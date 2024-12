Youngkin presenta una ambiciosa propuesta presupuestaria para su último año como gobernador

A punto de cumplir su último año completo en el cargo, el gobernador Glenn Youngkin presentó el miércoles una amplia propuesta presupuestaria que espera que defina su legado como gobernador número 74 de Virginia. El plan, centrado en recortes de impuestos, infraestructura, educación y salud pública, prepara el terreno para lo que podría ser una sesión legislativa de 2025 de gran importancia, en la que los legisladores sopesarán sus ambiciosas prioridades.

“Reabrimos la economía de Virginia después de una pandemia mundial y, al mismo tiempo, generamos superávit tras superávit”, dijo Youngkin durante una reunión conjunta de los comités monetarios de la Asamblea General en Richmond. “Virginia está creciendo, Virginia está liderando y Virginia está ganando. Y esta mañana les pido que se unan a mí para continuar ese trabajo juntos”.

Youngkin enfatizó el sólido desempeño económico del estado, destacando el crecimiento del empleo, la inversión corporativa y los sólidos aumentos de los ingresos.

“El mercado de valores está fuerte y la Reserva Federal parece estar preparada para reducir las tasas de interés durante el próximo año”, afirmó. “Este contexto respalda aún más el sólido desempeño continuo de Virginia, con ingresos hasta la fecha que aumentaron un 7,3 % con respecto a 2024”.

Youngkin destacó los más de 5 mil millones de dólares en recortes de impuestos que ya se han otorgado a los virginianos en los últimos tres años y propuso medidas adicionales para reducir el costo de vida. “Juntos, el estado puede dejar en claro que reducir las cargas impositivas para que los virginianos puedan conservar una mayor parte del dinero que ganaron con tanto esfuerzo no es una idea republicana ni demócrata, es simplemente sentido común”, afirmó.

Una piedra angular en las revisiones propuestas por Youngkin al presupuesto de dos años es un renovado impulso para eliminar el impuesto a los automóviles personales impuesto localmente, un tema que adoptó por primera vez a principios de este año después de que dos demócratas que hacían campaña para escaños legislativos en el suroeste de Virginia lo adoptaran como parte de sus plataformas.

El impuesto a los automóviles ha sido un tema de debate republicano desde 1997, cuando el candidato republicano a gobernador Jim Gilmore hizo campaña con éxito para derogar el impopular impuesto. Sin embargo, sin un plan claro durante la sesión legislativa de 2024, la propuesta fracasó rápidamente.

El miércoles, Youngkin instó una vez más a la Asamblea General a abolir lo que llamó el «impuesto más odiado de Virginia desde el impuesto al té», que según él le cuesta a la familia promedio de cuatro miembros de Virginia alrededor de 290 dólares al año.

“Hoy aquí, quiero renovar mi llamado para que trabajemos para eliminar por completo el impuesto a los automóviles, pero reconociendo que esto podría no ser posible en esta breve sesión, hay un paso gradual que debemos dar juntos para brindar un alivio adicional al impuesto a los automóviles”, dijo Youngkin.

Según la nueva propuesta, el estado depositaría 1.100 millones de dólares en un fondo de crédito fiscal para automóviles para proporcionar reembolsos de impuestos sobre la renta a casi 1,9 millones de contribuyentes que ganan hasta 50.000 dólares en ingresos brutos ajustados para individuos o 100.000 dólares para parejas que presentan una declaración conjunta.

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos recibirían hasta 150 dólares por declaraciones individuales o 300 dólares por declaraciones conjuntas anualmente durante los próximos tres años. Una vez que se agote el fondo, el estado sufriría una reducción permanente de 360 ​​millones de dólares en ingresos fiscales cada año.

Youngkin también está pidiendo a la legislatura que extienda las deducciones estándar para las declaraciones de impuestos estatales sobre la renta, actualmente fijadas en $8,500 para individuos y $17,000 para declarantes conjuntos, que expirarán a fines del próximo año.

Si no se logra que la deducción estándar sea permanente antes del 1 de enero de 2026, se producirían aumentos de impuestos de 57 millones de dólares en el año fiscal 2026 y 1.200 millones de dólares en el año fiscal 2027, dijo el gobernador. “Amigos míos, no hay razón para aumentar los impuestos a los virginianos. Estamos acumulando superávit tras superávit”.

Los legisladores demócratas reaccionaron con cautela al plan presupuestario de Youngkin el miércoles, enfatizando la necesidad de revisar los detalles antes de comprometerse con cualquier iniciativa. Con el inicio de la sesión legislativa previsto para enero, tanto la Cámara como el Senado se están preparando para presentar sus propias propuestas de enmiendas al presupuesto, lo que indica que podrían iniciarse negociaciones.

“Seguiremos concentrándonos en inversiones específicas que beneficien a todos los virginianos”, dijo el presidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el demócrata Luke Torian, de Prince William. “Exploraremos cómo podemos trabajar en conjunto para garantizar que las escuelas primarias y secundarias estén completamente financiadas, que la educación superior sea accesible y que la vivienda asequible se convierta en una realidad para más familias. Estas son áreas en las que podemos y debemos encontrar puntos en común”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Don Scott, demócrata de Portsmouth, en una declaración agradeció a Youngkin por presentar su presupuesto y por “iniciar esta importante conversación”.

“Ahora, nuestra responsabilidad es evaluar estas propuestas de manera reflexiva y colaborativa para asegurarnos de que reflejen las prioridades de todos los habitantes de Virginia. Podemos elaborar un presupuesto que fortalezca nuestras escuelas, apoye a nuestras comunidades y brinde soluciones reales para las familias trabajadoras”, afirmó Scott.

Otras iniciativas clave en las enmiendas presupuestarias propuestas por Youngkin:

‘Sin impuestos sobre las propinas’

La administración también propone eliminar los impuestos estatales sobre las propinas para los trabajadores del sector de servicios, una política similar a la defendida por el presidente electo Donald Trump. Si se aprueba, la medida permitiría a los trabajadores que reciben propinas reclamar una deducción en sus declaraciones de impuestos estatales, y el cumplimiento se controlaría a través de los datos del IRS y los formularios W-2 informados por el empleador. La propuesta podría beneficiar a unos 250.000 virginianos.

“Virginia tiene una increíble industria de la hospitalidad, la restauración y el servicio, y los trabajadores virginianos deberían quedarse con cada centavo de las propinas que ganan gracias a su excepcional servicio. Mi propuesta es muy sencilla: no más impuestos sobre las propinas”, afirmó Youngkin.

Aunque la medida se presenta como una victoria para los trabajadores, sus implicaciones más amplias siguen sin estar claras. Los economistas advierten que algunos empleadores podrían aprovechar la política trasladando una mayor proporción de la compensación de los trabajadores a las propinas en lugar de a los salarios, una preocupación que también se ha planteado en relación con una legislación federal similar.

Educación

Youngkin propone casi mil millones de dólares en nuevos fondos para la educación, incluido un Programa de Becas de Oportunidades de Virginia de 50 millones de dólares para proporcionar subvenciones anuales de 5.000 dólares para gastos de escuelas privadas, como matrícula y transporte. Alrededor de 10.000 estudiantes de primaria y secundaria de familias que ganan hasta el doble del nivel federal de pobreza calificarían para recibir fondos, y los fondos provendrían del crecimiento de los ingresos, no de los presupuestos educativos existentes.

El plan incluye 25 millones de dólares para asociaciones de escuelas laboratorio con universidades y colegios históricamente negros y casi 500 millones de dólares para proyectos de capital de educación superior.

Sin embargo, no hay nuevos fondos para los gastos operativos de la universidad, y Youngkin está presionando para que se establezca un límite del 2,5% en los aumentos de la matrícula. «Es hora de que nuestras universidades reduzcan la carga administrativa y gestionen los costos sin pedir más a los contribuyentes», dijo.

Las propuestas adicionales incluyen $290 millones para la construcción de escuelas, $550 millones en ayuda directa, $6,8 millones para oficiales de recursos escolares y $50 millones para apoyar a las escuelas de bajo rendimiento.

Ministerio de Salud Pública de Venezuela

El Programa de Educación para Sobrevivientes y Dependientes Militares de Virginia (VMSDEP) , que ofrece exenciones de matrícula a cónyuges e hijos de miembros militares muertos o discapacitados permanentemente en servicio, recibiría $60 millones de un superávit en el programa de ahorro universitario 529 del estado para abordar un déficit de financiación.

Los legisladores analizaron el programa el año pasado después de que inicialmente se lo excluyera de las negociaciones presupuestarias. Las preocupaciones sobre su sostenibilidad surgieron cuando la participación aumentó casi un 350%, pasando de unos 1.400 participantes en 2019 a unos 6.400 en 2023.

La asignación se realizaría sin ninguna propuesta de nuevas políticas.

Retención de fondos para acabar con las “ciudades santuario”

Youngkin se hizo eco además de la retórica republicana nacional al declarar que “cada estado se ha convertido en un estado fronterizo” al tiempo que revelaba planes para recortar la financiación a las localidades que limitan o se niegan a cumplir con las normas del Servicio de Aduanas y Control de Inmigración (ICE).

La propuesta se alinea con un impulso más amplio del Partido Republicano contra las políticas de “ciudades santuario”, que varían pero a menudo implican que los gobiernos locales eligen no preguntar sobre el estatus migratorio o rechazan la cooperación total con ICE.

Pero con la legislatura de Virginia bajo control demócrata, se espera que esta propuesta enfrente una oposición significativa durante las próximas negociaciones presupuestarias.

Mejorar los resultados en materia de salud materna

Youngkin y los legisladores demócratas están priorizando la salud materna en sus propuestas legislativas y presupuestarias , lo que aumenta las posibilidades de que algunas medidas superen las negociaciones presupuestarias.

El plan de Youngkin incluye $2,5 millones para centros de salud perinatal, financiación ampliada para residencias de obstetricia y ginecología y una campaña educativa de $500,000 para ayudar a los padres a reconocer afecciones potencialmente mortales como ataques cardíacos o eclampsia.

También propone un millón de dólares para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral para parteras y doulas, ambas profesiones cruciales para abordar las brechas de atención y defender a los pacientes, particularmente aquellos de color afectados por las disparidades raciales en la salud.

Apoyo de salud mental

Mientras Virginia entra en el tercer año de su iniciativa Right Help, Right Now, la última solicitud de presupuesto de Youngkin incluye 35 millones de dólares para mejorar la respuesta a las crisis que involucran a las fuerzas del orden. La financiación apoyaría la contratación de conservadores especiales de la paz , o «s-cops», como los llama Youngkin.

Estos intermediarios ayudarían a las personas que esperan ser hospitalizadas tras sufrir una crisis de salud mental, con el objetivo de reducir la intensidad de las situaciones en las que las personas en crisis podrían dañar involuntariamente a los agentes y enfrentarse a penas de cárcel. Youngkin prevé que los «policías de seguridad» fomenten mejores resultados para las personas en crisis y permitan a los agentes de la ley centrarse en sus tareas habituales.

Ayuda en caso de desastre

La administración propone asignar 127 millones de dólares a un fondo permanente de socorro en caso de desastre para ayudar a las víctimas de desastres naturales más allá de lo que cubren la asistencia federal, los seguros y las donaciones privadas.

El suroeste de Virginia ha sufrido repetidas inundaciones en los últimos años, la más reciente a causa del huracán Helene en septiembre, que se cobró tres vidas y causó daños por 4.400 millones de dólares . Youngkin dijo que 25 millones de dólares podrían provenir del fondo general, y 102 millones de dólares de la última ronda de ingresos de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, por sus siglas en inglés).

Youngkin había intentado anteriormente retirar a Virginia de la RGGI, a pesar de los elogios de los grupos ambientalistas por su financiación de programas de resistencia a las inundaciones y eficiencia energética. “Espero plenamente que la Asamblea General trabaje de manera constructiva en esta próxima sesión breve para asignar fondos específicamente para la ayuda a las víctimas del huracán Helene”, dijo el miércoles.

La senadora Mamie Locke, demócrata de Hampton, cuestionó la propuesta del gobernador, señalando su enfoque de utilizar los ingresos del RGGI. “¿Por qué no simplemente volver a ponernos en el RGGI?”, preguntó, al tiempo que señalaba la incertidumbre sobre el apoyo legislativo del fondo.

«No lo sé todavía», dijo en una entrevista.

