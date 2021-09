Virginia: Condenado por fraude fiscal de $ 2.5 millones

Un hombre de Virginia Beach fue sentenciado ayer a 48 meses de prisión por defraudar al IRS con más de $ 2.5 millones en impuestos al, entre otras cosas, ocultar activos, hacer declaraciones falsas sobre su capacidad de pago, utilizando un empresa nominada para realizar negocios y desviar enormes sumas de dinero para pagar a los acreedores en lugar del IRS.

«El acusado ha sido responsabilizado por intentar evadir el pago de más de $ 2.5 millones en obligaciones tributarias mientras ganaba y gastaba millones de dólares en gastos personales de lujo y la hipoteca de su casa frente al mar en Virginia Beach», dijo Raj Parekh, interino Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia. «La sentencia impuesta en este caso debe enviar un mensaje claro de disuasión a otros que puedan estar considerando enriquecerse ilegalmente a expensas del contribuyente estadounidense».

Según documentos judiciales, Richard Yanek, de 53 años, ha sido propietario y ha operado un negocio de procesamiento de tarjetas de crédito desde al menos 1995. Entre 2013 y 2018, Yanek retuvo impuestos sobre la nómina de sus empleados, pero no pagó sistemáticamente más de un millón de dólares de esos retenciones al IRS. Cada año, Yanek proporcionaba formularios de impuestos sobre el empleo falsos a sus empleados, quienes presentaban sus propios impuestos y creían erróneamente que las cantidades retenidas de sus salarios se habían pagado al programa del Seguro Social.

«Yanek traicionó la confianza de sus empleados y violó las leyes fiscales de los EE. UU. Para obtener beneficios económicos personales», dijo Darrell J. Waldon, agente especial interino a cargo de la oficina de campo de investigación criminal del IRS (IRS-CI) en Washington, D.C. “Él eligió deliberadamente no pagar los impuestos sobre la nómina que retuvo de sus empleados, y en su lugar optó por usar ese dinero para financiar una vida de opulencia. Durante años, gastó millones de dólares en artículos de lujo. Hoy se hizo justicia ”.

Hasta hace poco, Yanek no había presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal ni pagado impuestos sobre la renta personal desde 2010, a pesar de ganar y gastar millones de dólares en la hipoteca de su casa frente al mar, tarjetas de crédito personales, matrícula de escuela privada y cuotas de golf y clubes de yates. Yanek hizo que su contador preparara sus declaraciones de impuestos personales para los años 2011 a 2016, todos los cuales informaron impuestos sustanciales adeudados y adeudados. Sin embargo, Yanek eligió intencionalmente no presentar estas declaraciones con el IRS, y luego hizo declaraciones falsas al IRS y a la policía cuando se le preguntó por qué no se habían presentado esas declaraciones.

Raj Parekh, Fiscal Federal Interino para el Distrito Este de Virginia, y Darrell J. Waldon, Agente Especial Interino a Cargo, Oficina de Campo de Washington, DC, IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), hicieron el anuncio después de la sentencia del Juez de Distrito de los Estados Unidos. Raymond A. Jackson.