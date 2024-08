Virginia, un paso más cerca de crear una agencia única de juegos

Los juegos legales han alcanzado nuevas alturas en Virginia, transformándose en un mercado anual multimillonario a medida que los sectores en expansión de casinos, apuestas deportivas y juegos en línea del estado impulsan el crecimiento económico y remodelan el panorama del entretenimiento.

Pero actualmente la industria está supervisada por múltiples agencias estatales, y la división de esas funciones ha creado lagunas de supervisión y cumplimiento en una industria en rápida expansión. Después de que un informe de 2022 de la Comisión Conjunta de Auditoría y Revisión Legislativa (JLARC) recomendara que Virginia otorgara a una sola agencia estatal el poder de regular la mayoría de los juegos de azar, comenzaron los esfuerzos para consolidar los poderes regulatorios por parte de un organismo centralizado.

El miércoles, el recién creado Subcomité Conjunto para estudiar la viabilidad de establecer la Comisión de Juegos de Virginia revisó por primera vez una propuesta que pondría a numerosas agencias bajo un mismo techo.

Según el plan de dos años presentado ante el comité, una agencia estatal independiente, denominada Comisión de Juegos de Virginia, consolidaría los poderes regulatorios sobre los juegos de azar en línea, los juegos de caridad, el bingo, las carreras de caballos en vivo, los concursos de fantasía, los cinco casinos autorizados del estado y 10 licencias para Rosie’s Gaming Emporium.

La única excepción bajo la propuesta es la Lotería de Virginia, una agencia estatal creada en 1987 después de un referéndum estatal, que seguiría siendo una entidad separada y continuaría supervisando y regulando la venta de billetes de lotería en el estado.

“A medida que avanzamos en el análisis de costo-beneficio, nuestro equipo estudió diferentes opciones, continuó el acercamiento a las partes interesadas y las sesiones de trabajo con las agencias, y nuestro equipo ve esta opción como el mejor camino a seguir”, informó Collin Hood, director de la firma consultora Guidehouse con sede en Virginia, al comité en su reunión en Richmond el miércoles.

Hood añadió que el modelo operativo que se pretende alcanzar para la Comisión de Juegos de Virginia es un “regulador eficiente, rentable y fuerte”.

Si se implementa según el plan propuesto, la nueva agencia estatal podría responder a las nuevas necesidades regulatorias y de supervisión de los tipos de juegos emergentes, mantener el compromiso del estado con las carreras de caballos y las industrias de juegos benéficos, aumentar la transparencia a través de informes anuales centralizados al público y al gobierno estatal, y aumentar la responsabilidad de la regulación y supervisión de los juegos.

También facilitaría una estrategia consistente a nivel estatal contra el juego problemático en todos los tipos de juego y aclararía los puntos de contacto para las partes interesadas clave, incluida la Policía Estatal de Virginia, las fuerzas del orden locales, los legisladores estatales y la propia industria.

“El cambio es difícil, pero es lo correcto que debemos hacer para controlarlo; de lo contrario, todos trabajan en compartimentos estancos”, dijo el senador Bryce Reeves, republicano de Spotsylvania y presidente del comité, en una entrevista después de la reunión del miércoles.

“Hay juegos de Internet o juegos electrónicos que se realizan en la nube, y tenemos tres agencias diferentes tratando de gestionar eso, por lo que hay algunas áreas en las que podemos ahorrarle mucho dinero al estado”.

Hacia los 21 mil millones de dólares en apuestas

El plan recomendado por Guidehouse, que está elaborando varias opciones, «es probablemente el camino que estamos siguiendo», dijo Reeves. «La consolidación nos va a ayudar con la aplicación y el cumplimiento de la ley. Si hablas con los fiscales hoy, ni siquiera saben lo que están mirando».

Antes de que Virginia suavizara su postura antijuegos en 2018, se apostaban alrededor de 3.400 millones de dólares en juegos de lotería estatales, juegos de beneficencia y carreras de caballos tradicionales, una cifra que creció de manera constante a medida que el estado aprobaba más formas de juego. Para 2025, cuando se espera que abran cuatro casinos, las apuestas totales podrían crecer a 21.000 millones de dólares.

El informe del JLARC recomendó que la Lotería de Virginia se convirtiera en el principal regulador del juego, y señaló que la agencia ya ha estado reforzando su personal para manejar las apuestas deportivas y los cuatro casinos que se están construyendo en todo el estado.

Pero la Comisión de Carreras de Virginia, que está a cargo de las carreras de caballos en vivo y de la empresa de tragamonedas Rosie’s, adyacente a las carreras de caballos, no tiene el personal para llevar a cabo su misión regulatoria, según el informe. Además, concluyó que el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Virginia, que regula formas de juego de caridad como el bingo, el póquer y las máquinas similares a las tragamonedas llamadas lengüetas electrónicas, tampoco tiene los recursos para hacer su trabajo.

La creación de la Comisión de Juegos de Virginia como organización principal reuniría a las agencias existentes en un esfuerzo por brindar la respuesta del estado a una industria que cambia rápidamente, dijo Reeves.

«Nunca he votado a favor de los juegos de azar, y ahora me encuentro como presidente del comité, sólo por el simple hecho de que todo esto empezó con los juegos de azar con fines benéficos y luego se encontró fraude en ellos», dijo, refiriéndose a los hallazgos de un subcomité de la Asamblea General en 2021 que mostraron que la corrupción en la industria de los juegos de azar con fines benéficos del estado era desenfrenada debido a una supervisión inadecuada y a los conflictos de intereses.

“Hemos solucionado el problema y todos hemos aprendido algunas lecciones difíciles”, dijo Reeves. “Lo que estamos intentando hacer aquí como legisladores es que no tenemos el tiempo ni el ancho de banda para supervisar todas estas diferentes instituciones de juego, ese no debería ser nuestro trabajo. Al final, hemos tomado una decisión política, no es una decisión política, estamos eliminando la política de esto”.

‘Una buena manera de gobernar’

El delegado Paul Krizek, demócrata de Fairfax, miembro del comité y crítico incondicional del juego legal, aplaudió el plan de consolidación propuesto.

“Nos estamos moviendo con prudencia y criterio, y esto es un gran problema porque ahora mismo tenemos varias agencias diferentes que regulan la industria y todas lo hacen de manera un poco diferente”, dijo Krizek. “Realmente es necesario consolidarlo bajo un solo paraguas, que reúna experiencia y personas que conozcan toda la industria”.

Bajo el sistema actual, los legisladores como él no tienen un punto de contacto fácil al cual acudir si tienen inquietudes, dijo Krizek.

“Al final, son las voces más fuertes las que nos llaman la atención, y lo que realmente necesitamos es una agencia experta que pueda examinar todo esto y asegurarse de que proteja especialmente al público. Y ese es el tipo de información que vendría de una Comisión de Juegos de Virginia”.

Como siguiente paso, los consultores de Guidehouse tienen la tarea de entregar un informe final para que el comité lo vote en su próxima reunión en noviembre, mientras los legisladores comienzan a desarrollar el marco legislativo para cambiar el código para la consolidación. La Asamblea General evaluaría la medida durante la sesión de 2025.

El plan de trabajo de dos años propuesto para la creación de la nueva agencia estatal comenzaría formalmente el 1 de julio. Después de un lanzamiento exitoso de la Comisión de Juegos de Virginia, los legisladores reconsiderarían la consolidación de las operaciones de la Lotería de Virginia bajo el mismo techo.

“Esta es la primera vez en 13 años que he visto que adoptamos un enfoque proactivo en el gobierno en lugar de hacer un sándwich de queso y decir que hay que comérselo”, dijo Reeves. “Esto permitirá que más personas tengan la oportunidad de participar en el proceso y que quienes lo establezcan tengan un cronograma realista para que no sea tan estresante. Esto es lo que yo llamaría una buena manera de gobernar”.