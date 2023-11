Seis agentes de policía y 90 manifestantes resultaron heridos en una protesta frente al Comité Nacional Demócrata en DC

La violencia estalló en una protesta frente a la sede del Comité Nacional Demócrata en DC el miércoles por la noche y los manifestantes pidieron un alto el fuego en Gaza.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que seis de sus agentes resultaron heridos y que sus heridas iban desde cortes menores hasta rociados con gas pimienta y puñetazos. El departamento dijo que una persona fue arrestada en relación con agredir a un oficial.

Poco después de las 8:30 pm, la Policía del Capitolio dijo que sus oficiales estaban trabajando para contener a unas 150 personas que estaban “protestando ilegal y violentamente” en el área de las calles Ivy y Canal. La protesta fue organizada por una coalición de grupos, incluidos If Not Now y Jewish Voice for Peace Action, que encabezaron otras manifestaciones, incluida una en la que 300 personas fueron arrestadas en el Capitolio en octubre.

La protesta tuvo lugar mientras muchos representantes demócratas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se encontraban dentro del edificio para una recepción de campaña.

If Not Now dijo que aproximadamente 90 manifestantes resultaron heridos “por ataques violentos de la policía”. Un manifestante sufrió una conmoción cerebral, otro fue asfixiado y arrojado por las escaleras, y a otros les rociaron con gas pimienta, según If Not Now.

«La policía respondió a los manifestantes pacíficos con una violencia abrumadora y sin previo aviso ni solicitud de dispersión», decía el comunicado del grupo. “Los manifestantes participaban de forma no violenta en desobediencia civil al intentar bloquear algunas de las puertas del edificio mientras cantaban “Alto el fuego ahora”. La policía roció pimienta indiscriminadamente, agitó barricadas en todo el espacio y arrojó a la gente por las escaleras”.

Un vídeo publicado en X, antes conocido como Twitter, por la Voz Judía por la Acción por la Paz mostraba a agentes intentando hacer retroceder a los manifestantes frente a la sede. Muchos de los manifestantes vestían camisetas negras que decían «Alto el fuego ahora». La organización dijo que los agentes «agredieron a los manifestantes pacifistas contra la guerra».

Según The Associated Press , otro video publicado en las redes sociales mostraba a los manifestantes empujando a los agentes de policía e intentando agarrarse a las barricadas metálicas mientras los agentes se acercaban para realizar arrestos.

La policía del Capitolio dijo en un comunicado el jueves que la multitud no obedeció las órdenes legales de retirarse del Comité Nacional Demócrata.

“Cuando el grupo movió contenedores de basura frente a las salidas, roció pimienta a nuestros oficiales e intentó recoger el portabicicletas, nuestros equipos rápidamente introdujeron consecuencias: sacar a las personas del edificio, empujarlas hacia atrás y despejarlas del área, así que Podría evacuar de forma segura a los miembros y al personal”, decía el comunicado de la policía del Capitolio.

El hombre arrestado y acusado de agresión a un oficial de policía es Rubén Arthur Camacho, de 24 años, de Woodbridge, Nueva York. La policía del Capitolio dijo que fue arrestado después de que los agentes vieron a Camacho golpear a otro oficial contra la puerta de un garaje y luego golpear a la oficial en la cara.

Hablando con los manifestantes en el lugar, la reportera de 7News Megan Clarke dijo a WTOP que algunos manifestantes sintieron “algún tipo de gas pimienta o gas lacrimógeno” utilizado para separarlos de los oficiales. Algunos abandonaron el lugar sintiendo los efectos del agente químico en sus ojos y garganta.

“Algunos simplemente estaban conmocionados diciendo que habían venido a protestar por la paz y a tener esperanza de paz”, dijo Clarke. «Realmente no esperaban que la velada diera un giro hacia la violencia como lo hizo».

En un comunicado el jueves, ACLU-DC calificó la respuesta de la policía como “preocupante”.

«La evidencia inicial en video plantea serias dudas sobre la acción policial, particularmente sobre el nivel de fuerza utilizada y la ausencia de advertencias u oportunidades para que los manifestantes se dispersen», se lee en el comunicado. «Este incidente requiere una investigación y cualquier mala conducta identificada debe ser responsabilizada».

Entre los participantes el miércoles por la noche se encontraba la rabina Jessica Rosenberg, quien interrumpió el discurso del presidente Joe Biden en un acto de recaudación de fondos en Minneapolis a principios de este mes.

Dijo que los demócratas “no están escuchando a las personas que dicen representar”, y agregó que “acciones como ésta sólo van a aumentar”.

«No vamos a desacelerar», dijo. “El llamado a un alto el fuego seguirá creciendo. Y nuestros representantes deben tomar medidas ayer”.

La Policía del Capitolio pidió a la gente que se mantuviera alejada del área mientras sus agentes evacuaban a los miembros del Congreso que se encontraban en el Comité Nacional Demócrata. La Policía del Capitolio también envió una alerta al personal del Congreso diciéndoles que a nadie se le permitiría entrar o salir de ningún edificio de oficinas de la Cámara.

«Anoche nuestro equipo fue rápido, decisivo, valiente y tuvo el control», dijo la policía del Capitolio en su comunicado. «Cuando las manifestaciones cruzan la línea y se convierten en actividades ilegales, es nuestra responsabilidad mantener el orden y garantizar la seguridad de las personas».

El congresista de California Brad Sherman publicó en X que estaba entre los evacuados. También acusó a los manifestantes de intentar irrumpir en la sede, pero los manifestantes negaron que esa fuera su intención.

La policía de DC, cuyos agentes también acudieron al lugar, dijo que todos los cierres de calles provocados por las manifestaciones reabrieron a las 22:30 horas.