuentra en niveles tan bajos que los cargamentos de envío tienen que ser limitados, dijo Rippey. Es el tercer año consecutivo de niveles problemáticos de agua en el río, dijo. Cuando Helene golpeó el sudeste e inundó Carolina del Norte y Tennessee a fines de septiembre, proporcionó una ráfaga de agua dulce que ayudó a que los niveles de agua del Mississippi volvieran a donde deberían estar, pero no duró, dijo Rippey.

Puede perjudicar el transporte de productos agrícolas, pero afortunadamente para los agricultores la sequía repentina llegó después de la cosecha de maíz y soja, dijo Rippey.

Pero los campos secos son una situación propicia para los incendios forestales tanto en el Medio Oeste como en el Este, dijo Rippey. La maquinaria agrícola ha provocado muchos incendios accidentalmente, dijo.

Cinco grandes incendios sin control el martes habían quemado más de 1.000 acres en el Este y el Medio Oeste, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Santorelli dijo que algunas partes del Medio Oeste están recibiendo alivio, ya que se pronostica que los sistemas de tormentas del Oeste llegarán con lluvias, a veces fuertes, el miércoles y el jueves. Pero gran parte del Este y el Sureste parecen secos durante otra semana, agregó.