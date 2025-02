Rescatados excursionistas congelados durante una tormenta de nieve en el Monte Washington

Las dos amigas habían recorrido el desafiante sendero del Monte Washington en New Hampshire hace un mes. Regresaron y lo hicieron nuevamente el domingo después de caminar por los picos vecinos de las Montañas Blancas. Ambas son excursionistas veteranas, las mujeres bajaron una hora tarde y perdieron la luz del día, pero tenían ropa abrigada, linternas frontales y otros equipos.

Entonces empezó a soplar el viento y la temperatura bajó. La nieve les llegaba hasta la cintura y no había visibilidad. Estaban perdidos en la montaña más alta del noreste, conocida por su clima extremo y cambiante .

“Esa nieve no tiene nada a lo que adherirse”, dijo Amy Cotter, observadora meteorológica y especialista en educación del Observatorio del Monte Washington, en la cima a 1.916 metros (6.288 pies). “Esa nieve se levanta muy fácilmente”.

Una de las raquetas de nieve de Kathyrn McKee quedó atrapada en una “trampa de abeto”, un agujero creado en la nieve debajo de los árboles.

“Nos tomó como 20 minutos salir de ahí”, recordó en una entrevista con The Associated Press. “Y eso siguió sucediendo. Así que llegamos a un punto en el que literalmente estábamos gateando sobre nuestros vientres para tratar de llegar al siguiente punto y simplemente luchando tanto que no estaba funcionando”.

Después de aproximadamente una hora de intentar rescatarse, McKee, de 51 años, de Southborough, Massachusetts, y Beata LeLacheur, de 54 años, de Westborough, Massachusetts, llamaron al 911. Llegaron a los oficiales de conservación de Pesca y Caza de New Hampshire, quienes trazaron sus coordenadas GPS y las dirigieron hacia el sendero, a solo 34 pies (10 metros) de distancia.

No funcionó

“Se toparon con el sendero varias veces, pero no pudieron seguirlo porque el viento y la nieve lo habían borrado por completo”, dijo el sargento Matthew Holmes, del Departamento de Pesca y Caza. Después de varios intentos de localizar el sendero y varias llamadas telefónicas a partir de las 6 p. m., “los dos tuvieron que acurrucarse en la nieve para mantenerse calientes y esperar ayuda”, dijo.

La temperatura en la cumbre era de 2 grados bajo cero (menos 19 Celsius), con vientos sostenidos de 50 a 60 mph (80 a 96 kph) en ese momento, dijo Holmes.

McKee y LeLacheur quedaron atrapados a una altura de unos 5.000 pies (1.524 metros).

McKee dijo que llevaba guantes con forro, pero aún así perdió el uso de sus manos debido al frío.

“Fui a buscar mi botiquín de primeros auxilios para coger la manta de emergencia y calentadores de manos adicionales”, dijo. “No pude abrir el arcón porque tenía las manos congeladas”.

Los dos permanecieron sentados allí con el viento soplando sobre ellos durante unas seis horas.

“Tenía mucho miedo de que mi amigo muriera delante de mí o de que yo también”, dijo McKee. “¿Y cómo llegamos a esta situación? Uno piensa en ello, pero no puede quedarse pensando en ello porque no va a salir de ahí. Así que nos centramos en lo que podemos hacer a continuación”.

McKee dijo que agarraron una bolsa y la usaron como protección contra el viento. La envolvieron en una manta que se usa sobre colchonetas y bolsas para dormir.

“En ese momento estaba enterrada bajo la nieve, así que básicamente era un aislante. Eso me ayudó un poco, pero también significaba que estaba inmóvil, no me movía realmente”, dijo.

A última hora del domingo, el vehículo pisanieves del parque estatal Mount Washington, un vehículo similar a una máquina pisanieves para estaciones de esquí, arrancó por la carretera de la montaña con nueve rescatistas y llegó a la cima poco antes de medianoche. Los equipos caminaron con raquetas de nieve a través de la nieve arrastrada por el viento hacia el sendero. Se acercaron a la última ubicación conocida de los excursionistas a la 1:20 am del lunes, pero aún no habían hecho contacto.

“La única forma de localizar el sendero era a través de la navegación GPS, y el avance era lento debido al tremendo esfuerzo que se requería para abrir camino en la nieve profunda”, dijo Holmes.

Media hora después, encontraron a McKee y LeLacheur. Sufrieron congelación, sobre todo en las manos.

Los equipos instalaron refugios de emergencia para ellos y, a las 3 de la mañana del lunes, pudieron trasladarse por sus propios medios. A las 4:15, los rescatistas y los excursionistas habían llegado a la estación base del Cog Railway, un tren impulsado por locomotoras que sube a la cima de la montaña.

Holmes dijo que ambas mujeres estaban preparadas para una caminata invernal, contaban con equipo de emergencia y tenían experiencia en caminatas invernales, pero no esperaban perder el juicio. McKee y LeLacheur habían recibido capacitación sobre caminatas en la sección del Appalachian Mountain Club en Worcester, Massachusetts.

“Nos sentimos realmente mal por tener que hacer esa llamada (al 911), pero nos salvó la vida y estaremos eternamente agradecidos”, dijo McKee sobre sus rescatistas.

Ambos dijeron que volverían a salir a caminar por las Montañas Blancas y agregarían una pequeña tienda de campaña emergente a su equipo en caso de necesitar buscar refugio.

“O te subes a caballo de nuevo o no”, dijo McKee. “No voy a tener ningún problema en volver a subirme a caballo. Voy a hacerlo de la forma más segura que pueda. Pero reconozco que hay riesgos en lo que hacemos”.