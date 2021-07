Youngkin y McAuliffe planean revelar algunos detalles de la declaración de impuestos

En respuesta a las preguntas de The Associated Press, las campañas del republicano Glenn Youngkin y del demócrata Terry McAuliffe hicieron vagas promesas de revelar detalles no especificados de sus declaraciones de impuestos, pero ninguno dijo que pondría a disposición los documentos en su totalidad.

«Glenn Youngkin dará a conocer información de sus declaraciones de impuestos en los últimos años cuando sus últimas presentaciones estén completas, antes de noviembre», dijo la portavoz Macaulay Porter.

Christina Freundlich, portavoz de McAuliffe, dijo que compartiría un resumen de los resultados de los últimos años antes de las elecciones.

Si bien no es necesario que los candidatos a gobernador de Virginia divulguen sus declaraciones, existen algunos precedentes limitados para hacerlo. Los documentos completos podrían dar una visión más matizada de los ingresos, las deducciones fiscales y la filantropía de un candidato que las divulgaciones obligatorias del estado.

En 2013, el entonces Fiscal General y candidato a gobernador del Partido Republicano, Ken Cuccinelli, quien perdió ante McAuliffe, permitió a los reporteros examinar ocho años de declaraciones de impuestos federales y estatales completas, incluidas las fuentes de ingresos y las deducciones detalladas.

Después de más de una semana de presión pública, McAuliffe dio a conocer a los periodistas resúmenes de tres años de declaraciones federales, reteniendo toda la información sobre las fuentes de sus ingresos y las deducciones y exenciones de las que disfrutaba, informó AP en ese momento.

La revelación de Cuccinelli se produjo en un momento en que se enfrentaba a un creciente escrutinio de los medios de comunicación sobre sus acciones en Star Scientific, un fabricante de suplementos nutricionales con sede en Virginia, y miles de dólares en obsequios que recibió de su director ejecutivo. El exgobernador de Virginia, Bob McDonnell, fue posteriormente condenado por cargos de corrupción federal en relación con obsequios y préstamos del director ejecutivo de la empresa, aunque su condena finalmente fue anulada.

En las elecciones de 2017 entre el gobernador demócrata Ralph Northam y el candidato republicano Ed Gillespie, ambos hombres rechazaron una solicitud del Richmond Times-Dispatch para divulgar sus declaraciones de impuestos sobre la renta o proporcionar un resumen detallado de ellas, informó el periódico.

La princesa Blanding, educadora y activista que se postula para gobernadora este año como independiente, no respondió a una pregunta de la AP sobre sus planes.

Virginia y Nueva Jersey son los únicos dos estados con carreras para gobernador programadas regularmente este año, y el de Virginia se considera más competitivo. Está atrayendo una gran atención nacional ya que Youngkin, un recién llegado político, busca romper una racha de más de una década de derrotas de los republicanos en las elecciones estatales y bloquear a McAuliffe de un segundo mandato en el cargo.