Youngkin, sabía sobre la suspensión temporal de los portales de ayuda federal

El martes, mientras el gobernador Glenn Youngkin aseguraba a los habitantes de Virginia que la ayuda federal directa no se suspendería como parte del congelamiento de fondos de la administración Trump, un memorando interno obtenido por The Mercury muestra que su oficina estaba al tanto de los posibles problemas.

El memorando, enviado por el jefe de gabinete de Youngkin, John Littel, el martes, reconoce que algunos portales de ayuda fueron cerrados brevemente mientras las agencias federales se apresuraban a implementar las órdenes ejecutivas de Trump.

“En algunos casos, los portales de ayuda se suspendieron temporalmente durante el día mientras las agencias federales procesaban este memorando”, escribió Littel.

Menos de 24 horas después, el miércoles por la tarde, la administración Trump rescindió abruptamente el memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) del lunes que había puesto en marcha la congelación. El documento de dos páginas describía la intención de Trump de desmantelar las políticas promulgadas durante la administración del expresidente Joe Biden.

La rescisión repentina podría potencialmente aumentar la incertidumbre en torno a qué programas aún podrían verse afectados y por cuánto tiempo, especialmente después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter, intentó aclarar que solo se aplicaba al memorando de la OMB, pero no al congelamiento de fondos en sí, que dijo sigue las órdenes ejecutivas de Trump y «se implementará rigurosamente».

El propio memorando de Littel vinculado a la orientación de la Casa Blanca aclaraba que el congelamiento no era una suspensión general de la financiación federal, sino que se aplicaba solo a programas vinculados a las órdenes ejecutivas de Trump, apuntando a iniciativas como DEI, el Green New Deal y la financiación de organizaciones no gubernamentales consideradas como «socavadoras del interés nacional».

Los legisladores de otros estados también informaron ayer sobre dificultades para acceder a los sistemas de pago de Medicaid.

Ante la poca claridad sobre qué programas podrían verse afectados, los legisladores de Virginia se apresuraron a evaluar las consecuencias de la congelación de fondos federales de Trump, lo que generó inquietud sobre posibles impactos en el desarrollo económico, la atención médica y la ayuda en caso de desastres. Algunos criticaron a Trump y, por extensión, a Youngkin.

Mientras tanto, Littel reconoció la preocupación generalizada, pero se hizo eco de las críticas de Youngkin sobre lo que llamó «infundir miedo».

“Desafortunadamente, debido a la información muy limitada de la OMB y a una buena cantidad de desinformación, muchas personas y agencias están comprensiblemente preocupadas”, escribió Littel. “Y lamentablemente, varias personas se dedicaron a sembrar el miedo durante todo el día”.

El senador Adam Ebbin, demócrata de Alexandria, rechazó el martes la idea de que se estaba exagerando el asunto, argumentando que sería «irresponsable» que los legisladores estatales ignoraran los posibles efectos dominó de las decisiones federales sobre Virginia.

Esa preocupación no es infundada: las subvenciones federales son la mayor fuente de ingresos no generales de Virginia y respaldan iniciativas estatales bipartidistas. Según un informe de mayo de 2024 del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, el estado recibirá más de 45 mil millones de dólares en subvenciones y contratos federales durante el bienio actual.

El presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, demócrata de Portsmouth, fue más allá y calificó las congelaciones planeadas por Trump de “juegos políticos” y advirtió que esfuerzos críticos, como la recuperación posterior al huracán Helene y el acceso a Medicaid, estarían en peligro.

Tras la rescisión del memorando de la Casa Blanca el miércoles por la tarde, Scott se dirigió a X y criticó al Partido Republicano por el caos de las últimas 48 horas.

“Esto no tiene precio”, escribió Scott. “Los republicanos, especialmente el gobernador Youngkin, pasaron todo el día retorciéndose como pretzels defendiendo la desastrosa decisión de Trump. Y luego, ¡zas!, la revocan. Al final, todos los que se vinculan con Trump terminan pareciendo tontos. Prepárense para más caos”.

A pesar de las crecientes preocupaciones, Youngkin y la Casa Blanca habían insistido en que la congelación de la financiación federal de Trump no interrumpiría los servicios esenciales.

“Esta pausa no afectará a esos programas cruciales de asistencia individual y estatal”, dijo Youngkin a los periodistas el miércoles por la mañana. “Llamé (al presidente Trump) nuevamente esta mañana y reafirmé”.

También volvió a atacar a los demócratas, acusándolos de fomentar un miedo innecesario.

“Esta desinformación perjudica a la gente”, dijo Youngkin. “Sé que la gente estará preocupada por su cobertura de salud y no podemos, ni por un minuto, sugerir que no va a estar disponible cuando vayan al médico”.

Pero el representante estadounidense Don Beyer, demócrata por Alexandria, no se lo creyó. En un comentario mordaz publicado el miércoles en X , destacó la admisión de la propia administración de Youngkin de que los portales de ayuda habían sido congelados brevemente.

“Su propia administración reconoció internamente que los ‘portales de ayuda’ fueron ‘suspendidos temporalmente por la congelación. Los pagos a los hospitales fueron congelados’”, escribió Beyer. “Esto sucedió debido a una orden terriblemente escrita y ejecutada de manera tan incompetente que usted mismo tuvo que llamar a la Casa Blanca para obtener más claridad”.

Aunque Youngkin y Trump insisten en que Medicaid no se ve afectado por la congelación de fondos federales, el acceso a su portal estuvo suspendido temporalmente el martes, lo que generó nuevas preocupaciones sobre el futuro del programa.

A pesar de que la orden ejecutiva de Trump no lo ha puesto en la mira directamente, Medicaid sigue en la mira de los republicanos, y tanto Trump como los legisladores republicanos en el Congreso están sopesando posibles recortes. El programa ofrece seguro médico a personas de bajos ingresos y personas con discapacidades, y cubre a unos 630.000 habitantes de Virginia.

La Commonwealth también es uno de varios estados con una ley de activación que pondría fin a su programa Medicaid si se recortan los fondos federales. En respuesta, los senadores estatales Ghazala Hashmi, demócrata de Chesterfield, y Creigh Deeds, demócrata de Charlottesville, planean presentar enmiendas presupuestarias para eliminar esa ley de activación, en un esfuerzo por salvaguardar la cobertura para quienes dependen de ella.