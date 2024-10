Una telefonía móvil sigue desconectando llamadas al 911 en DC

Solo el mes pasado, más de 10.000 llamadas al 911 de DC no recibieron respuesta. A veces, la persona que llamaba colgaba rápidamente porque había hecho la llamada por accidente, o tal vez se desconectaba porque estaba entrando en un edificio o en algún lugar donde la señal se cortaba.

Pero las anécdotas sobre llamadas al 911 que se desconectan tan pronto como alguien es trasladado a una fila para hablar con un operador de llamadas han estado llegando a las oficinas de los líderes de la ciudad durante meses, y después de una investigación más profunda encontraron un denominador común: el teléfono celular que se usó para hacer la llamada usaba Verizon como proveedor.

Esta semana, la Oficina de Comunicaciones Unificadas y la miembro del Consejo de DC Brooke Pinto confirmaron que ha habido un problema con las llamadas interrumpidas de Verizon, y la ciudad está trabajando con la empresa de telecomunicaciones para solucionar el problema. Si bien aún no se ha solucionado, la directora de la OUC, Heather McGaffin, le dijo al consejo durante una audiencia de supervisión el lunes que se ha implementado una solución alternativa mientras tanto.

“Cuando llamas al 911 y estamos experimentando un aumento en el volumen de llamadas, te aparece una cola que dice: ‘Has llamado al 911 de DC, por favor no cuelgues’”, dijo McGaffin. “Eso se considera una llamada entregada al 911 de DC. Mientras no cuelgues, permanecerás en esa cola. Si cuelgas… te devolveremos la llamada. Uno de los proveedores no consideraba que eso fuera una llamada entregada. Estaban cortando llamadas”.

McGaffin dijo que fue durante una reunión con el personal de Pinto cuando estaban revisando los registros de llamadas que la evidencia anecdótica se convirtió en algo más sustancial.

“Dije: ‘Bueno, esto es extraño, esta persona colgó justo en esta marca’. Y luego, con la siguiente, pensé: ‘Esto no es una coincidencia’. No creo en esas cosas, así que tenemos que investigar un poco más”, dijo.

Tras la audiencia del lunes, McGaffin se mostró reticente a entrar en más detalles y prometió ofrecer algo más sustancial en el futuro. Pinto también habló y añadió que se trata de un problema nacional que también ha afectado a otras ciudades.

“La operadora estaba desconectando a muchas de esas personas que llamaban una vez que entraban en la cola”, dijo Pinto. “Y por eso necesitamos que el público sepa que si está en la cola, espere y no cuelgue. Pero también necesitamos que la operadora sepa que la llamada aún no está finalizada y que no puede desconectar esas llamadas”.

Un portavoz de Verizon confirmó que la compañía está trabajando con DC para solucionar el problema y agregó que «entrega de manera confiable» las llamadas inalámbricas al 911 «de acuerdo con los estándares de seguridad pública y de la industria». Pero las preguntas posteriores sobre cuánto tiempo ha sido este un problema y con qué frecuencia ha ocurrido no han sido respondidas.

“El operador tendrá que hacer arreglos para poder entregar la llamada de la manera correcta”, dijo McGaffin. “Nos reunimos con ellos casi todos los días para preguntarles: ‘¿Dónde están?’”.