Washington: Sujeto abusaba de un bebé de 16 meses y lo mató

Un individuo de Washington, DC ha sido arrestado y acusado en relación con la muerte del hijo de 16 meses de su novia.

El sábado 11 de marzo de 2023, en horas de la madrugada como a las 4 a. m., los oficiales del tercer distrito del Departamento de Policía del Condado de Montgomery y el Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery respondieron a la cuadra 7900 de Chicago Avenue en Silver Spring, por un niño que no respiraba.

El niño, Zavier Giron, fue transportado a un hospital del área donde fue declarado muerto.

Los detectives de delitos mayores del condado de Montgomery entrevistaron a la madre del niño, quien dijo que su hijo no se sentía bien y cuando se despertó a las 4 am, descubrió que el niño no respiraba y llamaron al 911.

El bebé fue transportado a la Oficina del Médico Forense Jefe, donde se realizó una autopsia y reveló signos de abuso infantil.

A lo largo de la investigación, los detectives se enteraron de que el novio de la madre, Marlon Adilson Melendez, de 28 años, supuestamente había abusado del niño, causándole lesiones graves.

El viernes 19 de mayo, los detectives obtuvieron una orden de arresto para Meléndez. Ha sido acusado de abuso infantil en primer grado y asesinato en segundo grado.

Meléndez, que no es el padre biológico del niño, fue arrestado el lunes 22 de mayo en Hyattsville por la Fuerza de Tarea Regional del Área de la Capital de los Alguaciles de EE. UU.