4 muertos en tiroteo en edificio de apartamentos de Dallas

Un hombre y una mujer acusados ​​de matar a tiros a cuatro personas en un apartamento de Dallas donde se encontró a un bebé ileso le dijeron a la policía que habían irrumpido en la casa para llevarse dinero, según documentos judiciales.

Artemio Maldonado, de 18 años, y Azucena Sánchez, de 20, fueron acusados ​​de homicidio capital, dijo la policía el lunes. Los registros de la cárcel no incluyeron un abogado para ninguno de los sospechosos.

La policía acudió al apartamento alrededor de las 7:10 pm del domingo y encontró a dos hombres y dos mujeres que habían recibido disparos. Todos murieron en el lugar. Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas.

Sánchez era la ex novia de una de las víctimas y estaban involucrados en una disputa por la custodia de su hijo, según documentos judiciales. No estaba claro si ese niño era o no el bebé que permaneció en el apartamento después del tiroteo.

Según documentos judiciales, Sánchez le dijo a la policía que ella y Maldonado irrumpieron en el apartamento para robarlo. Sánchez dijo que no creía que hubiera nadie en casa, pero una vez dentro, las víctimas confrontaron a la pareja, según documentos judiciales.

Maldonado admitió haber disparado a todas las víctimas, según documentos judiciales. Maldonado y Sánchez sacaron una caja de un armario que pensaron que contenía dinero, pero resultó estar vacía.

Los oficiales fueron llamados a la escena después de que una persona revisara a los ocupantes sin saber nada de ellos, dijo la portavoz de la policía, Kristin Lowman. Ella dijo que la policía se enteró más tarde de que se habían escuchado estallidos alrededor de la 1 am, pero que nadie había llamado a la policía.

Lowman dijo que hubo una disputa entre uno de los sospechosos y una de las víctimas, pero no pudo entrar en detalles. Ella dijo que no había una amenaza para el público ni para nadie más en el complejo de apartamentos.

La policía dijo que los oficiales ubicaron el vehículo de los sospechosos a unas pocas millas de la escena alrededor de las 9:30 p. m. del domingo y ambos fueron detenidos poco después de las 10 p. m.

Lowman dijo que el bebé no resultó herido pero que fue llevado al hospital como medida de precaución. Ella dijo que el bebé ahora está bajo el cuidado de los Servicios de Protección Infantil.

La investigación sobre el tiroteo está en curso.