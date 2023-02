1 muerto y 4 heridos por tiros en concierto de rap

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas luego de un tiroteo en un concierto de rap en Newport, Arkansas, a primeras horas del domingo, le dijo la policía a la cadena KAIT-TV en Jonesboro.

Una mujer de 19 años fue asesinada y otras cuatro personas sufrieron lesiones en el ataque, el cual ocurrió durante una actuación de Fredo Bang alrededor de las 2:30 de la madrugada, reportó la cadena de televisión, que no indicó cuál es el estado de los cuatro heridos. Una víctima fue trasladada por vía aérea a un hospital para recibir mayor tratamiento.

Dos sospechosos fueron detenidos pero no se les presentaron cargos de inmediato, declaró el teniente Mark Harmon a KAIT-TV. Harmon dijo que anticipa que se realicen más arrestos.

Funcionarios de Newport y policías del lugar no respondieron de inmediato a llamadas y correos electrónicos de The Associated Press para solicitarles sus comentarios.

Newport es una pequeña localidad de unos 8.000 habitantes ubicada a 145 kilómetros (90 millas) al noreste de Little Rock.