5 empleados de la Casa Blanca pierden empleos por drogas y consumo de marihuana

AP

Washington Hispanic:

Cinco empleados de la Casa Blanca han sido despedidos debido a su uso pasado de drogas, incluida la marihuana, dijo el viernes la secretaria de prensa Jen Psaki.

La marihuana se ha convertido en un tema delicado para la administración del presidente Joe Biden porque 15 estados y Washington, D.C., permiten el uso recreativo,a pesar de una prohibición federal.

La administración ha tratado de no penalizar automáticamente a los potenciales empleados por comportamiento legal en sus comunidades mediante el desarrollo de una política más flexible, dijo Psaki en una declaración a The Associated Press.

«En un esfuerzo por asegurar que más personas tengan la oportunidad de servir al público, trabajamos en coordinación con el servicio de seguridad para asegurar que más personas tengan la oportunidad de servir de lo que no tendría en el pasado con el mismo nivel de consumo reciente de drogas», dijo Psaki. «Aunque no entraremos en casos individuales, hubo factores adicionales en juego en muchos casos para el pequeño número de individuos que fueron despedidos».»

El sitio web Daily Beast reportó por primera vez el jueves por la noche.

Cientos de asesores del gobierno de Biden, de 2 meses de antigüedad, han despejado la revisión de idoneidad por parte del personal de carrera que se ocupa de los problemas de seguridad. La Casa Blanca ha dicho que puede haber múltiples factores para los despidos, incluyendo el consumo de drogas duras. La política de marihuana se ha vuelto menos estricta bajo el gobierno de Biden, permitiendo hasta 15 usos pasados en un año entre los empleados de la Casa Blanca.

El gobierno federal en general también se ha vuelto algo más indulgente, con la Oficina de Gestión de Personal publicando una nota que dice que una persona no debe ser considerada no apta simplemente debido al consumo pasado de marihuana. La gravedad del uso y la naturaleza del puesto también serán factores para juzgar nuevas contrataciones.

Las revisiones de seguridad e idoneidad han sido un problema para administraciones pasadas. Al menos 25 denegaciones de autorización fueron anuladas por la administración del presidente Donald Trump, donde las personas se enfrentaron a una posible descalificación debido a influencia extranjera, conflictos de intereses, sobre conducta personal, problemas financieros, consumo de drogas y conducta criminal.