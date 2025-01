Trabajan para tranquilizar a las comunidades sobre la aplicación de las leyes de inmigración

Los funcionarios electos del condado de Montgomery, Maryland, están publicando información diseñada para calmar a los residentes nerviosos en los días posteriores a que la administración Trump cambiara las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo ahora acciones de cumplimiento en escuelas e iglesias.

“Personalmente, he recibido llamadas de personas, y también me han etiquetado en publicaciones en redes sociales, etc., que dicen cosas como: ‘Vemos que ICE está aquí. Están haciendo una redada’”, dijo la miembro del Consejo del Condado de Montgomery, Kristin Mink.

En cambio, dijo Mink en un boletín , pudo descubrir que lo que algunos residentes informaron como redadas eran de hecho “arrestos selectivos de individuos acusados ​​de delitos” por parte de ICE.

Mink, quien forma parte del comité de seguridad pública del consejo, dijo que el aumento en las llamadas y correos electrónicos sobre ICE en la comunidad ilustra cómo los residentes han quedado desconcertados y confundidos por los cambios de la administración Trump en la aplicación de las leyes de inmigración.

En la primera semana después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, se revirtió la política que prohibía a los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza atacar escuelas e iglesias.

Cómo reconocer a los agentes de ICE

Mink dijo que parecía que los residentes habían visto a la policía del condado de Montgomery, pero confundieron a los oficiales con agentes de ICE.

En el boletín, Mink publicó una fotografía que muestra los diferentes uniformes que usan los agentes de ICE en comparación con la policía del condado de Montgomery.

“Nuestra policía local no va a preguntar sobre su estatus migratorio ”, y esa policía local no lleva a cabo la aplicación de la ley federal, dijo Mink.

Mink señaló que el fiscal general de Maryland, Anthony Brown, se unió a los fiscales generales de otros 10 estados para emitir una declaración que decía, en parte: “Está bien establecido, a través de un precedente de larga data de la Corte Suprema, que la Constitución de los Estados Unidos impide que el gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales”.

La presidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Kate Stewart, dijo a los periodistas en una reunión informativa el lunes por la mañana que era importante asegurarse de que los residentes, especialmente aquellos en la comunidad inmigrante, entendieran que mientras continúa la aplicación de la ley por parte del ICE, la policía del Condado de Montgomery no realiza esa función.

“Necesitamos seguir generando confianza en nuestra comunidad para prevenir y resolver los delitos”, dijo Stewart. “Si no podemos hacer eso, entonces no podremos hablar con nuestra comunidad” para obtener más información cuando se produzca un delito.