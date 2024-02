Sentencian a adolescente por apuñalar fatalmente a una amiga en DC

Una adolescente de Waldorf, Maryland, fue sentenciada el miércoles a cinco años en un centro de detención juvenil de DC después de que se declaró culpable de matar a su amiga de 16 años, Naima Liggon, el año pasado en una disputa sobre la salsa para mojar de McDonald’s .

La adolescente permanecerá en el sistema del Departamento de Servicios Juveniles y de Rehabilitación de DC hasta que cumpla 21 años, que es la sentencia máxima posible después de que aceptó un acuerdo de culpabilidad en diciembre pasado.

Liggon fue asesinada afuera de un McDonald’s en 14th Street y U Street en agosto de 2023. La adolescente acusada de su asesinato dijo a los detectives que la pelea fue por salsa agridulce.

El miércoles por la mañana en el tribunal, la jueza Andrea Hertzfeld escuchó las declaraciones de tres víctimas, incluidas las de los padres de Liggon.

Se mostró un vídeo de vigilancia de la noche del fatal apuñalamiento, que muestra a tres mujeres peleando en la acera frente al McDonald’s. El juez también vio una presentación de diapositivas con fotografías de Liggon que hicieron sus padres. Wylace Liggon, el padre de Naima, dijo que se derrumbó en el tribunal y también vio lágrimas del juez. Dijo que apoya la decisión del juez pero no puede perdonar lo sucedido.

“Mi pequeña se ha ido”, dijo Liggon, “y aunque recibió la sentencia de 21 años, al final del día todavía no tengo a mi hija. Así que sí, el perdón… no está en mi corazón en este momento”.

En su declaración ante el tribunal, dijo que la pelea fue llevada demasiado lejos y que su hija “no debería haber sido asesinada por salsa agridulce”.

“Naima era un alma brillante”, añadió su padre tras la sentencia, “con mucho potencial para el futuro. Estaba muy entusiasmada con la persona en la que se convertiría en el futuro. Y es una pena que no tengamos la oportunidad de verlo”.

Joy Liggon, la madre de Naima, dijo que estaba contenta de que hubiera terminado la sentencia, pero que no sentía que se hubiera hecho justicia.

“Los niños que reciben un tirón de orejas no tienen motivos para no hacer las cosas que están haciendo en la ciudad en este momento”, dijo Liggon. «Simplemente no es suficiente».

La adolescente leyó una carta en voz alta en la que se disculpaba y decía que deseaba que ese día nunca hubiera sucedido. El abogado defensor del adolescente pidió al juez un año de libertad condicional con educación en el hogar y trabajo voluntario, sin embargo, el juez consideró que el adolescente necesitaba una sentencia más fuerte.

El juez finalizó afirmando que el apuñalamiento fue una tragedia. “¿Esto realmente fue por salsa agridulce? Es muy difícil encontrarle sentido”, dijo Hertzfeld. “Es muy difícil para mí entender cómo alguien sin antecedentes penales termina cometiendo un asesinato brutal y cruel de alguien que es un amigo”.

El adolescente permanecerá en un centro de detención juvenil. La próxima audiencia se llevará a cabo el 8 de marzo para discutir la colocación en un programa terapéutico.