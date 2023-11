Se requerirán cámaras de seguridad en muchas viviendas de Prince George

Una votación del consejo del condado de Prince George, Maryland, que exige que algunas unidades de vivienda instalen cámaras en áreas de la propiedad ha generado algunas quejas y críticas.

El consejo votó abrumadoramente para exigir que los centros de residencia para personas mayores y los complejos de apartamentos con más de 100 unidades instalen cámaras de seguridad en los estacionamientos y en las entradas de los edificios, así como en cualquier otra área común, incluidos los patios de recreo.

Pero una audiencia pública sobre el asunto generó varias quejas de propietarios y administradores de departamentos que operan en el condado.

«El mandato de este proyecto de ley no sólo requiere una importante inversión inicial, sino también un costo anual continuo cuyo mantenimiento no es realista», dijo Laurie Bonner de Fieldstone Properties. «Aparte de la carga financiera, ustedes están pidiendo a los administradores de propiedades que entren en el ámbito de la seguridad pública con un sistema que no previene el crimen».

Ryan Washington, que pertenece a la Asociación de Edificios de Apartamentos y Oficinas, lamentó la falta de testimonios policiales y dijo que los datos no respaldan este requisito.

“Sólo provocará un mayor deterioro e impedirá realizar mejoras necesarias a la propiedad”, dijo Washington, quien señaló que los límites de alquiler vigentes ya limitan los ingresos con los que pueden contar los administradores de apartamentos.

Pero los miembros del consejo del condado, incluidos algunos que expresaron preocupación por los costos, aun así respaldaron la medida, patrocinada por el vicepresidente Wala Blegay.

«Los beneficios superan los costos», dijo Blegay.

“Esto es definitivamente algo que se necesita”, dijo la miembro del Consejo Ingrid Watson. Pero al mismo tiempo, también lo calificó como un arma de doble filo y añadió: «No quiero que nuestras personas mayores carguen con costos adicionales».

Algunas de las mayores preocupaciones expresadas fueron la carga que esto supondría para el propio condado.

A lo largo del año, el consejo aprobó nuevas leyes que exigen más trabajo del Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento, o DPIE, que, según algunos miembros del consejo, ya estaba al límite y carecía de fondos suficientes.

«La idea de que el DPIE vaya a salir y realizar estas inspecciones no es realista», dijo el miembro del consejo Mel Franklin, quien se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley. «No les financiamos lo suficiente para hacer eso».

Franklin añadió que lo único que puede hacer el departamento es “responder a las quejas”.

Blegay admitió que eso podría ser un problema.

“Es una preocupación. Y yo diría que es una preocupación que vamos a abordar”, dijo Blegay. “El presupuesto está subiendo. Si vamos a imponer estos requisitos al DPIE, entonces tendremos que asignar más fondos y personal”.

Pero dijo que esa no era una excusa para no aprobar nada en este momento.

“Eso significa que tenemos que refugiarnos y apoyar al DPIE, para que ellos puedan hacer cumplir la ley”, dijo Blegay.