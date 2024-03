Youngkin veta proyectos de ley que exigen un aumento del salario mínimo

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, vetó el jueves dos principales prioridades legislativas demócratas: proyectos de ley que habrían permitido que las ventas minoristas recreativas de marihuana comenzaran el próximo año y medidas que exigieran un aumento del salario mínimo.

El hecho, que generó críticas de los demócratas que controlan la Asamblea General, no fue una sorpresa. Si bien Youngkin no había amenazado explícitamente con vetar ninguno de los dos conjuntos de proyectos de ley, dijo a los periodistas que no creía que la legislación sobre salario mínimo fuera necesaria y había dicho repetidamente que no estaba interesado en establecer ventas minoristas de marihuana.

En 2021, Virginia se convirtió en el primer estado del sur en legalizar la marihuana , adoptando un cambio de política que permitió a los adultos de 21 años en adelante poseer y cultivar la droga. Pero el estado no estableció ventas minoristas en ese momento y todavía no lo ha hecho, debido a cambios en el poder partidista y diferencias políticas desde entonces.

Los defensores dicen que la desconexión está permitiendo que florezca el mercado ilícito, mientras que los opositores tienen preocupaciones de salud y seguridad ante una mayor expansión del acceso a la droga. En un comunicado, Youngkin dijo que compartía esas preocupaciones.

“Los estados que siguen este camino han visto efectos adversos en la salud y seguridad de niños y adolescentes, aumento de la actividad de pandillas y delitos violentos, deterioro significativo de la salud mental, disminución de la seguridad vial y costos significativos asociados con la venta minorista de marihuana que superan con creces los ingresos fiscales. Tampoco elimina la venta ilegal de cannabis en el mercado negro, ni garantiza la seguridad del producto”, dijo en una declaración de veto adjunta a los proyectos de ley.

Actualmente, en Virginia, el cultivo doméstico y el intercambio de marihuana entre adultos son legales. Y los pacientes que reciben una certificación escrita de un proveedor de atención médica pueden comprar el producto en un dispensario.

Según los proyectos de ley, el estado habría comenzado a aceptar solicitudes el 1 de septiembre para cultivar, probar, procesar y vender la droga en preparación para la apertura del mercado el 1 de mayo de 2025, con productos gravados a una tasa de hasta el 11,625%.

La legislación fue apoyada por una variedad de intereses de la industria y con la oposición de grupos religiosos y socialmente conservadores.

El senador demócrata Aaron Rouse de Virginia Beach, que patrocinó la versión del proyecto de ley de su cámara, dijo que Youngkin había adoptado una postura «desdeñosa» hacia el tema.

«Este veto bloquea una oportunidad fundamental para promover la salud pública, la seguridad y la justicia en nuestra Commonwealth», dijo en una declaración escrita.

Virginia asumió por primera vez la legalización en un momento en que los demócratas tenían el control total del gobierno estatal. Las elecciones de ese mismo año cambiaron eso: Youngkin ganó y los republicanos tomaron el control de la Cámara de Delegados durante dos años.

Si bien ha habido cierto apoyo legislativo republicano desde la sesión de 2021 para establecer ventas recreativas legales, los proyectos de ley para hacerlo fracasaron en 2022 y 2023.

En cuanto a la legislación salarial, que habría aumentado el salario mínimo actual de 12 dólares por hora a 13,50 dólares el 1 de enero de 2025, y luego a 15 dólares el 1 de enero de 2026, Youngkin dijo que los proyectos de ley “pondrían en peligro la libertad de mercado y la economía”. competitividad”.

Los proyectos de ley “implementarían mandatos salariales drásticos, aumentarían los costos para las familias y las pequeñas empresas, pondrían en peligro los empleos y no reconocerían las diferencias económicas regionales en Virginia”, dijo en un comunicado de prensa.

Los demócratas de Virginia comenzaron un esfuerzo para aumentar el salario mínimo en 2020. Ese año aprobaron una legislación , que entró en vigor con un retraso debido a la pandemia de coronavirus, que establecía aumentos incrementales de hasta 12 dólares, y más aumentos requerían otra votación de la Asamblea.

Ellos y otros defensores han argumentado que la legislación ayudaría a las familias trabajadoras a cubrir las necesidades básicas y mantenerse al día con la inflación.

La senadora demócrata L. Louise Lucas dijo en un comunicado que el proyecto de ley habría establecido «un estándar que afirmaría nuestro compromiso con la dignidad del trabajo y la creencia de que todos merecen una oportunidad justa de alcanzar la estabilidad económica».

Youngkin tomó medidas sobre un total de 107 proyectos de ley el jueves, según su oficina. Firmó 100, incluidas medidas que, según su oficina, “fortalecerían la capacidad de las fuerzas del orden para procesar a los depredadores infantiles y ampliar el acceso de los reclusos del Departamento Correccional a servicios de salud de calidad”.

Además de los proyectos de ley sobre marihuana y salarios, vetó otros tres. Uno habría eliminado una exención para los trabajadores agrícolas de la ley de salario mínimo del estado.

Otra habría requerido que aproximadamente 315 personas encarceladas o bajo supervisión comunitaria con una condena por delito grave de marihuana recibieran una revisión de la sentencia, según la oficina de Youngkin.

“Noventa y siete reclusos condenados por un delito grave violento, como asesinato en primer y segundo grado, secuestro y robo, serían elegibles para una sentencia reducida en virtud de esta propuesta”, dijo en su declaración de veto.

El veto final del jueves se produjo a un proyecto de ley que abordaba el tipo de evidencia que puede considerarse en ciertos reclamos de compensación laboral. El gobernador dijo que la ley actual proporciona un «enfoque equilibrado», mientras que la propuesta «crearía un desequilibrio desproporcionado a favor de un partido».

La Asamblea General a tiempo parcial suspendió su período ordinario de sesiones a principios de este mes y se reunirá nuevamente en Richmond para una sesión de un día el 17 de abril para considerar las enmiendas legislativas propuestas por Youngkin. También podrían intentar anular uno o más vetos, una medida que requiere 2/3 de los votos de ambas cámaras, que están controladas estrechamente por los demócratas.

La legislación sobre la marihuana avanzó principalmente según líneas partidistas, y los proyectos de ley de salario mínimo se aprobaron estrictamente según líneas partidistas, lo que significa que cualquier intento de anulación sería casi seguro que fracasaría.

Youngkin anunció los vetos un día después del colapso público de una de sus principales prioridades legislativas: un acuerdo para traer a los Washington Capitals de la NHL y los Washington Wizards de la NBA a Alexandria. El propietario mayoritario de los equipos anunció que se quedarían en DC