Virginia amplía el acceso a Medicaid para inmigrantes legales

AP

Washington Hispanic:

Ni Kin se convirtió en residente permanente en 2002 a los 70 años, pero no pudo trabajar después de mudarse de Myanmar a Virginia debido a problemas de movilidad.

Kin requirió más atención médica relacionada con su condición a medida que envejecía, pero no pudo ver a un médico porque no tenía seguro, según su nieto Tin Myint. Kin no calificó para Medicaid debido a una regla estatal que requiere que los residentes permanentes presenten 10 años de historial laboral para usar el seguro de salud pública, dijo Myint. Kin tampoco calificó para Medicare sin prima, ya que nunca trabajó en el país y no califica para beneficios del Seguro Social.

«Tenemos amigos de la familia que viven en otros estados que pudieron obtener Medicaid cuando solicitaron, que han estado viviendo aquí durante 10 a 15 años, y pensamos que eso también se aplicaba a nosotros», dijo Myint. «Eso fue decepcionante y chocante al escuchar que Virginia era uno de los pocos estados que tenía esta regla en particular».

Kin es uno de los miles de residentes permanentes en Virginia que calificarán para Medicaid debido a un nuevo cambio que elimina el requisito de historial laboral de 10 años, conocido como la «regla de 40 cuartos», según el Virginia Poverty Law Center, un grupo sin fines de lucro que aboga por los virginianos de bajos ingresos. La mancomunidad fue uno de los seis estados con un requisito de historial laboral de 10 años para Medicaid.

El gobernador Ralph Northam y los legisladores estatales aprobaron un presupuesto el año pasado que eliminó la regla. El cambio entró en vigor este mes.

La enmienda presupuestaria de la línea de Northam incluye $4.4 millones en fondos estatales para este cambio, según el Virginia Poverty Law Center.

Freddy Mejía, analista de políticas del Commonwealth Institute, dijo que la antigua regla era un obstáculo para los residentes permanentes legales. El Commonwealth Institute es una organización que analiza el impacto de las cuestiones fiscales y económicas en las comunidades de bajos ingresos.

«Alguien que viene al país como un adulto mayor, posiblemente no tiene la oportunidad de trabajar durante 10 años, pero se enferma», dijo Mejía como ejemplo.

Mejía dijo que legisladores y defensores presionaron por el cambio en la Asamblea General de 2019, pero no se aprobó. Northam y los legisladores aprobaron el cambio como una enmienda del presupuesto de línea en 2020, pero fue vetado una vez que comenzó la pandemia COVID-19, dijo Mejía. Se financió de nuevo en el período extraordinario de sesiones de otoño de 2020, y el cambio entró en vigor el 1 de abril de 2021.

Mejía atribuyó este cambio a los esfuerzos de promoción de diferentes partidos, incluyendo el National Korean American Service and Education Consortium, el Virginia Poverty Law Center y políticos como Del. Mark Sickles, D- Franconia, el senador George Barker, D- Alexandria y Northam.

Jill Hanken, una abogada de salud y directora de ENROLL Virginia, dijo que los inmigrantes han sufrido de una manera dispar a lo largo de la pandemia covid-19, y el cambio de política alentará a las personas a solicitar la cobertura que necesitan. ENROLL Virginia es un proyecto del Virginia Poverty Law Center que ayuda a los virginianos a acceder a una cobertura de salud asequible.

«En todo el estado demuestra que Virginia es acogedora e interesada en asegurarse de que los inmigrantes tengan acceso a los servicios de salud que necesitan», dijo Hanken.

ENROLL Virginia continuará alertando a los inmigrantes en toda la mancomunidad de este cambio, dijo Hanken.

Mientras tanto, Myint está emocionado de fichar a su abuela para Medicaid.

«No puedo esperar a que se haga un chequeo médico adecuado, las necesidades que necesita para tener una condición de vida que se merece», dijo Myint.