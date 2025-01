Residentes exigen cambios tras la captura de un delincuente sexual en un vestuario del condado de Arlington, Virginia

Algunos residentes de Arlington están pidiendo a la Junta Escolar del Condado de Arlington y a la Junta del Condado de Arlington que cambien sus políticas que permiten a las personas utilizar los vestuarios y baños de las escuelas y del condado según su identidad de género, y no su sexo biológico.

Esta semana, un hombre ingresó al vestuario femenino de la piscina en la escuela secundaria Washington Liberty y presuntamente se expuso ante mujeres y niños.

Richard Kenneth Cox, de 58 años, dijo al personal de la piscina de la escuela Washington Liberty que era transgénero, y el recinto le permitió usar el vestuario de mujeres debido a la política establecida por la Junta Escolar del Condado de Arlington.

Cox, sin embargo, es un delincuente sexual registrado por crímenes contra menores.

“Debe mantenerse alejado, al igual que otras personas que cometen delitos contra las mujeres al exponer sus cuerpos masculinos en espacios femeninos o cualquier espacio público”, dijo Mariah Burton Nelson, residente de Arlington. “Pero también necesitamos que no solo los delincuentes sexuales registrados, sino todos los hombres, se mantengan fuera de los espacios femeninos, porque no podemos diferenciar entre ellos y, para nosotras, no importa. No queremos hombres desnudos a nuestro alrededor.”

Nelson escribe sobre deportes femeninos y nada en la piscina de la escuela Washington Liberty, donde, según testigos, Cox frecuentó el vestuario femenino durante meses.

“Hola, soy demócrata, lesbiana, atleta y escritora”, dijo Nelson a la Junta del Condado de Arlington el fin de semana. “Y estoy hablando en nombre de las mujeres y niñas que quieren vestuarios seguros, privados y exclusivamente femeninos.”

La semana pasada, una madre de Arlington contó que, en septiembre del año pasado, cuando su hija de 9 años terminó su primera clase de natación, entraron juntas al vestuario femenino y vieron a Cox desnudo.

“Entramos y vimos a un hombre cambiándose en el vestuario de mujeres”, dijo la madre a Minock. “Completamente desnudo. De frente a la puerta.”

“Debe haber habido al menos una docena de niñas pequeñas y madres dispersas por la sala”, añadió.

El superintendente de Arlington, Francisco Durán, declaró en parte: “Las Escuelas Públicas de Arlington continuarán fomentando una comunidad inclusiva para todos, incluidos los miembros que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+.”

“Creo que está completamente equivocado”, respondió Nelson al comunicado del superintendente de Arlington. “Y también creo que esta decisión no debería estar en manos de un hombre. Debemos considerar el punto de vista femenino. Él está tratando de tranquilizar a los hombres que se identifican como trans asegurándoles que aún pueden entrar a los vestuarios femeninos. Eso es lo que significa. Se trata de hombres que quieren entrar a los vestuarios femeninos, o de chicos en la secundaria. El mensaje que está dando es que esos hombres y chicos tienen derechos y que no le importan los derechos de las mujeres. Es un mensaje muy preocupante y no tiene sentido.”

Nelson afirmó que la política de las Escuelas Públicas de Arlington, que permite a las personas usar vestuarios y baños escolares según su identidad de género, “absolutamente debe cambiar.”

“Mucha gente parece haber sido persuadida de que las mujeres trans no son hombres, que los hombres pueden transformarse mágicamente en mujeres simplemente diciendo que lo son”, dijo Nelson. “Y eso claramente no es cierto.”

Nelson agregó que no le sorprendió en absoluto que Cox, un delincuente sexual registrado, ingresara al vestuario femenino.

Photo: Condado de Arlington PD