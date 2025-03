Una maestra se convierte en la primera persona sorda en ganar el premio Aniversario de Plata de la NCAA

A lo largo de los años, una larga lista de miembros del Salón de la Fama y medallistas de oro olímpicos (grandes nombres de años pasados ​​en los deportes universitarios) han sido honrados con un Premio Aniversario de Plata de la NCAA. Se otorga a exestudiantes-atletas que logran un gran éxito tanto en la universidad como en la vida en los 25 años posteriores a la universidad.

Este año, una de los seis ganadores del premio fue Ronda Jo Miller Donatucci, quien jugó baloncesto y voleibol en la Universidad Gallaudet en DC, convirtiéndose en la primera atleta sorda en ganar un premio de este tipo.

“Fue un gran honor. Me sentí sorprendido. También sentí que el tiempo había volado”, dijo Donatucci a través de un intérprete. “Ya han pasado 25 años, pero me siento honrado de ser reconocido por la NCAA con el premio Silver. Me trajo muchos recuerdos de mi época jugando para Gallaudet”.

Mientras estuvo en Gallaudet, ayudó a liderar a los equipos de baloncesto y voleibol a participar en torneos de la NCAA, incluida una carrera hasta los Sweet 16 en baloncesto. Más tarde jugó en la Liga Nacional de Baloncesto Femenino y para un equipo en Dinamarca. Su carrera como jugadora terminó después de que Washington Mystics la cortara.

En la actualidad, enseña y entrena en la Escuela para Sordos de Maryland, y acaba de regresar a la región después de pasar años enseñando en su estado natal de Minnesota.

“Siempre intento hablar de mi experiencia como persona sorda y de mi experiencia como estudiante y deportista”, afirmó. “Quiero que los estudiantes se sientan empoderados. Me tomo muy en serio mi papel de modelo a seguir, para que los estudiantes puedan admirarme y sepan que ellos también pueden lograr grandes cosas”.

Ella atribuye a sus esfuerzos atléticos en la universidad el haberla ayudado a adaptarse de vivir en un pequeño pueblo de Minnesota al campus de Gallaudet, dos mundos que no podrían ser más diferentes.

“Los deportes me ayudaron a seguir estudiando. Creo que haber estado los cuatro años en Gallaudet, estar comprometido con los deportes y tener una agenda muy apretada, fue lo que me ayudó a seguir adelante”, dijo Donatucci. “Asumir la responsabilidad como estudiante-atleta es muy importante”.

Ahora, siente un conjunto diferente de responsabilidades hacia su escuela y la comunidad sorda.

“Quiero que los niños vean que las personas sordas pueden romper barreras, hacer cosas y tener éxito en el mundo, igual que las personas oyentes, que son normales, igual que ellos”, dijo.

Los otros destinatarios del premio de este año , que se entregó en enero en Nashville, Tennessee, incluyeron a Danielle Donehew, Isaiah Kacyvenski, Matt Kuchar, Keiko Price y Kerri Walsh Jennings, cinco veces medallista de oro en voleibol de playa.

Hoy, la camiseta de Donatucci está retirada y cuelga en las vigas del Gallaudet. Hace poco, llevó a sus alumnos a ver un partido allí para que pudieran verla.

“Vieron mis uniformes anteriores de Gallaudet colgados en las pancartas que ya habían sido retiradas… y los estudiantes lo vieron y lo asociaron. Dijeron: ‘Oh, sé quién es’”, dijo Donatucci. “Así que creo que es bueno para ellos, como entrenador de un equipo de primaria aquí en Maryland, poder mirar hacia arriba y tener gente inspiradora a su alrededor. Porque realmente, una de sus camisetas podría ser la próxima, al lado de la mía”.

“Se lo explicas en persona, se lo explicas en el aula, pero estar en el gimnasio de Gallaudet y ver el uniforme y hacer la conexión, ‘oh, ese es tu apellido’, y ahora ya no puedes tener ese número, porque está retirado”, continuó. “Aprender sobre la NCAA y lo que se necesita para lograr todo lo que hicimos en ese momento, realmente fue una experiencia del mundo real para ellos”.