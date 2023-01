Washington DC es la capital del auto de EEUU

A partir de este viernes 20 y hasta el domingo 29 de enero, el Centro de Convenciones Walter E. Washington de la capital de la nación abre sus puertas para convertirse en la mayor atracción de la industria automotriz de los Estados Unidos.

Durante diez días, en efecto, se realizará el Salón del Automóvil de Washington DC, que pondrá en exhibición los nuevos modelos de vehículos automotores traídos por los mejores fabricantes del país y de todo el mundo.

Por ejemplo, Toyota revelará cuál será la región del Atlántico Medio de EEUU donde se ensamblará su nuevo híbrido Prius 2023, mientras Lamborghini lanzará su modelo Urus Performante y Bentley dará a conocer su potente Bentayga EWB.

Estos impresionantes modelos formarán parte de otro vistazo al futuro de la línea de productos automotrices que veremos en las carreteras en los próximos años.

Por su parte, la publicación U.S. News & World Report, conocida como la autoridad mundial en clasificaciones y asesoramiento al consumidor, presentará los premios Best Cars for the Money de 2023.

Al cubrir una variedad de categorías automotrices que son las más importantes para los consumidores, los premios Best Cars for the Money de 2023 distinguirán a los autos, SUVs y minivans que brindan a los conductores la mejor combinación de calidad y valor.

El puntaje general se basará en datos de seguridad y confiabilidad, así como en la opinión colectiva de la prensa automotriz sobre el desempeño de un modelo y su revisión general.

El Salón del Automóvil de Washington, DC es el evento bajo techo más grande de la región y uno de los principales centros de exhibición del automóvil de los Estados Unidos, que presenta centenares de vehículos nuevos de los principales fabricantes mundiales.

Los mejores modelos automotrices de Toyota, Honda, Ford, Chevrolet, Chrysler, Nissan, Hyundai, Subaru, Lexus, y otras llenarán las instalaciones del centro de convenciones.

Varias pistas de prueba y de prueba, amplias exhibiciones de otros vehículos exóticos y de lujo, se sumarán a la experiencia personalizada que todos los huéspedes pueden disfrutar sin importar su estilo de vida o su elección de movilidad.

IMPORTANTES EVENTOS

Entre los eventos organizados en el Auto Show de Washington se encuentra el Día de la Política Pública, el jueves 19, que se enfocará en el mercado de vehículos eléctricos.

Se ha programado un discurso de apertura del asesor climático nacional de la Casa Blanca, Ali Zaidi. Otros oradores son el director ejecutivo de Nikola Corporation, Michael Lohscheller; el director federal de Sostenibilidad de la Casa Blanca, Andrew Mayock; y el director ejecutivo de la Oficina Conjunta de Energía y Transporte, Gabe Klein.

Asimismo, la reunión de la Industria Gubernamental SAE, con la asistencia confirmada de más de 1400 ingenieros.

Finalmente está la conferencia FedFleet, para los compradores de flotas de la Administración de Servicios Generales.