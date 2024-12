WMATA busca reducir evasión de tarifas de Metrobus

Después de años de aumento en la evasión de tarifas en los Metrobuses, el director ejecutivo de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que intensificarán las medidas.

Su solución: más policías, más controles.

«Necesitamos que las personas paguen su parte justa», dijo el director ejecutivo y gerente general de WMATA, Randy Clarke, el miércoles, en lo que llamó «Operación Las Tarifas Pagan por tu Servicio».

La evasión de tarifas siempre ha ocurrido en los Metrobuses, pero según Clarke, el problema se ha agravado desde que la pandemia de COVID-19 cambió los protocolos de control y viaje.

«Antes de la pandemia, el 25 % no pagaba… ahora es el 75 %», dijo Clarke. «Eso significa una pérdida de $50 millones en ingresos».

Rodeado por el capitán y el subjefe de la Policía de Tránsito de Metro, Clarke dijo que la responsabilidad recaerá en el cuerpo de aplicación de la ley de metro para hacer cumplir las tarifas, y no en los conductores de autobuses ni en los trabajadores del metro.

Cualquiera que no pague será solicitado por un oficial de policía de tránsito para que abandone el autobús.

«Si no pagas, no subes, así de simple», dijo Clarke.

Los oficiales de tránsito encubiertos formarán parte del plan, aunque no serán ellos quienes hagan cumplir directamente la tarifa. En cambio, el oficial encubierto llamará a policías uniformados de tránsito, quienes se subirán en la próxima parada y obligarán al pasajero a pagar o a bajarse.

Parado en la parada de autobuses de Fort Totten, Clarke reconoció que los oficiales de tránsito no se distribuirán de manera equitativa. Las paradas de autobús cuyos usuarios aparentemente sean más propensos a pagar la tarifa verán menos controles bajo la nueva operación. Clarke citó la Avenida Georgia como ejemplo de una estación concurrida que necesita más control, y la parada de Pentagon City como un lugar con pasajeros que suelen pagar la tarifa y necesita menos vigilancia.

«Hemos hecho mucho en la Avenida Georgia», dijo Clarke. «…[En] Pentagon; prácticamente todas las personas pagan en el autobús, por lo que no vamos a asignar muchos oficiales allí».

El gerente general y director ejecutivo de WMATA dijo que no quiere que se emitan más citaciones como parte de la solución, aunque los datos muestran un gran número de citaciones desde que WMATA comenzó a implementar la nueva estrategia de control en enero. Desde principios de año, la Policía de Tránsito de Metro ha emitido 13,500 citaciones por evasión de tarifas y ha rechazado a 300 personas sin emitir citaciones.

En una fría y ventosa noche en la estación de autobuses de Tenleytown-AU, los pasajeros opinaron sobre las nuevas medidas de control en los Metrobuses.

«Estaré interesada en ver cómo funciona el proceso de control», dijo una pasajera. «En mi experiencia personal, he visto a muchas personas subir al autobús sin pagar la tarifa».

Keani, de 30 años, maestra de preescolar y educación diurna que vive cerca de la concurrida zona de Georgia Avenue Petworth, también esperaba en la estación de Tenleytown. Proveniente de los cielos soleados de Hawái, Keani dijo que dejó de tomar el autobús porque es demasiado caro y la ruta toma demasiado tiempo durante el tráfico. En su lugar, generalmente monta en bicicleta los cuatro o cinco kilómetros hasta su trabajo, pero subió al autobús el martes por la noche mientras se recupera de una lesión.

«La razón por la que todos nos mudamos a una ciudad es para encontrar trabajo, así que dejamos nuestros autos, ¿por qué el transporte público cuesta lo mismo que un auto?» preguntó Keani.

WMATA ofrece programas de tarifa reducida del 50 % para personas mayores y clientes con necesidades demostradas, típicamente aquellos que tienen discapacidades o reciben beneficios de SNAP. Se requiere una tarjeta de identificación con foto para acceder a estas tarifas especiales.

Los funcionarios de Metro apuestan a que esta nueva política tendrá el mismo éxito que las políticas de control implementadas en el sistema de metro después de la pandemia, específicamente las puertas de cinco pies de altura que se expandieron a las 98 estaciones del área DMV en septiembre.

Las puertas, que se introdujeron en la estación de Fort Totten en julio de 2023, han resultado en una reducción del 82 % en el robo de tarifas, según funcionarios de Metro.

Si los Metrobuses logran el mismo éxito que el Metrorail, el director ejecutivo Clarke dijo que el dinero se destinará a agregar más autobuses y rutas.

«Lo que realmente estamos diciendo es que necesitamos más servicios de autobús en esta región, y necesitamos que las personas que usan los autobuses contribuyan», dijo Clarke.