Virginia! algunos profesores se preocupan por la posibilidad de arrestos por inmigración en sus aulas

Algunos maestros del norte de Virginia están preocupados por la posibilidad de arrestos por inmigración en sus aulas, aproximadamente una semana después de que la administración del presidente Donald Trump pusiera fin a una política de larga data que no permitía a las agencias de inmigración realizar arrestos en escuelas, iglesias u hospitales.

David Walrod, presidente de la Federación de Maestros del Condado de Fairfax, dijo que los educadores están preocupados por los trastornos que la medida podría causar.

“Esto genera una perturbación para los estudiantes que vienen a buscarlos, pero es algo que podría ser traumático para todos los demás estudiantes que tienes”, dijo Walrod. “Es el tipo de cosa que es muy preocupante. Dudo de la sensatez de hacerlo en un período escolar, porque es algo en lo que podrías estar recibiendo solo a un estudiante, pero estás afectando a otros 1.000”.

Walrod dijo que no tiene conocimiento de que ningún agente de Inmigración y Control de Aduanas haya visitado las escuelas del condado de Fairfax durante la última semana y, anecdóticamente, no ha escuchado sobre maestros que hayan informado una cantidad inesperada de ausencias desde que se anunció el cambio de política.

«Eso no significa que no esté sucediendo, pero he intentado preguntar y no he oído que eso suceda», dijo Walrod.

La administración Trump está tomando medidas enérgicas contra los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, y el cambio de política permitirá que el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entren en lugares que antes estaban fuera de su alcance. Según datos del Instituto de Política Migratoria, hay 733.000 niños de entre 3 y 17 años que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente. Otros son ciudadanos estadounidenses pero tienen padres que no están en el país legalmente.

Una pregunta común entre los maestros, dijo Walrod, es qué hacer si los agentes de inmigración entran en su aula. Se les dice que si alguien del ICE habla con ellos, deben sugerir que necesitan llamar a alguien del departamento legal del distrito escolar, dijo Walrod.

“Realmente quieren asegurarse de que no sean los maestros los que toman estas decisiones”, dijo Walrod. “No son los administradores de las escuelas, que sean las personas que conocen la ley las que toman las decisiones”.

Mientras tanto, algunos administradores han estado colocando carteles con la política de confianza del sistema escolar fuera de los edificios escolares. La política dice que todos los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela y que las familias y los estudiantes «deben sentir que las escuelas y las aulas son seguras, acogedoras e inclusivas, independientemente de su estatus migratorio».

Una portavoz del sistema escolar dijo que el condado recuerda periódicamente a la comunidad sobre esta política y “recientemente ordenamos a nuestros directores que se aseguren de que haya carteles informativos visibles en nuestras escuelas”.

El cambio de política nacional, dijo Walrod, es “una cosa más de la que debemos preocuparnos”.