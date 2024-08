Una llamada que salvó una vida y la alegría de una familia!

Una mujer de Burtonsville, Maryland, y un receptor de llamadas al 911 del condado de Montgomery se atribuyen mutuamente el mérito por acciones que salvaron vidas y que llevaron a una feliz reunión familiar.

Ambos tienen vívidos recuerdos de la noche del 11 de mayo.

«Fue como cualquier otro día», dijo Henry Estrada, un operador de llamadas al 911 en el Centro de Comunicaciones de Emergencia (ECC) del Condado de Montgomery.

Estrada dijo que estaba respondiendo llamadas en el momento en que recibió una llamada al 911 de Tara Lee, quien dijo que su esposo Mark, un oficial de policía retirado, se había desplomado afuera de su casa.

Lee dijo que ella y su esposo estaban en casa y habían estado en FaceTime con su hijo, cuando su esposo dijo que necesitaba salir a tomar un poco de aire.

Lee dijo que le pareció extraño porque no era propio de su marido alejarse de una conversación con su hijo, Shane, un apoyador de los Chargers de Los Ángeles que vive en California.

Dijo que siguió a su marido y, de repente, “lo vi con el rabillo del ojo, como si sus rodillas se doblaran y cayera en la parte trasera de su camioneta. Entonces colgué rápidamente a nuestro hijo y llamé al 911”.

Fue aterrador ver a su marido luchar por respirar, dijo Lee. “Hace como un sonido de gorgoteo y tiene los ojos abiertos, pero no me responde”.

En la llamada al 911 redactada y publicada por el ECC del condado de Montgomery, se puede escuchar a Lee diciéndole a Estrada, alzando la voz: «No puede hablar, necesito a alguien aquí, necesito a alguien aquí».

Mientras Estrada pide información, incluida la edad del paciente, se puede escuchar a Lee decir: «¡Despierta, cariño, despierta!».

Lee recuerda que su miedo y su frustración crecían mientras se preguntaba por qué no oía las sirenas que se dirigían hacia ella.

Estrada dijo que eso no es raro: mientras los operadores del 911 recopilan información y ofrecen orientación, también están organizando el envío de personal de primera respuesta.

Mientras coordina la respuesta de emergencia, se puede escuchar a Estrada diciéndole a Lee que tendrá que realizar RCP por su cuenta.

«Sinceramente, no sabía qué hacer», dijo Lee, pero pudo seguir las instrucciones de Estrada.

“Me mantuvo tranquila, me mantuvo concentrada, sin entrar en pánico, y simplemente estuvo conmigo al teléfono”, contó.

Estrada dijo que la capacidad de Lee para controlarse y escuchar sus instrucciones era impresionante: “Recuerdo lo fuerte que era la señora Lee. Incluso cuando estaba haciendo compresiones torácicas, le daba afirmaciones a su esposo, diciéndole que todo iba a estar bien. Era absolutamente increíble”.

Mark Lee estuvo de acuerdo en que su esposa es “absolutamente” increíble. Agregó: “Ella es el amor de mi vida. Me salvó la vida y, después, se aseguró de que me cuidaran bien”.

Aunque Tara Lee y Estrada pudieron recordar muchos de los detalles de esa noche de mayo, Mark no tiene absolutamente ningún recuerdo del ataque cardíaco que casi le quita la vida.

“Me desperté unas tres semanas después y me pregunté: ‘¿Dónde estoy?’”, comentó.

Cuando le dijeron que estaba en el hospital, preguntó por qué. “Y me dijeron que porque había tenido un infarto. Y yo no sabía de qué me estaban hablando”, contó.

Desde esa noche, Mark trabajó duro para recuperarse y pudo unirse a su esposa en un viaje a California para un evento muy importante: el primer partido de fútbol americano de la NFL de su hijo Shane.

Estrada dijo que no es habitual que los operadores y encargados de atender llamadas al 911 obtengan una actualización sobre la persona que llama una vez que termina la emergencia.

“Como receptor de llamadas, uno se limita a gestionar la situación en el momento y lugar y, tan pronto como los bomberos, los servicios de rescate o la policía llegan al lugar, pasa a la siguiente llamada”, afirmó. “En esta carrera no hay muchas cosas que se puedan cerrar, eso es seguro”.

Para Estrada, escuchar eso no solo había sobrevivido el Sr. Lee, sino que también pudo viajar para ver un hito importante en la vida de su hijo: «Eso simplemente ilumina tu día».

Después de su experiencia, Lee dijo que instaría a las personas a no dudar en llamar al 911 en caso de emergencia.

“Escuche las instrucciones que le están dando porque podrían salvarle la vida. Me salvó la vida a mí”, dijo Lee.

Estrada estuvo de acuerdo en que “si necesitas el 911, llama al 911”.