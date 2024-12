Youngkin busca un aumento adicional de $290 millones para la construcción de escuelas

El gobernador Glenn Youngkin anunció el martes que está solicitando a la legislatura 290 millones de dólares adicionales para apoyar los esfuerzos de construcción y modernización de escuelas en todo Virginia. Esta última inversión elevaría la financiación total para el bienio actual a 700 millones de dólares y elevaría la contribución general del estado bajo la administración de Youngkin a casi 2 mil millones de dólares.

La solicitud de financiación de Youngkin está incluida en sus enmiendas propuestas al presupuesto, que planea presentar la próxima semana en una reunión conjunta de los comités de dinero de la Asamblea General.

Según la oficina del gobernador, los compromisos financieros del estado han generado un total estimado de $3.4 mil millones en fondos para la construcción de escuelas. El apoyo adicional sería posible gracias a una combinación de contribuciones del gobierno local y fondos federales de contrapartida.

“Durante los últimos tres años, hemos invertido cantidades históricas en nuestro sistema educativo, incluidas nuestras instalaciones escolares públicas”, dijo Youngkin en un comunicado. “Nuestro crecimiento económico récord y el superávit resultante nos permiten hacer esta inversión fundamental para garantizar que todos los estudiantes de Virginia tengan acceso a instalaciones escolares de alta calidad que respalden el éxito académico”.

Youngkin planea utilizar los 290 millones de dólares recién anunciados en fondos no generales para ampliar las oportunidades de subvenciones competitivas para las divisiones escolares, en particular en las zonas de mayor necesidad. El dinero también se destinaría a abordar cuestiones críticas de infraestructura, apoyando la construcción y renovación de escuelas que necesitan reparaciones urgentes.

Los funcionarios estatales afirman que el aumento de la financiación proporcionará a los estudiantes de primaria y secundaria espacios de aprendizaje más seguros y propicios, una medida que ha sido bien recibida por los educadores y los líderes comunitarios por igual. Las divisiones escolares locales podrán solicitar subvenciones para acelerar los proyectos de modernización que pueden haberse retrasado debido a la falta de financiación.

La administración de Youngkin ha enmarcado la iniciativa como parte de un esfuerzo más amplio para apoyar el sistema educativo de Virginia y mejorar los resultados de los estudiantes. Mientras las escuelas de todo el estado enfrentan problemas de infraestructura y capacidad, esta inversión apunta a reducir las disparidades en la calidad de las instalaciones, especialmente en áreas desatendidas.

“Uno de nuestros principios rectores desde el primer día de la Administración Youngkin ha sido proporcionar entornos de aprendizaje seguros, vibrantes y saludables para todos nuestros estudiantes”, dijo la Secretaria de Educación, Aimee Guidera.

“Esta inversión en apoyo a la construcción de escuelas nuevas y renovadas permite que cada comunidad del estado tenga los medios para brindar una educación de primera clase que prepare a cada estudiante para el éxito en nuestra economía cada vez más exigente basada en el conocimiento y las habilidades”.

La delegada Candi Mundon King, demócrata de Prince William y miembro de la Comisión de Construcción y Modernización de Escuelas, dijo que si bien acogía con agrado la propuesta de Youngkin, necesitaba más información.

“Hemos estado gritando a los cuatro vientos que se destinen más fondos a la construcción de escuelas y a garantizar que las localidades tengan lo que necesitan, así que me alegra ver que está intentando sumarse al proyecto”, dijo Mundon King.

“Está claro que necesitamos invertir más dinero en la construcción de escuelas, pero no puedo decir más sin ver un plan completamente desarrollado. Por eso espero con interés su presentación la semana que viene ante los comités financieros conjuntos para que podamos evaluar en profundidad qué es realmente esta propuesta y no un simple comunicado de prensa que no entra en detalles”.

En 2022, el primer año de Youngkin en el cargo, la Asamblea General, en un esfuerzo bipartidista, aprobó una inversión histórica de 1200 millones de dólares en la construcción de escuelas, con el objetivo de modernizar las instalaciones antiguas y reducir las disparidades de financiación entre las divisiones escolares. El amplio plan combinó subvenciones y préstamos para apoyar renovaciones, nuevas construcciones y expansión de la capacidad de las escuelas primarias y secundarias en todo el estado.

De los 1.200 millones de dólares, unos 850 millones se destinaron a subvenciones. Esto incluyó 400 millones de dólares en subvenciones basadas en fórmulas, que proporcionaron a cada una de las 134 divisiones escolares de Virginia una asignación base de 1 millón de dólares. Los 266 millones restantes se distribuyeron según el Índice Compuesto Local (LCI), una fórmula de financiación estatal que tiene en cuenta factores como los valores de las propiedades, las ventas imponibles y los datos de población para evaluar la capacidad financiera de una localidad para sustentar a sus escuelas.

Otros 450 millones de dólares se canalizaron al recién creado Fondo y Programa de Construcción Escolar, un programa de subvenciones competitivo diseñado para ayudar a las divisiones con las necesidades de infraestructura más críticas.

Los sistemas escolares con malas condiciones de construcción y capacidad financiera limitada podrían solicitar estos fondos para apoyar proyectos de construcción, renovación o expansión. Este programa se financia principalmente con el 98 % de los ingresos del juego de los cuatro nuevos casinos de Virginia en Bristol, Danville, Portsmouth y Norfolk. El fondo es administrado por la Junta de Educación de Virginia.

Virginia enfrenta una crisis creciente en materia de infraestructura escolar. Los datos publicados por el Departamento de Educación de Virginia en 2022 revelaron que casi 1000 edificios escolares en todo el estado tienen al menos 50 años. Reemplazar estas instalaciones costaría más de 25 mil millones de dólares, una cifra que supera con creces la capacidad de la mayoría de las localidades.

Tradicionalmente, los gobiernos locales han asumido la carga financiera de la construcción de escuelas, dependiendo de los ingresos fiscales locales. Pero para las zonas económicamente deprimidas, en particular en el suroeste de Virginia y la zona sur, esto se ha convertido en un desafío cada vez más difícil debido a la disminución de la población y las dificultades económicas.

Pero en abril, Youngkin vetó un proyecto de ley que los legisladores enviaron a su escritorio y que habría permitido a las localidades implementar un impuesto a las ventas del 1% para ayudar a cubrir los costos de construcción y modernización de escuelas.

La propuesta requería la aprobación de los votantes a través de un referéndum antes de que los gobiernos locales pudieran promulgar el impuesto.

Youngkin reconoció que la construcción de escuelas es una “causa digna”, pero sostuvo que Virginia ya ha tomado medidas importantes para abordar esos costos. Sostuvo que los ciudadanos no deberían afrontar impuestos adicionales, en particular los 1.500 millones de dólares anuales que se habrían recaudado con el impuesto a las ventas del 1%.

“El estado debe aplicar una política fiscal que impulse el desarrollo económico y priorice el crecimiento del empleo y los salarios mediante reformas innovadoras”, dijo Youngkin en su veto . “Estas reformas deben permitir que los trabajadores de Virginia conserven más de su dinero, no menos; cualquier propuesta que aumente el costo de vida y el costo de los negocios no es una política que debamos seguir”.

Antes de 2022, la ayuda estatal para la construcción de escuelas era limitada y gran parte provenía del Fondo Literario, un fondo de dinero administrado por el estado y establecido en la Constitución de Virginia. El Fondo Literario, financiado por fuentes como premios de lotería no reclamados, multas penales y propiedades no reclamadas, históricamente proporcionaba préstamos a bajo interés para apoyar la construcción de escuelas y el servicio de la deuda para tecnología.

Sin embargo, en los últimos años, gran parte de los ingresos del fondo se redirigieron para cubrir los costos de jubilación de los docentes, dejando menos recursos para proyectos de construcción de escuelas.

La sesión legislativa de 2022 reorganizó el programa de préstamos del Fondo Literario, aumentando significativamente su impacto. Los legisladores aumentaron el monto máximo del préstamo de $7,5 millones a $25 millones y limitaron la tasa de interés al 2%. Estos cambios hicieron que fuera más factible para las divisiones escolares financiar proyectos de construcción importantes a un costo menor.

Ahora que la contribución total del estado se acerca a los 2 mil millones de dólares, los defensores de la educación tienen la esperanza de que el aumento de la financiación conduzca a mejoras a largo plazo en las instalaciones escolares y mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes en todo el estado.

La presidenta de la Junta de Educación de Virginia, Grace Creasey, dijo el martes que el panel priorizará “aquellas divisiones escolares con mayor necesidad que han perdido oportunidades de subvenciones anteriores”, especialmente las divisiones rurales.

“También sabemos que las divisiones escolares están ansiosas por adoptar modelos basados ​​en competencias y flexibilidad horaria, lo que requiere que diseñemos entornos y espacios de aprendizaje de manera diferente. Esta nueva inversión lo hará posible”, afirmó Creasey.