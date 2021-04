¿Tiene problemas para pagar los gastos de alquiler o utilidades en Washington DC?

Washington DC lanzó un nuevo programa para brindar asistencia financiera a los residentes de DC que luchan por pagar el alquiler y los servicios públicos debido a la pandemia de COVID-19.

A través del programa Stronger Together by Assisting You (STAY DC), los inquilinos y los proveedores de viviendas pueden solicitar subvenciones para cubrir pagos de alquiler pasados y futuros, además de servicios públicos como agua, gas y electricidad.

Para calificar para STAY DC, debe ser un inquilino o proveedor de vivienda en el Distrito que está en riesgo, o tiene un inquilino en riesgo, de no pagar el alquiler o los servicios públicos de una vivienda residencial.

El ingreso familiar anual total de un solicitante para 2020, según lo establecido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., No puede exceder los niveles designados según el tamaño del hogar.

Por ejemplo, una familia de cuatro debe ganar menos de $ 82,300. Los hogares elegibles pueden recibir hasta 12 meses de asistencia desde el 1 de abril de 2020 y 3 meses de asistencia para pagos futuros a la vez por un total de 18 meses de asistencia.

Los inquilinos y los proveedores de vivienda pueden comenzar a enviar solicitudes de asistencia para el alquiler y los servicios públicos a través de stay.dc.gov, un portal fácil de usar que proporciona un proceso sencillo y accesible para inquilinos y proveedores de vivienda para facilitar las solicitudes de ayuda, así como administrar y rastrear aplicaciones.

Los solicitantes pueden llamar al Centro de atención telefónica de STAY DC al 833-4-STAYDC para recibir asistencia durante todo el proceso de solicitud, de lunes a viernes de 7 a. m. A 7 p. m.