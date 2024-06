Toman medidas enérgicas contra las tomas callejeras ilegales

La policía del condado de Fairfax, Virginia, está tomando medidas enérgicas contra las tomas de posesión en las calles como parte de una iniciativa de prevención del delito de verano destinada a ser proactivo y mantener seguras a las comunidades.

La primera ola del programa, que comenzó a principios de este mes, se centra en tomas de calles y bares y restaurantes hasta tarde. La campaña se extenderá hasta agosto, con diferentes enfoques cada mes.

Parte del plan tiene como objetivo las tomas de posesión en las calles, que según el capitán James Curry podrían volverse violentas y provocar daños a la propiedad. En abril, el jefe de policía Kevin Davis publicó un vídeo de una de esas tomas callejeras en Springfield . Davis describió la secuencia como “caos y desorden total”.

Un grupo de oficiales, que según Curry ha sido elegido de ocho comisarías de distrito y estará dirigido por un segundo teniente, responderá a las tomas de control cuando ocurran, las investigará y trabajará para disuadirlas siempre que sea posible.

“Aunque no ocurren todos los días, y tal vez no todas las semanas, en el condado de Fairfax puedo decir que, definitivamente, la cantidad de trabajo que se realiza detrás de escena para garantizar que no tengamos nada emergente es constante”, dijo Curry.

Las tomas callejeras generalmente incluyen autos que aceleran sus ruidosos motores y hacen donas, dijo Curry. En ocasiones, incluyen acciones que alcanzan el nivel de delito, como dañar propiedad privada, como un estacionamiento industrial.

Las tomas callejeras son diferentes de las reuniones de autos más tradicionales, dijo Curry. Esos casos, que suelen ocurrir los fines de semana frente a cafeterías u otros restaurantes, suelen involucrar a personas reunidas y mirando autos elegantes, antiguos o clásicos.

“Con este clima más agradable, es de sentido común anticipar que habrá más reuniones de este tipo, reuniones nocturnas”, dijo Curry.

Además del énfasis en las tomas de control, la policía también aumentará su presencia alrededor de los bares y restaurantes que abren hasta tarde.

A veces, dijo Curry, operan más allá del horario previsto. En esos casos, la policía trabaja con el cumplimiento del código y la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia para descubrir “cómo podemos reducir las molestias para los residentes que viven cerca y que se mantienen despiertos hasta altas horas de la noche con música alta o el caos que puede desatarse. «

El primer mes de la Summer Crime Initiative también se centrará en fortalecer las relaciones con empresas y otros grupos comunitarios, dijo Curry.