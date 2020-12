Virginia: Los padres protestan por las clases en línea

AP

Washington Hispanic:

Un pequeño grupo de padres dice que no devolverán los formularios de ayuda federal a los distritos escolares en Virginia, poniendo en peligro los fondos que las escuelas recibirán el próximo año escolar como una protesta contra las clases virtuales.

No está claro por qué las familias piensan que negarse a devolver los formularios de ayuda de impacto federal cambiará la decisión de la escuela de tener clases en línea, que son el resultado de un aumento de los casos de coronavirus. Pero Joanna Moran, ex candidata a la Junta Escolar de Virginia Beach, pidió a las familias que el mes pasado no devolviera las tarjetas hasta que las escuelas reanudaran el aprendizaje en persona.

«No voy a ir por la borda, pero si me piden ayuda de alguna manera después de que se negaron a ayudarme, no van a conseguirlo», dijo Robert Novak a The Virginian-Pilot. Dice que es el padre de un estudiante de secundaria en la División de Escuelas del Condado de York. Eric Edwards, otro padre que tiene dos hijos en la división, dijo que no devolver los formularios es su único «recurso además de organizar alguna protesta».

La división escolar ha escuchado las quejas de los padres, pero la portavoz de la División Katherine Goff dijo que no devolver los formularios sólo perjudicaría a los estudiantes, al personal y a las propias familias. Un formulario para un estudiante podría dar tanto como $3,000 para el distrito escolar, dijo, y perder ese dinero podría traer recortes presupuestarios.

La división había anticipado recibir más de $8 millones para el próximo año escolar del programa de ayuda, que distribuye fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos a las localidades que tienen propiedades federales.

Las tierras que son propiedad del gobierno federal están exentas de impuestos locales sobre la propiedad, lo que afecta los presupuestos de los distritos escolares. La ayuda federal compensa la pérdida de ingresos. Los distritos escolares de Virginia Beach y el Condado de York son los mayores ingresos de los fondos en el estado, según la Asociación Nacional de Escuelas de Impacto Federal.

Virginia Beach City Public Schools acepta las tarjetas hasta el lunes. La división escolar del condado de York espera recogerlos para las vacaciones de invierno.

«La división está trabajando de la manera más eficiente posible, de la forma más segura posible, para devolver a los estudiantes a un entorno de aprendizaje en persona», dijo Goff. «La ayuda de impacto es una entidad completamente separada. Si esto se convirtiera en un movimiento generalizado, afectaría a todas las localidades que nos rodean».