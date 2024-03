Se arma lío después que mujer cortó los árboles de su jardín

Después de cortar los árboles de su jardín para evitar nuevos peligros, ya que un árbol cayó sobre su casa y mató a su marido el año pasado, una mujer de Virginia se encuentra en una disputa con su asociación de propietarios de su comunidad en el área de Mont Clair, cerca de Dumfries, en el condado de Prince William.

Ella dijo a las autoridades que su esposo Allan Lee estaba tomando una ducha en julio pasado cuando un árbol atravesó la casa y lo mató.

“Él era parte de nuestra vida cotidiana”, dijo la viuda Rachel Lee. “Estaba muy involucrado en sus hijos y en mí. Sólo quería asegurarse de que todos estuviésemos felices todo el tiempo”.

Recientemente, Rachel Lee llamó a un contratista para talar el resto de los árboles de su patio interior. “No quiero que otro caiga sobre la casa y deje huérfanos a mis hijos o los mate”, declaró a la prensa.

Como sucede en muchas otras áreas, la comunidad de Montclair en la que ella vive está gobernada por una asociación de propietarios que exige a los residentes que presenten una «solicitud de mejora de la propiedad» antes de realizar proyectos exteriores.

“No pedí permiso porque no iba a dejar de hacerlo si me decían que no lo hiciera. Iba a suceder sin importar qué», añadió Lee.

Ella dice que la Asociación de Propietarios le ha estado enviando correos electrónicos, insistiendo en que envíe el formulario de forma retroactiva.

«Realmente no veo el sentido de una solicitud de mejora de la propiedad para eso», dijo Lee. «No quiero pasar por el trauma de trazar un mapa de mi patio interior y señalar dónde estaban todos los árboles».

La Asociación de Propietarios envió un comunicado en el que dice: «Nos identificamos sinceramente con Rachel Lee tras la trágica pérdida de su marido. La asociación ha estado, y sigue estando preparada, para trabajar con la señora Lee y con cualquier propietario de vivienda para garantizar el cumplimiento de los convenios» y “las condiciones que se aplican a la propiedad”, según difundió el programa News4 de DC esta semana.