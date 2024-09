Universidad de mujeres en Virginia prohíbe a estudiantes transgénero

Sweet Briar College en Virginia ha instituido una política de admisión que excluye a las mujeres transgénero el próximo año escolar, convirtiendo a la escuela en una excepción entre el número cada vez menor de universidades para mujeres del país.

La escuela privada de artes liberales para mujeres dijo que la política se deriva del testamento legalmente vinculante de su fundadora, Indiana Fletcher Williams, quien murió en 1900. La dirección de Sweet Briar dijo que el documento exige que «sea un lugar de ‘niñas y mujeres jóvenes'».

La frase “debe interpretarse tal como se entendió en el momento en que se redactó el testamento”, escribió el presidente y director de la junta directiva de Sweet Briar en una carta a principios de este mes a la comunidad universitaria.

La nueva política requiere que el solicitante “confirme que su sexo asignado al nacer es femenino y que vive y se identifica consistentemente como mujer”.

“Sweet Briar College cree que la educación diferenciada por sexos no es sólo nuestra tradición, sino también un recurso cultural y social único”, dijo la presidenta Mary Pope Hutson en una declaración a The Associated Press.

Las nuevas directrices han sido criticadas por algunos estudiantes y la mayoría de los profesores, que advierten que esta política, con sus riesgos políticos, podría ahuyentar a posibles estudiantes (no solo a mujeres transgénero) en un momento en que las universidades para mujeres han estado cerrando, pasando a ser mixtas o fusionándose con otras escuelas. Sweet Briar estuvo a punto de cerrar en 2015.

Los críticos también cuestionan la interpretación originalista de la junta de un testamento que excluía explícitamente a los estudiantes no blancos.

El testamento de Williams decía que la escuela sería un lugar “para la educación de niñas y mujeres jóvenes blancas”. La universidad tuvo que obtener permiso de un juez federal para aceptar estudiantes negros después de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

John Gregory Brown, profesor de inglés y presidente del senado de la facultad, dijo que el razonamiento detrás de la política transgénero es “absurdo”.

“Williams tampoco habría considerado la idea de que alguien discapacitado pudiera ser un estudiante potencial”, añadió Brown.

El lunes por la noche, la facultad votó 48 a 4, con una abstención, para pedir a la junta que derogue la política, dijo Brown.

Sweet Briar tiene alrededor de 460 estudiantes, conocidos como Vixens, y se estableció en 1901 en la propiedad de Williams, una antigua plantación en las faldas de las Montañas Blue Ridge.

El 10 de agosto, la Asociación de Gobierno Estudiantil del Sweet Briar College declaró que la política era “alienante, innecesaria y refleja el aumento de la transfobia en nuestro país”.

La presidenta de la asociación, Isabella Paul, una estudiante de último año que se identifica como no binaria, dijo a la AP que al menos el 10% de los estudiantes usan pronombres diferentes y no encajarían en la descripción de las mujeres que establece la política.

“Hay aliados que se identifican como mujeres, pero tienen amigos, amantes y familiares que son no binarios, transgénero y queer”, dijo Paul. “Esto también afecta el orgullo que sienten por su institución”.

No está claro cómo afectará esta política a los estudiantes actuales. Cuando se le preguntó, el presidente de Sweet Briar dijo que la escuela intenta «garantizar que todos nuestros estudiantes se sientan bienvenidos en el campus».

Hutson reconoció que un miembro de la junta renunció debido a esta política y que las exalumnas de ambos lados «se preocupan profundamente por el futuro de nuestra universidad».

“Muchos quieren que Sweet Briar siga siendo un lugar donde las mujeres puedan prosperar y creen que una política más amplia es una pendiente resbaladiza hacia la coeducación”, dijo Hutson. “Apoyan firmemente esta política”.

Las universidades femeninas en Estados Unidos comenzaron a admitir mujeres transgénero hace unos 10 años, incluidas Mount Holyoke College en Massachusetts y Spelman College, una escuela históricamente negra en Atlanta.

“Lo que significa ser mujer no es estático”, dijo a la AP en 2014 Lynn Pasquerella, entonces presidenta de Mount Holyoke . “Las primeras feministas argumentaron que reducir a las mujeres a sus funciones biológicas era una de las bases de la opresión de las mujeres”.

En la actualidad, 23 universidades históricamente femeninas tienen políticas que admiten al menos a algunas estudiantes trans, dijo Genny Beemyn, directora del Stonewall Center de la Universidad de Massachusetts Amherst. Beemyn, que hace un seguimiento de dichas políticas, dijo que tres universidades históricamente femeninas excluyen a la mayoría de las mujeres trans, incluida Sweet Briar.

Las políticas de admisión en las universidades privadas de pregrado están exentas del Título IX , la ley de 1972 que prohíbe la discriminación sexual en la educación. Por lo tanto, Sweet Briar no se vería afectada por las nuevas reglas de la administración Biden bajo el Título IX, que restringen la discriminación basada en la identidad de género.

La mayoría de los fiscales generales estatales republicanos están impugnando esas normas en los tribunales y los jueces han suspendido su aplicación en 26 estados, incluida Virginia, mientras se resuelven los casos.

Pero las escuelas, incluida Sweet Briar, no estarían protegidas de ninguna demanda privada presentada por los estudiantes actuales, dijo Nicholas Hite, abogado senior del grupo de derechos LGBTQ+ Lambda Legal.

Hite dijo que la política de Sweet Briar podría ser problemática porque intenta explícitamente definir para los estudiantes actuales lo que significa «vivir e identificarse como mujer».

“Eso es algo que cada mujer cis y trans debería poder decidir por sí misma”, dijo Hite.

Hasta este año, Sweet Briar carecía de una política de admisión de personas transgénero, según la carta de la dirección de la escuela. Antes, la universidad procesaba las solicitudes caso por caso.

Pero luego Common Application, una organización sin fines de lucro que ayuda a los estudiantes a postularse a las escuelas en un formulario estandarizado, agregó más opciones para el sexo legal de una persona, “X” u “otro sexo legal”.

El liderazgo de Sweet Briar dijo que las opciones adicionales crearon confusión y desafíos para los solicitantes y el personal escolar.

Emma Steele, portavoz de Common App, dijo en un comunicado que los cambios “se realizaron para reflejar mejor a los más de un millón de estudiantes que usan Common App cada año”.

Sweet Briar casi dejó de ser una escuela en 2015. Sus entonces líderes anunciaron su cierre y citaron desafíos financieros, disminución de inscripciones y otros problemas.

La escuela se salvó después de múltiples demandas, prolongadas negociaciones y la recaudación de millones de dólares por parte de sus ferozmente determinadas exalumnas.

Sweet Briar es una de las 30 escuelas que figuran como miembros de la Women’s College Coalition. En los años 60, Estados Unidos contaba con más de 200 universidades para mujeres.

El presidente del senado de la facultad dijo que la nueva política probablemente reducirá el grupo de solicitantes, que ya son valiosos.

“Esto realmente excluye a cualquier estudiante que se sienta ofendido por esas posiciones… que no quiera estar en un lugar donde la discriminación está codificada de esta manera”, dijo Brown. “Creo que es una decisión financieramente desastrosa para la universidad”.