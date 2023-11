Un educador de DC recibe un premio sorpresa considerado ‘Oscar de la enseñanza’ y un cheque de 25.000 dólares

Una maestra de DC asistió a una asamblea el lunes por la mañana pensando que la escuela estaba siendo honrada por sus buenos puntajes en los exámenes, pero se convirtió en una gran sorpresa cuando fue nombrada una de las mejores maestras del país y ganó un cheque de $25,000.

“He tenido la suerte de enseñar a todos los estudiantes aquí en este momento”, dijo Kelly Maranchuck a sus alumnos. «No quiero que sea demasiado cursi, pero lo hago por ustedes, porque los amo a todos».

Los presentadores la anunciaron como ganadora del Premio Milken Educator frente a cientos de estudiantes de sexto y séptimo grado en BASIS Washington DC, una escuela pública autónoma en el noroeste.

«No tenía idea», dijo Maranchuck a los periodistas. «Tenía un poco de sospecha porque me di cuenta de que había enseñado a todos los niños en esta sala, pero pensé que era sólo una extraña coincidencia».

Ella es una de los alrededor de 75 docentes de todo el país que ganarán el premio este año escolar y será la única ganadora de los “Oscar de la Enseñanza”.

«Sólo se necesita un maestro para cambiar el curso de la vida de un estudiante», dijo Mike Milken, presidente de la Milken Family Foundation y cofundador de los honores.

Maranchuck es profesora de inglés y también ayuda a establecer la agenda en la escuela charter. Se desempeña como coordinadora senior del plan de estudios y entrenadora de instrucción para los grados 5-12.

Milken señaló un logro específico que se destacó mientras examinaban a los finalistas del premio.

“El amor por aprender y el amor por la lectura que ella ha inculcado a sus alumnos”, dijo Milken.

“Uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país es saber cuántos niños leen al nivel de su grado. Cada uno de sus alumnos lee al nivel de su grado y le encanta leer historias de amor”.

“Me di cuenta de inmediato de que mis alumnos a quienes les encantaba la lectura aceleraban sus clases mucho más rápido”, dijo. «Esto también es una salida para ellos y una forma de aprender más sobre quiénes son, qué les gusta y hacia dónde quieren llegar con sus vidas».

Dijo que cada año intenta que cada estudiante, incluso aquellos que odian leer, se enamore de un solo libro.

Muchos de sus estudiantes son nerds de la mitología y se han enamorado de la serie de Percy Jackson y otras del género fantástico, dijo.

Otros devoran libros del autor nativo de DC Jason Reynolds, cuyas obras incluyen Ghost, All American Boys y Long Way Down.

“Alguien que es un autor negro que vive en DC ha sido un recurso increíble para ellos”, comentó.

Comenzó en la escuela en 2021 como profesora de inglés de quinto grado y al año siguiente se convirtió en jefa del departamento de inglés.

“Excelentes educadores como Kelly Maranchuck desafían a los estudiantes con lecciones rigurosas para que no sólo dominen el contenido de su grado, sino que estén bien preparados para afrontar cualquier desafío en el siguiente grado”, dijo la superintendente estatal Christina Grant. «EM. Maranchuck también ayuda a los maestros nuevos y con dificultades a desarrollar las habilidades que necesitan para ser eficaces en el aula, de modo que más estudiantes puedan beneficiarse de una instrucción de alta calidad. Gracias, Kelly, y felicitaciones por recibir el Premio Milken al Educador del Distrito de Columbia”.

Después de la asamblea sorpresa, Maranchuck llamó a su mamá para contarle sobre los honores y el premio en efectivo.

“Se me pone la piel de gallina en este momento”, dijo su madre entre lágrimas por el altavoz del teléfono cuando escuchó la noticia.

Cuando se le preguntó qué planeaba hacer Maranchuk con los 25.000 dólares, dijo: “No tengo idea. Iré a Disney World, siempre quise decir eso”.

La Fundación de la Familia Milken honrará a su maestro número 3000 este año con el Premio al Educador Milken.

Todos los homenajeados asistirán a un Foro de premios Milken Educator Awards con todos los gastos pagados en Los Ángeles en junio del próximo año, donde podrán establecer contactos con educadores Milken veteranos.