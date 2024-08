Utilizarán funda magnética para evitar que los teléfonos celulares distraigan a los estudiantes

Algunos estudiantes de secundaria del condado de Fairfax, Virginia, tendrán que guardar sus teléfonos celulares en bolsas especiales el próximo año como parte de un programa piloto destinado a tomar medidas enérgicas contra el uso de teléfonos por parte de los estudiantes durante el día escolar.

En mayo, la junta escolar del distrito de Virginia del Norte votó para exigir a la superintendente Michelle Reid que creara un programa piloto para guardar los teléfonos celulares durante el horario escolar. Ahora, la división escolar dijo que está poniendo a prueba el programa de almacenamiento en siete escuelas secundarias.

El programa marca el último intento del condado para asegurarse de que los teléfonos de los estudiantes estén lejos y no los distraigan durante el tiempo de instrucción crucial.

Las divisiones escolares de la región de DC están buscando formas de eliminar las interrupciones. El mes pasado, el gobernador Glenn Youngkin emitió una orden ejecutiva que exige una educación sin teléfonos celulares en las escuelas públicas de Virginia. El Departamento de Educación del estado está creando una política modelo para que la sigan los distritos.

Los defensores de estas políticas dijeron que son importantes para garantizar que los estudiantes sigan el buen camino académico, pero los críticos temen que no puedan comunicarse con sus estudiantes durante el día, especialmente durante emergencias.

“He escuchado comentarios de maestros, padres y niños que hasta ahora, la situación ha sido como el Salvaje Oeste en lo que respecta a la aplicación de la ley sobre los teléfonos celulares”, dijo Kyle McDaniel, miembro de la Junta Escolar del Condado de Fairfax. “No podemos permitir eso. Tenemos que tener coherencia en nuestras escuelas”.

Para los estudiantes de secundaria del condado, el sistema escolar no permite el uso de teléfonos celulares en ningún momento del día.

Pero a partir de la semana del 2 de septiembre, los estudiantes de ciertas escuelas secundarias recibirán una bolsa Yondr, que es magnética y solo se puede desbloquear en una estación de desbloqueo al final del día. Los teléfonos celulares se colocarán en las bolsas y las bolsas irán en las mochilas de los estudiantes.

Los estudiantes que asistan a las escuelas que participen en el programa piloto deberán llevar su funda consigo todos los días. Su teléfono irá dentro de la funda, y la funda irá dentro de una mochila, donde permanecerá hasta que termine la jornada escolar. Cuando un estudiante se vaya, usará una base Yondr para desbloquear la funda y recuperar su teléfono.

Los estudiantes que olviden su funda tendrán que dejar su teléfono en la recepción de la escuela. A los profesores de las escuelas piloto se les indicará que no creen lecciones que requieran el uso del teléfono durante las horas de clase.

Los padres que necesiten comunicarse con sus hijos deberán comunicarse con la oficina principal, según el sitio web del condado que detalla el programa piloto . Los estudiantes que necesiten acceder a su teléfono por una razón médica podrán seguir usando sus dispositivos.

Los profesores no podrán desbloquear las bolsas, pero los alumnos que se vayan antes podrán desbloquear su bolsa antes de irse. Si vuelven, tendrán que volver a cerrarla.

Leslie Houston, presidenta de la Asociación de Educación de Fairfax, dijo que entiende por qué algunos padres pueden criticar las políticas estrictas sobre teléfonos celulares.

“Como educadores, tenemos que tener algún tipo de regulación que proteja a nuestros estudiantes de las distracciones y también proteja a los maestros de ser el blanco de ataques en las redes sociales. Hay tantas cosas que se pueden hacer con un teléfono celular”, dijo Houston.

David Walrod, presidente de la Federación de Maestros del Condado de Fairfax, dijo que asistió a un evento donde se usaron las bolsas y recordó que «fue un proceso bastante rápido y bastante eficiente».

“Otra cosa que también voy a tener en cuenta es si al principio del día se puede manejar esto rápidamente”, dijo Walrod. “Al final del día, ¿los niños están recibiendo sus teléfonos y desbloqueando la funda? ¿Es un proceso rápido? ¿O se dará cuenta de que lleva una cantidad significativa de tiempo? Porque si lleva una cantidad significativa de tiempo, ¿eso afectará a los autobuses?”

McDaniel, miembro de la junta escolar, dijo que está presionando al personal de la oficina central para que considere agregar al menos una escuela secundaria al programa piloto. Un portavoz del distrito escolar dijo que el programa piloto es solo para las siete escuelas secundarias por ahora, y que las escuelas primarias, secundarias y secundarias que no participan continuarán siguiendo las reglas sobre teléfonos celulares detalladas en el documento Derechos y responsabilidades de los estudiantes.

Para los estudiantes de secundaria, los teléfonos deben guardarse excepto durante el almuerzo, en el pasillo entre clases o si es académicamente necesario.

“De hecho, el año pasado, en muchas de nuestras escuelas secundarias, no era ese el lugar donde recibíamos las peores quejas”, dijo Walrod. “Parecía que muchos de los problemas se daban en las escuelas secundarias, así que me sorprendió que no incluyeran al menos algunas escuelas secundarias en (el programa piloto)”.

La junta escolar espera obtener resultados del programa piloto este invierno, y entonces “podrá tomar una decisión sobre un plan más permanente a nivel de todo el condado para hacer cumplir las normas existentes que tenemos en torno a los teléfonos celulares”, dijo McDaniel.

Las escuelas secundarias del condado de Fairfax que participan en el programa piloto son: