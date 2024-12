Tras la muerte de estudiantes que se dirigían a la escuela, ¿cómo puede el condado hacer que el proceso sea más seguro?

Es una queja común en el área de DC: los conductores imprudentes pasan a toda velocidad por las zonas escolares mientras los niños suben y bajan de los autobuses o caminan hacia la escuela. Después de que un accidente matara a dos estudiantes que caminaban hacia la escuela el año pasado, un grupo de trabajo del condado de Prince George ha elaborado casi 20 nuevas recomendaciones con la esperanza de que no vuelva a ocurrir otro accidente como este.

El grupo de trabajo, dirigido por Wanika Fisher, miembro del Consejo del Condado de Prince George, incluye a estudiantes, padres, policías y directores de escuelas. Las recomendaciones requerirían acciones a nivel de condado y estado para implementarse plenamente.

“Gran parte de esto se debe a que el condado se construyó sobre infraestructuras antiguas. Por eso, las escuelas donde están ubicadas no fueron diseñadas para la seguridad y el uso peatonal que tenemos hoy”, dijo Fisher. “Si observamos el desarrollo orientado al transporte público en el condado, donde la gente camina, se construyeron en una época en la que la gente solo usaba sus autos”.

En los últimos días, los familiares de los dos niños que murieron presentaron un par de demandas contra varias agencias del condado . Culpan, en parte, al departamento de policía del condado por tener dificultades para cubrir decenas de puestos vacantes de guardias de cruce en todo el condado, incluida la intersección donde ocurrió el accidente de 2023.

El grupo de trabajo dice que una forma de resolver eso sería dejar que el departamento de policía, que maneja la contratación de guardias de cruce en todo el condado, subcontrate eso a departamentos municipales en zonas escolares donde ya tienen jurisdicción.

“Financiamos una cantidad de guardias de cruce aquí en el condado, pero no todos se utilizan o se reclutan durante todo el año”, dijo Fisher.

El grupo de trabajo también pide al sistema escolar y a los directores del condado que encuentren formas de disuadir a los padres de llevar a sus hijos a la escuela en coche, así como ayudar a crear lo que se describe como «autobuses escolares a pie», donde los estudiantes caminan juntos en grupos más grandes hacia y desde la escuela todos los días.

“Un autobús a pie básicamente significa que hay miembros de la comunidad, padres, niños, que generalmente tienen diferentes reuniones en la comunidad y caminan juntos en grupo”, dijo.

“Por lo general, hay un padre o un adulto en la parte delantera y trasera del grupo que caminan hasta la escuela, y estos grupos se crean a través de nuestras asociaciones de padres y maestros y organizaciones comunitarias. Y cuantas más personas haya en un grupo, es menos probable que un automóvil… lastime a esos peatones mientras caminan juntos. Y es más seguro caminar juntos”, dijo Fisher.

Algunas de las otras recomendaciones son más costosas y pueden llevar más tiempo. Incluyen la incorporación de infraestructura para calmar el tráfico y la reducción de la velocidad de las carreteras en las zonas escolares, donde se modifica la forma de la carretera para que la gente vaya más despacio. También recomienda que los nuevos proyectos de construcción de escuelas den prioridad a la seguridad de los peatones en los alrededores de esas escuelas.

El informe también sugiere que los límites de velocidad alrededor de las zonas escolares podrían reducirse de los actuales 25 mph.

“Puede que no sea cómodo, puede que no sea lo que los conductores quieren en su viaje matutino, pero una de las cosas que más me importa es proteger a nuestros hijos y asegurarme de que estén seguros”, dijo Fisher. “Eso supera los inconvenientes que algunos conductores podrían enfrentar con eso”.

Dado que muchos estudiantes provienen de hogares donde no se habla inglés, el grupo de trabajo también sugiere diseñar de forma proactiva una campaña de educación bilingüe sobre seguridad peatonal en las partes del condado donde los peatones son más vulnerables.

En un nivel más creativo, el grupo de trabajo sugirió que las escuelas podrían trabajar con clases de arte para crear señales de seguridad para peatones y diseñar arte dentro de los cruces peatonales cerca de las escuelas.

Algunas de estas recomendaciones serán más fáciles de implementar que otras, y algunas recibirán mucho menos rechazo que otras.

Fisher dijo que es poco probable que se implementen las 18 recomendaciones, pero afirmó que es un comienzo que el público puede usar para interactuar con los líderes en su búsqueda de respuestas.

“Lo que definitivamente le da a la gente es el apoyo para impulsar algo”, dijo