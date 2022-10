Toque de queda para adolescentes hasta fin de año

La aplicación del toque de queda juvenil de un mes en el área de Prince George’s, que finalizó el miércoles 12 de octubre, fue extendida hasta fin de año, anunció el martes la ejecutiva del condado, Angela Alsobrooks.

“Nuestro toque de queda fue exitoso en muchos de los aspectos que esperábamos”, indicó Alsobrooks en una conferencia de prensa.

Mientras los líderes del condado buscaban evaluar el toque de queda de 30 días, dijeron que debido al éxito general de la iniciativa para reducir el número de delitos, optaron por seguir adelante con la aplicación.

Alsobrooks dijo que los líderes reevaluarán la decisión durante las vacaciones.

Durante el período de 30 días, el condado experimentó una disminución del 47 por ciento en los homicidios, del 59 por ciento en los robos de vehículos y del 20 por ciento en la delincuencia en general.

Además de los cuatro casos informados en los que se encontraron jóvenes fuera del horario de aplicación del toque de queda, Alsobrooks dijo que la amplia mayoría de la comunidad y muchas familias cumplieron con el toque de queda y que el condado está viendo señales alentadoras desde que se implementó este esfuerzo.

«El toque de queda no fue para ser punitivo, sino para exigir a los padres… que den un paso adelante y hagan lo que sea necesario para ayudar a nuestros hijos», sostuvo Alsobrooks.

La ejecutiva agregó que desde que se hizo cumplir el toque de queda, el condado ha escuchado a muchos residentes y programas dispuestos a intensificar y brindar servicios y actividades para ayudar a los jóvenes del condado a mantenerse alejados de todas las formas de delitos violentos. Reiteró que el objetivo general es que «la comunidad permanezca involucrada en los esfuerzos contra el crimen y siga comprometida con los niños».

Desde mediados de septiembre, el condado requiere que los menores de 16 años estuvieran adentro de sus casas a las 10 p.m. en los días laborables, y desde la medianoche los fines de semana, con excepciones limitadas.

El toque de queda fue parte de un esfuerzo o «emergencia» para frenar un aumento reciente de delitos graves cometidos por adolescentes.

El toque de queda comenzó el viernes 9 de septiembre y estuvo vigente durante 30 días.

La policía reportó también que no hubo interacciones relacionadas con el toque de queda con adolescentes durante el último fin de semana. No hubo asesinatos, sólo se reportaron dos tiroteos no fatales y un robo de auto.

Eso es un gran avance si se compara con los dos asesinatos, ocho tiroteos no fatales y cuatro robos de autos el fin de semana anterior.

“Hay muchos factores que contribuyen a que el crimen haya disminuido durante este período”, reconoció el jefe de policía del condado de Prince George’s, Malik Aziz.

“Es la juventud la que coopera. Es más atención al asunto, presentado por la ejecutiva del condado. Es un diálogo más significativo entre nuestros otros socios dentro de este delicado ecosistema de justicia penal. A eso se suma que hay más actividades en la escuela”, dijo Aziz.

Tanto Aziz como la ejecutiva del condado, Angela Alsobrooks, se apresuraron a dar crédito a los padres y otros miembros de la comunidad en todo el condado por estar más comprometidos con los jóvenes también.

“Nos hemos comprometido más de cerca con los padres y los residentes de todo el condado de Prince George”, dijo Alsobrooks. “Además, las personas se han comunicado con nosotros… diciendo que tienen programas, tienen ideas y nuevas formas en las que podemos involucrar mejor a nuestras familias en el esfuerzo por mantener a nuestros jóvenes seguros y hacer que disminuya el crimen”.