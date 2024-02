2 presuntos pandilleros arrestados después de 4 muertos en tiroteos

Dos presuntos pandilleros fueron arrestados en relación con una serie de tiroteos en el área de Los Ángeles que mataron a cuatro personas, incluido un niño de 14 años, dijeron las autoridades el martes.

Los tiroteos ocurrieron en un lapso de unas pocas horas el domingo por la noche y la madrugada del lunes en las ciudades de Huntington Park, Bell, Cudahy y Los Ángeles, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Los investigadores no tienen un motivo, pero creen que todas las víctimas fueron atacadas al azar y no conocían a los sospechosos, dijo el capitán de homicidios del sheriff, Andrew Meyer, a los periodistas el martes por la tarde.

“Parece que se trató de una ola de asesinatos al azar. Sin embargo, los investigadores de homicidios no han descartado nada”, dijo Meyer. Los detectives estaban buscando a un posible tercer sospechoso masculino, pero los funcionarios no proporcionaron detalles. No había ninguna amenaza continua para el público, dijeron las autoridades.

Un hombre fue encontrado muerto alrededor de las 10:30 pm del domingo luego de informes de disparos en la ciudad de Bell, justo al sureste del centro de Los Ángeles, dijo Meyer. Luego, poco después de la medianoche del lunes, otro hombre murió después de recibir un disparo en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad de Los Ángeles, dijo.

Menos de 15 minutos después, hubo informes de dos menores baleados en la cercana Cudahy. Una de las jóvenes víctimas, un niño de 14 años, murió en el lugar y el otro menor fue hospitalizado en condición estable, dijeron las autoridades.

El cuarto tiroteo ocurrió poco antes de las 2 am en Huntington Park. La víctima, encontrada muerta en una calle junto a una acera, era un indigente conocido por los vecinos de la zona, dijo el jefe de la policía de la ciudad, Cosme Lozano.

Los investigadores del sheriff identificaron un Honda Pilot como un posible vehículo sospechoso visto en un video de vigilancia cerca de las cuatro escenas del tiroteo. El Honda fue detenido en una parada de tráfico el lunes al este de Los Ángeles y los agentes del Departamento del Sheriff de San Bernardino arrestaron a un hombre de 42 años con un extenso historial criminal, dijo Meyer.

El segundo sospechoso, un hombre de 20 años sin antecedentes penales, fue arrestado después de que los agentes SWAT cumplieran una orden de registro en una residencia en la ciudad de Compton, dijeron las autoridades.

Ambos acusados ​​son sospechosos de ser miembros de pandillas. Cada uno de ellos podría enfrentar cargos de asesinato, aunque las autoridades no dijeron si ambos hombres dispararon armas. No se recuperaron armas sospechosas.

Los funcionarios instaron a los testigos o cualquier persona con información a llamar al departamento del sheriff.